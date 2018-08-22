19 доказательств того, что каждая свадьба — это маленькая репетиция будущей семейной жизни

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Свадьба — настолько волнительное и ответственное событие в жизни любого человека, что каждому хочется, чтобы праздник прошел идеально. Но даже если все продумано до мелочей, от курьезов все равно не спастись: то фотограф в самый ответственный момент упадет в фонтан, то родственники во время тоста скажут что-то весьма неординарное.

AdMe.ru предлагает взглянуть на подноготную свадебной суматохи и показывает, почему не стоит относиться к ней слишком серьезно.

Когда гамма эмоций на лице говорит сама за себя

Интересно, чем же закончилась для него эта история

Кто знает, может, она так и задумала

Когда в душе ты предприниматель

На этой фотосессии можно было обойтись только невестой

Готовый сюжет для отличной мелодрамы

«Мы с друзьями так веселились на свадьбе, что одна из наших фотографий стала похожей на ту, что продают на стоковых сайтах»

Как далеко могут зайти девушки в желании похвастаться обручальным кольцом

Кажется, свадьба их мечты выглядит именно так

Похоже, что бабушка знает что-то, о чем не догадывается сама невеста

«Моя жена просто отключилась на нашей свадьбе»

Когда радость затуманивает разум

Действительно запоминающееся событие, и не только для молодоженов

Как бы выглядел показательный тест на реальную заинтересованность в женитьбе

Реакция жениха на слова священника «Если здесь есть люди, которые против бракосочетания этой пары, скажите об этом сейчас или храните молчание вечно»

Интересно, а где был жених, который должен был присутствовать в этой церкви и в это время?

А вместо марша Мендельсона у них играл Имперский

Хорошо, что хоть имя дочери не забыл

Когда сказали быть в костюме, но ты понял просьбу слишком буквально