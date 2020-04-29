19 доказательств того, что родственники умеют поразить в самое сердце
Семья — самое главное богатство, которое только может быть у человека. Мы приходим в восторг от своих родных или, наоборот, злимся из-за их поступков. Но иногда наши близкие делают то, чего от них никто не ожидает. И такие моменты невозможно забыть.
Мы в AdMe.ru любим подмечать что-то интересное в людях и поэтому не смогли пройти мимо коротких рассказов от пользователей соцсетей об их родственниках. В этих откровениях найдется место самым разным эмоциям.
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Брат женился на девушке из другой страны и увез ее к себе. Приехала ее мама в гости к дочери: внука посмотреть и заодно одолжить денег — не хватало на покупку квартиры. Заказал брат деньги в банке и поехал с тещей забирать их. На обратном пути приметил человека, который шел за ними от самого банка. На остановке незнакомец попытался напасть на брата. Но тот хоть и мелкий, но в прошлом КМС по борьбе. На глазах у тещи он уложил этого мужика с нескольких ударов и, схватив тещу за шиворот, прыгнул в первый попавшийся автобус.
Но самое интересное было потом. Теща, став свидетелем этого, сделала заключение: зять бьет ее дочь. Мол, раз он так может, значит, и доченьку мою покалачивает. Мы всей семьей не смогли доказать ей обратного. © DevaMalein / Pikabu
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Есть у меня замечательная теща. Мы ей на 8 Марта подарили умные весы, которые помимо массы определяют еще кучу всего. В том числе и биологический возраст. В общем, теперь вместо великой радости и звонков жене а-ля «Я 3 кг сбросила/набрала!» у нас звучат новые фразы, современные: «Прикинь, я 3 года скинула!» или «Вот 2 дня уже дома сижу, и — пожалуйста — плюс 5 лет!».
Пока ученые пытаются переместиться в прошлое хоть на наносекунду, моя теща мечется из прошлого в будущее. Прогресс как он есть. © AlexAlpha / Pikabu
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Живу с женой и 6-месячным сыном. Вернулся вчера домой с работы. Очень тихо захожу в квартиру (как раз в это время ребенок спит) и сразу пошел принять душ. Помылся и голышом, во всей красе, захожу в комнату к жене. Там сидят теща и тесть. А жены нет. Пару секунд немая сцена. Тесть обращается к теще: «Валя, коньяк будешь? Позвони дочке, пусть захватит». © Makkxxik / Pikabu
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Когда у меня родился ребенок, ко мне в гости должна была приехать свекровь. Я волновалась, что она будет навязывать свое мнение и пытаться все контролировать, боялась, что она осудит беспорядок в доме или мое возвращение на работу через 6 недель. Но, когда она приехала, все было совсем не так: она переодевала и купала ребенка, а потом отдавала его мне и уходила, прикрыв за собой дверь. И она готовила для меня. Моя свекровь-веганка готовила тушеную курицу, рыбу и даже стейк. Она сервировала еду как шеф-повар, заботилась о том, чтобы мне хватало воды и еды, убирала на кухне и возила меня с малышом к педиатру. Я люблю ее! © Dani Clax / Quora
«Блюда, которые готовила для меня моя свекровь-веганка».
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Нам будущая теща подарила на свадьбу столовый набор из серебра со словами: «Поскольку у вас еще своего жилья нет, пусть у меня полежит». 13 лет уже лежит. Свое жилье давно имеется. © skazochnik123 / Pikabu
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Мама с отцом в разводе уже больше 20 лет, с тех пор не общаются. Отец в бизнес ушел, живет довольно богато. Обычно мне на день рождения мама дарит деньги — 2–3 тыс. руб., я потом себе покупаю что-нибудь на них. Так случилось и несколько лет назад. Мне исполнилось 24 — мама подарила 2 тыс. руб. Посидели за столом, пообедали у бабушки. Позвонил отец, подъехал, сказал выйти. Я сел к нему в машину. «Поздравлять будет», — думаю.
— С днем рождения! — поздравляет он.
— Спасибо! — отвечаю я, улыбаясь.
— Что подарили тебе?
— Да как обычно — деньги.
— Сколько?
— Мама 2 тысячи подарила, — отвечаю.
— Здорово. Ну считай, что 1 тысяча от нее, другая — от меня, — пошутил он.
Оказалось, что не пошутил. Поболтали минут 10, отвез меня обратно, и все. © Richard.Winters / Pikabu
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Когда мама была беременна мной, отец попал в аварию. Его отвезли в ближайшую больницу, но там отказались зашить его рану на голове, так как у них не было анестезии. Врач сказал, что отец должен поехать в крупный госпиталь, где есть все необходимое. Но для него это означало, что он не только потратит все деньги, которые откладывал на мое рождение, но и заставит волноваться свою беременную жену. И тогда он попросил врача зашить его рану без обезболивающего. Доктор долго отказывался делать это, но в конце концов зашил, наложив 8 швов. Отец плакал от боли, но уберег мою мать от поездок к нему в больницу и не потратил ни гроша из отложенных денег. © Shefali Naidu / Quora
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Однажды я остался ночевать у своей будущей жены. Она жила в доме своих родителей. Я был молод и вечно голоден, поэтому ночью пошел на кухню поесть. Это было еще в те времена, когда на двери холодильника была ручка, которая и запирала дверцу. Я потянул за нее, и вдруг она осталась у меня в руках. Была ночь, и возможности починить холодильник до следующего дня, конечно же, не было. Но тесть все равно позволил мне жениться на его дочери, несмотря на то что я сломал его холодильник. Я любил этого человека. © Leonard Cox / Quora
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Когда я была в роддоме, моя свекровь пришла к нам и убрала дом. Еще она приготовила для меня обеды и заморозила их — в первые 2 недели дома мне оставалось только разогреть их в микроволновке. Святая женщина. © Verla Dockter / Quora
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На 8 Марта с утра повез жену на шопинг: «Выбирай, родная, что хочешь». Купил духи, привез счастливую к теще. Заходит моя женушка в комнату, торжественно достает коробочку с духами и вертит ею перед носом у тещи: гляди, мол, мама, что мне муж на 8 Марта подарил! И счастливая улыбается. Но, главное, молча! А теща просияла, выхватила коробочку с духами у жены из рук, прижала ее к груди и со слезами на глазах произнесла: «Ой, деточки мои! Я так давно о них мечтала! Спасибо вам, мои родные!» И давай обниматься и целоваться. Когда меня целовала, напомнила, что просила-то у меня в подарок не духи, а швабру за 200 рублей и от заказа не отказывается. Вот едем теперь в Fix Price за шваброй и в парфюмерию за другими духами. © gtxybr999 / Pikabu
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Буду откровенна: я не помню всех имен своих племянников, племянниц и некоторые даже для меня на одно лицо. Меня пока не спалили. Спасают уменьшительно-ласкательные выражения, восхищенный взгляд и вовремя скорченное от умиления лицо. Теперь я начинаю понимать, почему в детстве для большинства взрослых я была Усипусечкой. © RickBaca / Pikabu
«Племяннику (1,5 года) надели фитнес-браслет. Это результат за день».
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У подруги моей была бабуля, было ей тогда 90 лет. В этом возрасте она пила коньяк, была бодра телом и духом, крутила роман с соседом, 85-летним дедушкой. Как они танцевали в парке по выходным! Готовила безумно вкусные пироги и была очень остра на язык. Как-то с подругой пришли к ней в гости и что-то бабушка стала негодовать на распутство и падение моральных устоев молодого поколения. На что моя подруга сказала: «Ба, да ладно тебе, в вашей деревне с войны сколько мужиков вернулось? И все дети, которые рождались, только на них и были похожи, у нашего деда-то уж точно с десяток наберется». (Дед знатный ловелас был, и была у него родинка большая на левой щеке — у нескольких соседских детей были такие же.) Бабуля встала, грозно стукнула по столу кулаком и произнесла: «Мы это ради Родины делали!» © annetochka123 / Pikabu
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Моя свекровь живет примерно в часе езды от нас. Когда у нас родилась дочь, мы пригласили ее на следующий день, чтобы она познакомилась со своей внучкой. По дороге она дважды передумывала ехать и возвращалась, но в конце концов добралась до больницы. Перед этим я не спала 2 суток и родила меньше 10 часов назад к ее приезду. Поэтому, думаю, было понятно, почему в тот момент я спала. Свекровь побыла в больнице 40 минут и ушла. А потом рассказывала всем, что я специально избегала ее, пока она была в роддоме, притворяясь спящей. © clanzi41 / Reddit
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Я недавно в гостях у бабушки увидела офигенный атласный набор из покрывала, подушек всяких в виде конфеток и прочего. Ну очень красивый, видно, что качественный и дорогой. Говорю потом родителям, мол, какая прелесть. Оказалось, это был им на свадьбу подарок от бабушки. Как постелили им в первую брачную ночь там, так и остался он у бабушки, а свадьба 27 лет назад была. © Apelsinka98 / Pikabu
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Вчера позвала на солянку младшую сестру. Она пришла с пирогом, который явно испекла сразу после моего приглашения. Сестренка уже полгода интересуется выпечкой, зависает в магазинах с кулечками, красителями и насадочками и участвует в кондитерских вебинарах. Я понимала, что есть проблема. Сама давилась тортами и чизкейками, которые не осилили родственники в процессе очередного многодневного вебинара. Замечала нездоровый энтузиазм сестры в преддверии государственных праздников, церковных дат и семейных событий. Но не думала, что все настолько серьезно. © katika12 / Pikabu
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Однажды, когда я встречался с моей будущей женой, мы зашли к ней в гости. Вскоре я пошел в туалет, быстро сделал свои дела и спустил воду. Там случайно я задел расческу, которая лежала рядом, и она упала прямо в унитаз. Только не это! Я быстро засунул внутрь руку, чтобы вытащить проклятую расческу. Вот, я уже почти нащупал! Я уже схватил ее, и дверь вдруг открылась. На пороге стоял мой будущий тесть и смотрел на меня. «Все в порядке?» — спросил он. «О да», — кротко ответил я, вытаскивая мокрую руку из унитаза. «Слушай, парень, я не знаю, какой унитаз у тебя дома, но у нас он сливной. Проталкивать ничего не надо». © Ron J Holland / Quora
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Дед умер еще до моего рождения, а отец ушел из семьи, едва мне исполнилось 4 года. Из мужчин остался только старший, сильно старший брат, который не шибко-то меня и жаловал. Таким образом, «мужским» обязанностям я по большей части обучался сам. Давеча затеял я сменить полы в коридоре и, сняв линолеум, с удивлением обнаружил, что деревянный пол буквально изрешечен дырками. И мама поведала историю о том, как однажды бабушка все лето учила меня забивать молотком гвозди (в этот самый пол) — отсюда и такие масштабы напольных повреждений. Вырос я, к слову, довольно рукастым, но вот в том, что это моя заслуга, я стал сильно сомневаться. © larpostal / Pikabu
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Моя будущая свекровь дала нам список из 53 человек, которые должны были быть на нашей свадьбе. Это были ее друзья, которых мы едва знали. Стоимость торжества составляла $ 110 за человека, но она не предлагала заплатить за них. Тогда мы сократили большую часть списка и не сказали ей, кто сделал это. © pennylane3339 / Reddit
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После свадьбы на мои дни рождения теща дарила мне то набор столовых приборов, то чайный сервиз на 6 персон. Все это со словами: «Ну это же вам, вам же нужно, молодая семья. Если тебе не понравится — жене отдашь...» Не скажу, что это меня сильно печалило, но я решил немного ее потроллить и вручил ей на день рождения набор отверток со словами: «Если вдруг подарок не понравится — тестю отдашь». Лучи ненависти из глаз тещи чуть не прожгли меня насквозь. С тех пор теща перестала дарить околокухонную ерунду. © RyboKot / Pikabu
А у вас бывали ситуации с родственниками, которые запомнились на всю жизнь?