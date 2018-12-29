19 доказательств того, что официанты и бармены — те еще шутники

6

6

8.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чувство юмора не подчиняется никаким законам и не зависит от профессии человека. Однако, взглянув на героев нашей статьи, можно смело утверждать, что среди работников заведений общественного питания веселых людей хоть отбавляй. Они умеют искрометно пошутить при подаче блюда и оставить смешную надпись на счете или стакане.

AdMe.ru собрал официантов, барменов и бариста, которые подходят к своей работе исключительно с юмором.

1. «Нам подали пиццу на крючках»

2. «Сказал официантке, что сегодня чувствую себя неважно»

3. Когда просишь официанта разделить счет пополам

4. Бывших барменов не бывает

5. «Вчера нас обслуживал отличный официант»

«Вы отлично провели время. Я был великолепен. Не благодарите».

6. «Мой друг пожаловался официанту, что в напитке не хватает лимона»

7. Начинаешь понимать, что бармен тебя ненавидит, когда получаешь такое

8. «Мой любимый бармен считает, что мне недостает брутальности, раз я пью в алкогольные коктейли с манго. Поэтому он добавляет в мои напитки это»

9. «Начинаю подозревать, что бариста просто издевается надо мной»

«Браян, через „й“».

10. Ну и как тут отказать?

11. Начальство попросило бармена наполнить кастрюлю

12. Он пролил свой напиток, и тогда официантка нашла решение

13. «Я бармен, и иногда я не могу остановиться»

14. Когда ты перфекционист: официант добавил к счету 1 цент, чтобы получилось 69,69

«Просто я ребенок» — 0.01

15. Бармен заскучал

16. «Эта женщина пожаловалась официанту на холод»

17. «Моя девушка бармен. Сегодня она работала в этом костюме»

18. На второй кружке бариста сдался

19. «Сидели с другом в баре. Захотели выйти на улицу, в качестве залога оставили официанткам телефон. Вернулись и нашли в нем это фото»