19 фотографий, которые помогут поднять настроение, если вы его вдруг уронили
У каждого из нас бывают дни, когда что-то не ладится. Но чуточку улучшить настроение достаточно просто: можно съесть целую шоколадку или полведерка мороженого. А еще можно посмотреть на девочку, которая обнаружила розовое дерево, требующую обнимашек собаку или спящих кверху лапками котят. Все это вы найдете в нашей подборке.
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Голодный медвежонок пришел к людям в деревню. Теперь малышку зовут Василиса и у нее даже есть паспорт
Малышку приютил фермер, который сразу же стал звонить во все инстанции. Там разводили руками и предлагали либо вернуть мишку в дикую природу, либо усыпить. Одинокий медвежонок не выжил бы в дикой среде без мамы, а зоопарки таких малышей не берут. Два дня егеря и охотоведы пытались найти в лесу следы матери медвежонка — все безрезультатно.
В итоге медвежонка пришлось оставить с людьми: малышка живет у фермера, который ее приютил, а комиссия из компетентных органов выдала Василисе паспорт. В будущем Василисе планируют построить просторный вольер и решить другие вопросы для ее комфортной жизни.
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Отдых после тяжелого дня, полного сна
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Девочка читает книжку о поросенке Уилбуре со своим новым другом
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«Мы с женой празднуем 10 лет, как мы вместе. Слева — наш выпускной, справа — свадьба»
«Моему псу Лекси почти 10. Колледж, 3 города, 2 квартиры и наконец наш первый настоящий дом. Где бы мы ни были, мы всегда вместе»
Чертовски фотогеничный гепард
А как поднимаете себе настроение вы? Может быть, в галерее вашего телефона есть фото котика или улыбка ребенка, которые скрасят любой день? Поделитесь такими снимками.
Фото на превью Cергей Плыткевич / planetabelarus