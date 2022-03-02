19 доказательств того, что нет ничего удобнее двойных стандартов. Разве что спортивные штаны

Мы все в своей жизни рано или поздно сталкиваемся с двойными стандартами. В иных случаях это даже кажется удобным, однако на самом деле в корне неправильно. Кто-то заботится о своем питании, но при этом не замечает, что его питомец страдает от ожирения. А некоторые сами никогда первыми не поздороваются, но жалуются, стоит только кому-то проигнорировать их. И таких бытовых случаев великое множество.