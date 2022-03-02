19 доказательств того, что нет ничего удобнее двойных стандартов. Разве что спортивные штаны
Мы все в своей жизни рано или поздно сталкиваемся с двойными стандартами. В иных случаях это даже кажется удобным, однако на самом деле в корне неправильно. Кто-то заботится о своем питании, но при этом не замечает, что его питомец страдает от ожирения. А некоторые сами никогда первыми не поздороваются, но жалуются, стоит только кому-то проигнорировать их. И таких бытовых случаев великое множество.
Мы в AdMe.ru не одобряем двойные стандарты, но понимаем, что так просто от них не избавиться. Поэтому решили познакомить вас с историями наших героев, которые вызывают двойное негодование.
- У одной моей знакомой, помешанной на ЗОЖ, есть очень толстый кот. Каждый раз, когда я вижу очередное видео о пользе салата из руколы в ее инстаграме, меня терзает вопрос о двойных стандартах. Вот почему себе она покупает авокадо, а коту — дешевый корм из ближайшего супермаркета? Почему свои калории она считает, а ожирение кота ее не беспокоит? Коты тоже хотят быть здоровыми и достойны правильно питаться. © Подслушано / VК
- Оставила свекровь с 9-месячным сыном. Возвращаюсь с работы — она его хлебом кормит. При этом в холодильнике стоит суп. Ничего, говорит, мои как-то выросли. В это время мой муж делает себе бутерброды. И тут свекровь выдает: «Ты только посмотри, как он у тебя питается, ну как можно всухомятку есть, желудок же испортит!» © Luckybr / Pikabu
- Я неплохо зарабатываю, и, когда говорю, что мне нужен партнер, равный в финансовом плане, все меня поддерживают. И если я расстаюсь с мужчиной по причине денег, никто не зовет меня скупердяйкой или жмотом. При этом мой брат, который тоже прилично зарабатывает, но при этом не хочет одевать / обувать своих девушек, постоянно слышит в свой адрес такие слова. © Подслушано / VК
- Я замужем уже 10 лет. Когда люди слышат, что у меня нет детей, они часто извиняются и говорят, что рано или поздно это произойдет. Я им отвечаю, что я просто не хочу детей. И в таких случаях некоторые удивляются: а зачем я тогда, собственно, вообще вышла замуж?! © Terradactyl87 / Reddit
- Чтобы попасть на рабочее место, я должен пройти через секции, где сидят коллеги-женщины. Каждый день я им громко говорю: «Доброе утро!» — но ни разу ни одна из этих женщин в ответ ничего не сказала и даже голову не повернула. Сегодня молча прошел мимо всех. Через 20 минут ко мне подходит начальник и спрашивает, почему я никогда не здороваюсь с коллегами. Скажите, как это работает?! © Vantanp0 / Pikabu
- Я всегда подвозил отца по утрам, но, поскольку начинал он очень рано, я на работе оказывался в 5:30. Обычно я кому-то помогал и в любом случае оставался до конца своего рабочего дня. Однажды я почувствовал себя плохо и спросил, могу ли уйти пораньше. Не думал, что это будет проблемой, так как я уже отработал свои часы, но меня отчитали, заявив, что работа в нерабочие часы «не считается». После этого я перестал брать на себя дополнительную нагрузку. © SecretSquirrel2204 / Reddit
- Жене выписали направление на анализы. Решили все пройти платно. Приходит она в поликлинику в назначенное время. Открывает дверь, здоровается, собирается войти, как слышит в ответ недовольное: «Вообще-то, у нас прием уже закончился!» Жена говорит, что пришла платно, и протягивает квитанцию. Воскликнув «ой!», строгая женщина превращается совсем другого человека, сразу же предлагает жене сесть, бросает все свои дела и бежит за пробирками. © madger / Pikabu
- Я встречал людей, которые радостно тратят много денег на премиальные бренды, но считают себя вправе торговаться до последнего с бедными продавцами на улице и бабульками. А потом называют удачную сделку своей личной победой. © Akhil Kintali / Quora
- Не понимаю, почему болтать в транспорте по телефону считается неприличным. Две студентки, по дороге с пар обсуждающие домашку и преподов, — ок. Муж и жена, спорящие по поводу покупок или детей, — нормально. Я, делающая то же самое, но по телефону, — некультурно. Какого лешего? Или стоит требовать полной тишины, чтобы никто вообще рот не открывал, или стоит отвалить от людей с гарнитурой. © Подслушано / VК
- В автобусе парень уступил место девушке. Та с каменным лицом села, при этом толкнув его плечом.
— Девушка, толкаться зачем?
— Что, ранимый такой?
— Я вам место уступил, могли бы и спасибо хотя бы сказать.
— Пф-ф, ты мужик, это твоя обязанность.
Парень побагровел и выдал:
— А ты в таком случае дома у плиты должна стоять. © Neta199128 / Pikabu
- Ехала на работу в автобусе. В салоне — яблоку негде упасть, еще и духота страшная. На одной из остановок мужичок лезет в абсолютно забитый транспорт. До меня долетают недовольные крики людей и его бурчание: «Я такой же человек, как и вы, и я тоже спешу на работу!» Еще через 2 остановки, когда освободилось место для 3–4 людей, в салон лезет шестеро. И тут же я слышу возмущенные вопли того самого мужика: «Не, ну куда вы претесь, куда вы претесь! И так места нет!» © Палата № 6 / VК
- Заехала как-то купить масло для своего мотоцикла. Продавец, увидев, что я беру, подлетает ко мне и говорит: «Оно не будет работать в твоей машине, дорогая». Похоже, он обиделся, когда в ответ услышал: «Надеюсь, что нет, потому что это не для моей машины». © no_seas_carepicha / Reddit
- «Мы не возьмем вас на работу, если у вас нет 5 лет опыта работы именно на этой должности. А, двоюродный брат твоего дяди уже работает здесь? Добро пожаловать на борт, человек без опыта!» У меня на работе 9 сотрудников — и только 1 из нас до трудоустройства никого там не знал. © unknown author / Reddit
- Босс злится, если вы опаздываете на пару минут, но при этом ожидает, что для вас не будет проблемой регулярно оставаться на 2+ часа после окончания рабочего дня. © Entire_Ad9420 / Reddit
- В компании, где я работал, строго относились к использованию сотовых телефонов. Было очень неприятно, когда начальник или менеджер кричали, чтобы я убрал телефон, в то время как они сами держали свои трубки в руках. В конце концов у меня хватило смелости сказать: «Только после того, как вы уберете свой». Больше они никогда не беспокоили нас по этому поводу. © bangersnmash13 / Reddit
- В 4 года сына было не уговорить выйти из моря, чтобы погреться, и моя младшая сестра пугала его цунами. Поэтому ребенок начал панически бояться воды и даже не смотрел в сторону моря. Прошло много лет. И сестра предъявляет мне претензию, что ее дочь, вернувшись от нас, стала говорить ругательства. Семьи приличные. Старшая сестра — хирург, младшая — бортпроводник. © Omishabor75 / Pikabu
А с каким двойными стандартами регулярно сталкиваетесь вы?
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