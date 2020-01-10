19 доказательств того, что между папами и дочками особенная связь

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Папа — первый мужчина, которого видит девочка, поэтому от того, как сложатся отношения между ними, зависит многое. Часто именно от мам дочки получают любовь, ласку и заботу, но для будущего психологического здоровья ребенка важно участие и второго родителя в его воспитании. Как минимум ради того, чтобы девочки переняли у своих пап их отменное чувство юмора.

AdMe.ru нашел 19 наглядных примеров, доказывающих, что отношения между отцами и дочками — это смесь гиперзаботы, необъятной любви и, конечно, взаимных подколов. А в качестве бонуса мы приготовили для всех родителей вопрос, на который не так-то просто найти ответ.

1. «Последние пару лет раз в месяц мой муж ведет 6-летнюю дочь на свидание. Сначала он дарит ей цветы, затем она наряжается, а после они идут лопать сладкое»

2. «Попросила у папы денег на рюкзачок, и, вместо того чтобы дать, он сшил мне рюкзак из своих старых джинсов. Получилось круче, чем я ожидала»

3. «Я осветлила волосы, и теперь мой папа никак не угомонится»

4. Любовь сильнее любой болезни

5. Отец притворяется, будто ему тоже делают прививку, чтобы его дочь не боялась

6. «Сказала отцу, что мы с моим парнем приедем к ним на Рождество, а он написал, что установил для нас двухъярусную кровать в комнате для гостей. Мне 31 год»

7. «Каково это — жить с отцом-одиночкой: он спрашивает совета, что надеть на свидание»

8. Папа плохого не посоветует

9. «Отец учит мою сестру играть в „Го“, 1992 год»

10. «Я не видела, как „Ливерпуль“ выигрывает Премьер-лигу, и, хотя мне бы очень этого хотелось, еще больше я хочу этого для своего отца. Этот человек заслуживает всего в жизни, и это все, чего он хочет»

11. «Пожелайте моему папе счастливого Рождества!»

«Лучший парень, которого моя дочь только знает».

12. «Мой отец проработал в правоохранительных органах более 40 лет. Моя сестра только что окончила академию! Так горжусь ею!»

13. «Мой папа переживает кошмарный развод с моей мамой. Я написала ему, что люблю его, и вот что он мне ответил»

14. «С Днем отца мужчину, который выбрал быть моим папой, хотя мог этого не делать»

15. «Мой папа так драматизирует, когда меня целый день нет дома»

16. «Мой папа часто водил меня выпить милкшейк вдвоем. А это мы с моей дочерью делим наш первый милкшейк»

17. «Каждую неделю папа готовит бобы, а потом пишет мне, что в этот раз он превзошел все ожидания. Он всегда оставляет для меня немного, чтобы я по приезде попробовала. Вот что действительно важно»

18. У кого-то еще есть сомнения, что папа может все что угодно?

19. «Потратила 2 часа на сборы и перед выходом из дома застала папу, слушающего музыку и выпивающего в полном одиночестве. В этот момент я поняла, что должна встретить Новый год с ним»

Бонус: а как бы поступили вы?

«Я люблю тебя, папа».