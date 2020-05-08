19 фотографий, которые помогут поднять настроение, если вы его вдруг уронили

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У каждого из нас бывают дни, когда что-то не ладится. Но чуточку улучшить настроение достаточно просто: можно съесть целую шоколадку или полведерка мороженого. А еще можно посмотреть на девочку, которая обнаружила розовое дерево, требующую обнимашек собаку или спящих кверху лапками котят. Все это вы найдете в нашей подборке.

AdMe.ru, как обычно, спешит к вам на помощь с пилюлями от негативных мыслей и плохого настроения.

Голодный медвежонок пришел к людям в деревню. Теперь малышку зовут Василиса и у нее даже есть паспорт

Малышку приютил фермер, который сразу же стал звонить во все инстанции. Там разводили руками и предлагали либо вернуть мишку в дикую природу, либо усыпить. Одинокий медвежонок не выжил бы в дикой среде без мамы, а зоопарки таких малышей не берут. Два дня егеря и охотоведы пытались найти в лесу следы матери медвежонка — все безрезультатно.

В итоге медвежонка пришлось оставить с людьми: малышка живет у фермера, который ее приютил, а комиссия из компетентных органов выдала Василисе паспорт. В будущем Василисе планируют построить просторный вольер и решить другие вопросы для ее комфортной жизни.

«Моя 3-летняя дочь поймала первую рыбку в жизни»

Отдых после тяжелого дня, полного сна

«Мой 2-недельный сын в сравнении с моим буррито»

«Взял бабулю на прогулку в лес, чтобы посмотреть на колокольчики. Она так рада этому»

Приятели по сну

Девочка читает книжку о поросенке Уилбуре со своим новым другом

Настоящие братья

«Моя дочка обнаружила розовое дерево и очень этому рада»

Размер коробочки для котика никогда не важен

«Поехали с дочкой сегодня на высохшее соленое озеро Бонневилль»

Когда захотел рассмотреть камеру поближе и сунул свой нос

«Сделал фото племянницы в самый нужный момент»

Человек, я требую обнимашек

«Мы с женой празднуем 10 лет, как мы вместе. Слева — наш выпускной, справа — свадьба»

«Моему псу Лекси почти 10. Колледж, 3 города, 2 квартиры и наконец наш первый настоящий дом. Где бы мы ни были, мы всегда вместе»

Чертовски фотогеничный гепард

А как поднимаете себе настроение вы? Может быть, в галерее вашего телефона есть фото котика или улыбка ребенка, которые скрасят любой день? Поделитесь такими снимками.