19 доказательств того, что настоящие друзья преподносят немало сюрпризов

Настоящие друзья — это как раз те люди, с которыми мы вместе и в горе, и в радости. Ведь именно они способны вытащить из тяжелейшей депрессии, встать в 6 утра, чтобы мотивировать друг друга вести здоровый образ жизни, или просто без повода подарить букетик самых простых цветов, а вместе с ним — и повод улыбнуться.

Мы в AdMe.ru ценим искреннюю и бескорыстную дружбу и считаем, что многие испытания в жизни пройти гораздо легче, когда есть с кем разделить этот путь.

«Подруга подарила мне крутейшую в мире вещь. Она еще и светится в темноте! Я потрясена...»

«Мы с друзьями повесили эти замки, когда в последний раз возвращались вместе домой из школы. С того дня прошло уже 22 года, а они все еще на месте»

«Сегодня день рождения моей подруги, и она очень любит острые суши с курицей. Вот что я сделала для нее»

«Друг из Великобритании прислал мне целый пакет местных вкусностей»

«День первый. Мы с друзьями решили начать вести здоровый образ жизни и вставать каждый день в 6 утра»

«У моей подруги сейчас тяжелые времена. Я не художница, но нарисовала этот рисунок, чтобы поддержать ее и показать, что я всегда рядом»

Искренне надеемся, что они нашли этому подарку судьбы достойное предназначение. И неважно, кому он был послан

«20 лет назад я (слева на фото) познакомился с этим парнем (справа), когда играл в онлайн-игру»

«10 лет назад он прилетел из Норвегии ко мне в гости в Канаду. С нетерпением жду нашей следующей встречи, друг».

Именно такие отношения дают нам стимул становиться лучше

«Этот рисунок — подарок для моего друга ко дню открытия его кафе»

«Сфотографировал приятеля с фонариком в руках»

Настоящие друзья всегда поддержат. И неважно, что ты делаешь

«Несколько месяцев назад мне казалось, что жизнь кончена. Но друзья помогли мне справиться с проблемами. Теперь у меня новая работа, и я счастлива»

Возможно, иногда всем нам стоит устраивать нечто подобное

«Нам по 22 года, и с тех пор, как нам исполнилось 9, мы виделись только 3 раза. Но все равно мы ближе друг другу, чем многие кровные сестры»

«Друг подарил мне на день рождения книгу. В ней 27 000 слов, и он писал ее около 80 часов. Это книга о нас в фантастическом мире, и я думаю, что это просто потрясающе»

«В честь 20-летия нашей дружбы мы сделали татуировки. Знакомьтесь, это Морис»

Так и ведут себя настоящие друзья

«Папа прислал мне свое селфи с друзьями и подписью: „Ушли на ночь в клуб“»

«Папа сделал все, что он мог, чтобы пронести эту дружбу через годы. Когда мама оставила его, именно эти люди помогли ему пережить это. И сейчас они собираются каждую неделю, чтобы побыть вместе».