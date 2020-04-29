19 доказательств того, что родственники умеют поразить в самое сердце

Брат женился на девушке из другой страны и увез ее к себе. Приехала ее мама в гости к дочери: внука посмотреть и заодно одолжить денег — не хватало на покупку квартиры. Заказал брат деньги в банке и поехал с тещей забирать их. На обратном пути приметил человека, который шел за ними от самого банка. На остановке незнакомец попытался напасть на брата. Но тот хоть и мелкий, но в прошлом КМС по борьбе. На глазах у тещи он уложил этого мужика с нескольких ударов и, схватив тещу за шиворот, прыгнул в первый попавшийся автобус.

Но самое интересное было потом. Теща, став свидетелем этого, сделала заключение: зять бьет ее дочь. Мол, раз он так может, значит, и доченьку мою покалачивает. Мы всей семьей не смогли доказать ей обратного. © DevaMalein / Pikabu

Есть у меня замечательная теща. Мы ей на 8 Марта подарили умные весы, которые помимо массы определяют еще кучу всего. В том числе и биологический возраст. В общем, теперь вместо великой радости и звонков жене а-ля «Я 3 кг сбросила/набрала!» у нас звучат новые фразы, современные: «Прикинь, я 3 года скинула!» или «Вот 2 дня уже дома сижу, и — пожалуйста — плюс 5 лет!».

Пока ученые пытаются переместиться в прошлое хоть на наносекунду, моя теща мечется из прошлого в будущее. Прогресс как он есть. © AlexAlpha / Pikabu

Живу с женой и 6-месячным сыном. Вернулся вчера домой с работы. Очень тихо захожу в квартиру (как раз в это время ребенок спит) и сразу пошел принять душ. Помылся и голышом, во всей красе, захожу в комнату к жене. Там сидят теща и тесть. А жены нет. Пару секунд немая сцена. Тесть обращается к теще: «Валя, коньяк будешь? Позвони дочке, пусть захватит». © Makkxxik / Pikabu