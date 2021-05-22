19 доказательств того, что наши детки — те еще шутники

«Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит», — писал Антуан де Сент-Экзюпери в своей гениальной книге «Маленький принц». И сейчас это произведение становится актуальным, как никогда. Мы действительно стали забывать, каким креативным, нестандартным и даже слегка инопланетным может быть мышление ребят.

Мы в AdMe.ru не могли скрыть улыбки, когда работали над этим материалом. И надеемся, что и вы разделите наш восторг. А в бонусе, по традиции, мы припрятали отличную историю.

«Младшие братья и сестры разорвали мою выпускную работу для школы изящных искусств»

Бойтесь своих желаний

А почему бы и нет

«Моя мама самая красивая!»

Дети часто в садике рисуют своих мам к праздникам. Но мой сын в 5 лет переплюнул всех в своей группе. Многие родители откровенно ржали и показывали пальцем на рисунок. Блин, звезда местного разлива. Муж был в восторге! Эх, почему пап не рисуют к 23 Февраля... © wr15 / Pikabu

«Папа, я думаю, у нас тут проблема»

«Мой сын сегодня утром смотрел телевизор вот так»

«Наш малыш решил, что искупать туалетную бумагу — хорошая идея»

«Моя дочь посчитала, что вот так уборная выглядит не такой страшной ночью. Ну хоть кто-то из нас так думает»

Ох уж эти папы

«Вместо того чтобы просто сказать нам, что проснулась, она подумала, что лучше помахать нам из-под двери»

Потому что надо давать точное ТЗ

«Мой 3-летний сын настоял на том, чтобы приготовить мне завтрак»

«После того как я велел своему младшему брату прекратить бросать джойстик, я услышал удар и увидел его плачущим, а телевизор — вот таким»

«Мой младший брат тайно постучал в дверь ко мне и удивился, почему я понял, что это он»

«Моя 7-летняя девочка спросила у подруги ее номер телефона. Та написала его на камне»

«Мой ребенок решил, что можно хранить вещи в унитазе. Это носки моей жены»

«Потерял своего сына в магазине... Нашел его здесь»

«Дочь хотела Барби-кентавра... Представляем Барбитавра»

Примерка одежды с малышом

Бонус: особенности восприятия

Обычный день. Вечером заехал в магазин и купил сыну трико. Сыну было на тот момент 6 лет. Вечером забираю его из садика и говорю: «Кирилл, а я купил тебе в магазине трикошки». Он спрашивает: «А они живые?» Его вопрос поставил меня в ступор секунд на 5, а потом я дико ржал. © Splin7er / Pikabu