19 доказательств того, что есть люди, с которыми спорить бессмысленно

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В споре рождается истина, это все знают. Но иногда, помимо нее (или даже вместо), вы получаете заряд хорошего настроения и историю, которую захочется с улыбкой рассказывать в будущем.

AdMe.ru подобрал 19 историй от людей, у которых на все что угодно найдется остроумный ответ.

Никогда возражай жене (особенно когда не можешь что-то найти)

Когда решил похудеть

Все критерии нужно уточнять как можно подробнее

«Сказал сыну, что ему нельзя плавать в бассейне без присмотра. Он снял одежду и убежал, сказав, что больше не хочет быть с нами»

С детьми вообще бесполезно спорить

Когда все исторические факты нужно тщательно проверять

«Положил „штраф“ сам себе, чтобы этого не сделали полицейские»

Парень надел футболку с пепси в музее кока-колы

И никаких двойных стандартов

Лайфхак для путешественников

«Меня веселило то, что мама не знала, что помидоры — это фрукты. Сегодня она сделала фруктовый салат на десерт»

Он сказал, что сфотографировался со стражниками Букингемского дворца...

И он не одинок, есть еще схожие по стилю мастера селфи

«Селфи с Кэмом Ньютоном».

С кем только не приходится сталкиваться таксистам

И в номинации «Ответ года» побеждает...

Папа плохого не посоветует

«Маму попросили сделать мне прическу, в которой волосы наполовину собраны, наполовину распущены. Она не знала, что это значит, поэтому сделала мне вот это»

С пассажирами общественного транспорта вообще не стоит вступать в перепалки

Детские мечты — самые искренние

«Когда я вырасту, я хочу быть... Альберт — человеком, который сидит дома и ничего не делает».

А вам встречались такие люди, с которыми можно даже не начинать спорить?