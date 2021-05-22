19 доказательств того, что наши детки — те еще шутники
«Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит», — писал Антуан де Сент-Экзюпери в своей гениальной книге «Маленький принц». И сейчас это произведение становится актуальным, как никогда. Мы действительно стали забывать, каким креативным, нестандартным и даже слегка инопланетным может быть мышление ребят.
Мы в AdMe.ru не могли скрыть улыбки, когда работали над этим материалом. И надеемся, что и вы разделите наш восторг. А в бонусе, по традиции, мы припрятали отличную историю.
«Младшие братья и сестры разорвали мою выпускную работу для школы изящных искусств»
Бойтесь своих желаний
А почему бы и нет
«Моя мама самая красивая!»
- Дети часто в садике рисуют своих мам к праздникам. Но мой сын в 5 лет переплюнул всех в своей группе. Многие родители откровенно ржали и показывали пальцем на рисунок. Блин, звезда местного разлива. Муж был в восторге! Эх, почему пап не рисуют к 23 Февраля... © wr15 / Pikabu
«Папа, я думаю, у нас тут проблема»
«Мой сын сегодня утром смотрел телевизор вот так»
«Наш малыш решил, что искупать туалетную бумагу — хорошая идея»
«Моя дочь посчитала, что вот так уборная выглядит не такой страшной ночью. Ну хоть кто-то из нас так думает»
Ох уж эти папы
«Вместо того чтобы просто сказать нам, что проснулась, она подумала, что лучше помахать нам из-под двери»
Потому что надо давать точное ТЗ
«Мой 3-летний сын настоял на том, чтобы приготовить мне завтрак»
«После того как я велел своему младшему брату прекратить бросать джойстик, я услышал удар и увидел его плачущим, а телевизор — вот таким»
«Мой младший брат тайно постучал в дверь ко мне и удивился, почему я понял, что это он»
«Моя 7-летняя девочка спросила у подруги ее номер телефона. Та написала его на камне»
«Мой ребенок решил, что можно хранить вещи в унитазе. Это носки моей жены»
«Потерял своего сына в магазине... Нашел его здесь»
«Дочь хотела Барби-кентавра... Представляем Барбитавра»
Примерка одежды с малышом
Бонус: особенности восприятия
- Обычный день. Вечером заехал в магазин и купил сыну трико. Сыну было на тот момент 6 лет. Вечером забираю его из садика и говорю: «Кирилл, а я купил тебе в магазине трикошки». Он спрашивает: «А они живые?» Его вопрос поставил меня в ступор секунд на 5, а потом я дико ржал. © Splin7er / Pikabu
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