19 фотодоказательств того, что в работе ветеринара нет места для скуки

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Многие владельцы домашних животных знают, что их любимчики зачастую почти так же боятся походов к ветеринару, как люди — визитов к стоматологу. Но некоторые врачи умеют создать такую уютную атмосферу, что пушистые четвероногие друзья не прочь задержаться с ними подольше.

Мы в AdMe.ru не можем перестать умиляться тому, какими лапочками могут быть питомцы в руках заботливых врачей.

«Наш ветеринар сделал фото моей девочки после удаления зуба»

«Я работаю в ветеринарной клинике. Это один из котов нашей клиники — Фрэнки. Он умеет сразу засыпать в такой позе»

«Во время нашего последнего визита к ветеринару в клинике все только и говорили о моей кошке! Им пришлось взять стремянку, чтобы ее спустить»

Эта кошка чувствует себя в ветклинике как дома

«В клинике моему коту подарили галстук за хорошее поведение»

«Ветеринар дал нам 2 конуса. Теперь моя собака похожа на балерину»

Последний раз у ветеринара перед выпуском в дикую природу

Ждет печеньку за хорошее поведение

Ветеринар укутал ее полотенцем, чтобы она чувствовала себя в безопасности

«Мой пес повредил лапу, и ветеринар забинтовал ее повязкой с принтом мотоцикла. Выглядит так, будто это его новая байкерская татуировка»

Когда врач сказал, что нужно немного похудеть

«Я же не отвлекаю, доктор?»

«Ветеринар прислал мне фото моей собаки в очках»

«Я попросил ветеринара после операции одеть мою кошечку во что-то другое вместо воротника. Как тут жаловаться, если ей досталась розовая пижама с волшебными котиками и зайчиками в балетных пачках»

Удивительно, но ветеринар говорит, что вес у нее нормальный

«А вдруг меня не заметят», — подумал котик

«Сегодня был мой первый день в качестве ветеринара. Кошка зафыркала на нас, но удивительно, какие чудеса творят терпение, темная комната и сытый живот»

«Мамочка, иди домой. Я остаюсь здесь с ней»

«При каждом посещении ветеринара у моего кота такое выражение морды»