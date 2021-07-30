19 доказательств того, что комплименты давно пора приравнять к международной валюте

Все любят комплименты, даже те, кто говорит, что их не любит. Ласковое слово — оно, как известно, и кошке приятно, что уж там говорить про людей. Согласитесь, приятно, когда вас за что-нибудь хвалят или неожиданно подмечают какую-то изюминку: красивые глаза, ноги, волосы, даже духи. Все это отлично поднимает настроение, так что целый день потом ходишь с улыбкой до ушей.

Мы в AdMe.ru знаем, как важно получать положительные эмоции, поэтому нашли истории от пользователей сети, которые тянутся к комплиментам, будто цветы к лучикам ласкового солнца.

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Недавно мне, 40-летнему здоровому мужику, бабушка — божий одуванчик сказала, что я очень красивый молодой человек, так я смущенный и улыбчивый полдня ходил. © Bravuris / Pikabu

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В юности у стоматолога села в кресло, открыла рот. Вдруг врач зовет всех коллег. Ну, думаю, хана, сейчас меня залечат-засверлят, наверное, особо сложный случай. А она им говорит: посмотрите, мол, на идеальную дугу. Блин, так ведь и ежика со страху можно родить. А некоторое время спустя делала там же коронку, и стоматолог засмеялась: «Наш техник влюбился в тебя по отпечатку и хочет познакомиться». Но я застеснялась, как-то это уж очень экстремальным показалось. © Валентина Жукова / Facebook

Недавно сказала девушке-кассиру, что у нее красивый голос, и наблюдала магическое преображение, когда уставший безразличный работник чуть ли не сиять начинает. Она аж румянцем покрылась, хотя кожа у нее цвета темного шоколада. © Даша / AdMe

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Работала много лет назад в баре. Был тяжелый день, куча народу, я очень устала и ждала, пока наконец-то уйдет последний клиент. Он уходит, смотрю на стойку, а там хорошие чаевые и листик бумаги с надписью: «Вы прекрасны». Усталость прошла сразу. © Зося Зося / Facebook

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Мне почти 20 лет, модельной внешностью не обладаю, какую-то модную и стильную одежду не ношу, хожу обычно в футболках, свитерах и джинсах. Но тут вдруг появилось у меня желание надеть рубашку в универ — живу в общаге, и правильно следить за вещами, да и в принципе гладить, бывает ну очень лень. И в конце учебного дня одногруппница сказала мне, что я хорошо выгляжу и мне очень идет. Вроде мелочь, но хорошее настроение осталось на весь день. © NPanter / Pikabu

Помню, была тогда стройная и молодая. Опаздывала на курсы бухгалтерские после работы. Вечер, зима, темно. Я в красной шубе, красных ботинках на шпильках на бегу торможу отъезжающую маршрутку, коряво открываю дверь, так же коряво пытаюсь расплатиться, не выронить папку из рук, не упасть на ходу. Водитель долго смотрит на меня и говорит: «Девушка, знаете, что думает мужчина, глядя на вас?» Я с ужасом перебираю в голове варианты: «Ну вы и клуша» и т. п. А он говорит: «Почему такая шикарная женщина — и не моя?» P. S. Но деньги за проезд взял. © Светлана Дзюк / Facebook

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Однажды гуляли с мамой. Нас обгоняют 3 молодых парня с довольными улыбками, и один из них обращается к нам: «Девчонки, вы просто супер! А мамка вообще на пятерочку».

Конечно, не самый изысканный комплемент, но нас обеих он рассмешил и порадовал, особенно часть про «мамку». Ей, кстати, на тот момент лет 55 было. © Даша / AdMe

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Несколько лет назад ехала к друзьям на свадьбу. Выхожу из подъезда, а там дети смотрят на меня и говорят: «Вау, какая вы красивая, вы артистка?» Очень приятно было. Часто получаю комплименты по поводу моей короткой стрижки. Но и сама люблю делать комплименты людям, особенно пожилым. Как приятно видеть их улыбку на лице и светящиеся от радости глаза! © Неля Ван Дэр Мадэ-Абрамян / Facebook

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В кафе приходил паренек, рекламировал продукцию магазина, в котором работает. Показывал духи и подводку, напоследок нарисовал смайлик той самой подводкой. Мило. А потом сделал комплимент и убежал, стесняшка. © black_owl_1011 / Twitter

Мне за цвет глаз однажды зачет поставили. Причем продекан, которая была дамой. Она аж поперхнулась посреди лекции, когда солнце мне прямо в глаза лучом попало. Правда, цвет был усилен линзами, но я не стала рушить «чудо». Я бы сдала, у меня не было проблем, но это, пожалуй, был самый практичный комплимент моей красоте. © LaMort / AdMe

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После работы я зашла в супермаркет за продуктами. Стояла и просто слушала музыку в наушниках и в этот момент заметила парня, который смотрел прямо на меня. Я его проигнорировала и просто пошла дальше, он поравнялся со мной и склонил голову, явно собираясь что-то сказать. Я сняла наушники и услышала: «У тебя такие чудесные глаза». © Saranya Ravichandran / Quora

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Я стоял на платформе в метро и смотрел на карту, думая, в какую сторону выйти, чтобы сразу попасть куда надо. Молодая, красивая сотрудница метро подошла и сказала, что у меня классные духи. Это был еще и мой день рождения, так что вдвойне приятно было! © Alexander Vorobyov / Facebook

Однажды я делал покупки в продуктовом магазине. Там стояли лотки, где предлагали попробовать образцы продуктов. Я проходила мимо одного симпатичного темноволосого парня, который предложил мне какую-то закуску, вежливо отказалась, а он сказал: «Девушка, у вас очаровательная улыбка, она освещает мир». © Alka Chowdhary / Quora

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Ждем посадку на самолет. Девчушка лет 5, сидящая рядом, долго на меня смотрела, а потом своей маме на ушко тихо сказала, но слышали все: «Мама, эта тетя похожа на принцессу». Лучший комплимент в моей жизни! © Natalia Trembach / Facebook

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Я люблю петь, но не знала, хорошо ли я это делаю. Однажды даже записала свой голос и послушала на компьютере, решила, что он звучит очень плохо. А потом как-то запела в присутствии подруги, а она говорит: «Тебе надо взять уроки пения». За время возникшей неловкой паузы я перебрала в голове кучу неутешительных вариантов, а потом просто спросила: «Почему?» Подружка ответила: «Потому что у тебя есть потенциал». Я была просто счастлива до конца дня. © Norah Zhou / Quora

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Мне 17, на улице снегопад, стою на остановке, жду троллейбус. И тут мужик, на вид лет 60, одет как человек без определенного места жительства, обходит меня вокруг, заглядывает под капюшон и медленно произносит: «Ничего себе ты красивый». В тот момент напрягло, конечно, но столь искренних комплиментов я больше не слышал. © drikea / Pikabu

Взялись мы с мужем ремонтировать автомобиль. Машинка у меня китайская, не всегда удается с первого раза получить нужные запчасти. Выделили нам отдельного менеджера, которому и приходится извиняться за ошибки отдела доставки. И вот, приехав в очередной раз на такси, я не выдерживаю и начинаю сердиться: «Я с вас скоро скидку буду требовать за каждую лишнюю поездку на такси!» Менеджер раскаивается: «Ну простите нас, пожалуйста, это я не проверил» — и глазки опускает. Вздыхаю и отвечаю: «Вы, конечно, очень симпатичный молодой человек, но я не мужчина, чтобы терпеть убытки из-за чьих-то красивых глаз!» О, видели бы вы его лицо! Он дар речи потерял, а потом так покраснел, что даже задымился слегка. © tetcher / Pikabu

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Последний комплимент был от соседских детей. Они рвут яблоки в моем огороде, шумят и мусорят. Вышла из дома в полной решимости отругать, а они начали хором кричать: «У вас такие яблоки вкусные, и цветы красивые, и вы сами тоже красивая!» © Ramilua Ahunbayeva / Facebook

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С сестрами в магазине выбирали готовую еду для посиделок. Стали хохотать над забавными названиями блюд. Двое мужчин рядом тоже что-то выбирали, а потом один из них посмотрел на нас и сказал: «Девчонки, вы так смеетесь, будто вам по 16 лет, аж на душе хорошо стало». Нам на тот момент было 48, 46 лет и 44 года. Было приятно, очень. © Ksaverija / AdMe