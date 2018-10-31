19 доказательств того, что есть люди, с которыми спорить бессмысленно
В споре рождается истина, это все знают. Но иногда, помимо нее (или даже вместо), вы получаете заряд хорошего настроения и историю, которую захочется с улыбкой рассказывать в будущем.
AdMe.ru подобрал 19 историй от людей, у которых на все что угодно найдется остроумный ответ.
Никогда возражай жене (особенно когда не можешь что-то найти)
Когда решил похудеть
Все критерии нужно уточнять как можно подробнее
«Сказал сыну, что ему нельзя плавать в бассейне без присмотра. Он снял одежду и убежал, сказав, что больше не хочет быть с нами»
С детьми вообще бесполезно спорить
Когда все исторические факты нужно тщательно проверять
«Положил „штраф“ сам себе, чтобы этого не сделали полицейские»
Парень надел футболку с пепси в музее кока-колы
И никаких двойных стандартов
Лайфхак для путешественников
«Меня веселило то, что мама не знала, что помидоры — это фрукты. Сегодня она сделала фруктовый салат на десерт»
Он сказал, что сфотографировался со стражниками Букингемского дворца...
И он не одинок, есть еще схожие по стилю мастера селфи
«Селфи с Кэмом Ньютоном».
С кем только не приходится сталкиваться таксистам
И в номинации «Ответ года» побеждает...
Папа плохого не посоветует
«Маму попросили сделать мне прическу, в которой волосы наполовину собраны, наполовину распущены. Она не знала, что это значит, поэтому сделала мне вот это»
С пассажирами общественного транспорта вообще не стоит вступать в перепалки
Детские мечты — самые искренние
«Когда я вырасту, я хочу быть...
Альберт — человеком, который сидит дома и ничего не делает».
А вам встречались такие люди, с которыми можно даже не начинать спорить?
Фото на превью furmomj / Twitter