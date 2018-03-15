19 доказательств того, что где-то существуют курсы альтернативной парковки. Иначе откуда эти люди?

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Если раньше предметом роскоши было авто, то теперь — место для парковки. Эта проблема заставляет водителей изворачиваться и проявлять невиданную смекалку. Вот 19 владельцев машин, которые паркуются чересчур оригинально для нашего мира.

AdMe.ru собрал фото, на каждом из которых запечатлен водительский «подвиг» или его последствия. В конце этой подборки вас ждет интересный и веселый бонус.

1. «Начальник ездил в строительный магазин и наткнулся на такого муд... мастера»

2. Внезапная преграда по дороге на работу

3. «Сначала подумал, что он занял место для кого-то. Утром смотрю — нет, пусть сосед вторым рядом паркуется!»

4. Аладдин припарковался как мог

5. Самое интересное, он не вышел за границы парковочного места

6. Когда понял табличку слишком буквально

«Парковка зарезервирована для „зеленого“ транспорта» (экологически чистого — прим. AdMe.ru).

7. Просто король парковки по количеству нарушений!

8. Бэтмобилю простительно

9. «Иногда думаю, что потерял бы голову, если бы не забор вокруг моей парковки»

10. Жгучее желание не оплачивать штраф за парковку порождает удивительную смекалку

11. Уровень парковки: PRO

12. У вас есть догадки, как и зачем?

13. Когда не хочешь, чтобы твое парковочное место заняли

14. Оставил чуточку улик на месте преступления

15. Нарушил правила, перепугал всех водителей, но припарковался просто шедеврально

16. Параллельная парковка прошла неправильно

17. Занимаешь 5 парковочных мест? Больше не будешь

18. Как думаете, почему так вышло?

19. У дворника свой арсенал для борьбы с нарушителями

Бонус: чтобы не попасть в аномальную зону, паркуйтесь правильно!

А вы видели подобные казусы?