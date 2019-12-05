19 доказательств того, что, если ваши дни в офисе скучны, вы работаете не в том месте

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У большинства людей работа в офисе ассоциируется со скукой и рутиной. Но только не у героев этой подборки. Они сами, их коллеги, начальники и даже просто чужие люди и животные творят такое, что о работе после этого и думать не хочется.

В офисе AdMe.ru тоже случаются комичные ситуации, но до некоторых из этих нам далеко.

1. «Это был самый короткий рабочий день, который я видел»

2. «Эй, ребята, какого черта они сидят и пялятся в эти светящиеся ящики?»

3. Извечная война технарей и гуманитариев

4. «Принесли планшет на ремонт с транспортировочной пленкой, 6 лет пользования. Железная выдержка у человека»

5. Бывшая

6. «Меня уволили после этого случая...»

7. «Это куча комаров внутри компьютера, который нам принесли на ремонт сегодня»

8. Вернись!

9. Человеческая жадность

10. «На работе кто-то заметил, что с потолка капает. Они поставили цветок и приспособили течь для его поливки»

11. И еще одно доказательство, что программистов лучше не обижать

12. «Собеседование в офисе сегодня. Мы серьезно относимся и к принятию новых сотрудников, и к Хеллоуину»

13. Загадочная особа

14. «Не понимал, зачем в офисе односторонние окна. Круто, оказывается. Эти ребята не видят нас и не боятся»

15. Зловещее будущее

16. Модный приговор

17. «Генеральный директор нашей компании сам моет посуду после каждого обеда. Вот почему я люблю свою работу»

18. «В офисе установили автоматическую систему пожаротушения»

19. Его светлейшество закончил!

Если в ваших офисах тоже нескучно, поделитесь своими историями.