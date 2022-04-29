19 доказательств того, что детский садик — это не только творожная запеканка и утренники. Вот бы там снова оказаться

Многие с нежностью вспоминают времена, когда они ходили в детский садик. Здесь мы знакомились с первыми друзьями, мастерили поделки в подарок мамам и папам, играли целыми днями и прерывались только на дневной сон. А еще с удовольствием уплетали запеканку, запивая ее компотом.

Мы в AdMe.ru решили освежить в памяти ту золотую пору. И отыскали в сети истории о том, как люди чудили в детском садике.

Было мне лет 5, когда я пошла в детский садик. Дворик, в котором мы гуляли, мне сразу не понравился: несколько чахлых кустиков и никаких деревьев. Ну я и решила это дело срочно исправить. Единственная мелочь: я наивно считала, что новые кусты растут из почек. Так что я тайком безжалостно отодрала их и старательно посадила. Той весной наш детский садик так и не зазеленел.

У нас в садике была классная площадка с огромной песочницей. Мы там с приятелями целыми днями зависали. Понятное дело, в ботинки попадала куча песка. Только я не вытряхивала обувь, как все, а тихо ссыпала песок в свою сумку. И вот однажды в конце года, когда нам эти сумки надо было домой забирать (они на спинках стульчиков висели, мы там всякую нужную мелочь хранили), я поняла, что моя просто неподъемная. Еще бы: она была набита песком. © Josie Lafont / Quora

Когда мама привела меня в садик в первый раз, я не плакала. На второй день тоже. А вот на третий разревелась. Мама начала спрашивать, что же меня расстроило. А я в ответ: «Все дети ревут, ну и я тоже решила. А то одиноко себя чувствую». © OopsALittleHuman / Reddit

В садике мы как-то с 3 друганами спрятались от воспитательницы в самой глубине класса. Решили сделать костюм для полетов. Для этого наклеили мне на одежду кучу бумажных полосок. Предполагалось, что я буду стартовать со скамейки. Воспитательница наш креатив не оценила. © caplist / Reddit

Мой брат еще ходил в детский садик, когда на свет появилась я. Братец был несколько этим разочарован. Грустил, что лучше бы мама щеночка родила. Как-то забирает мама брата из садика, а воспитательница чуть не плачет. Оказывается, брат посетовал, что не успел выучить нужный стишок, ведь днями и ночами бедняга укачивает младенца и стирает пеленки. Воспитательница была в восторге, а мама — в легком недоумении.

В меню садика было написано: «Запеканка твор. с кур.». Я спросил, зачем творог с курицей смешивают, это же невкусно. Оказалось, что блюдо подавалось с курагой. © Yaserg / Pikabu

Помню, я была в таком восторге от того факта, что наконец пойду в садик, что собралась еще накануне вечером. Взяла настоящий кожаный дипломат и упаковала туда мелки, карандаши и блокнот. Моя мама и слова против не сказала. Видимо, поняла мои чувства. © Charliss Green / Quora

/ Quora Я как-то дочку из садика забирал, и она мне говорит: «Меня сегодня похвалили!» Ну я и подумал: наверное, чадо стихотворение хорошо рассказало или еще что. А она выдает: «Просто мы с мамой сегодня на завтрак не опоздали». © TaSayY/ Pikabu

Помню, я примерно с 4 лет из садика домой сама шлепала. А город у нас, между прочим, большой был. И вот решила тут у мамы спросить, как же это так получилось. Она страшно удивилась и выдает: «Да ты что! Вообще-то тебя брат должен был забирать». © GoGirlsGoBooks / Twitter

Мне тут сестра рассказала, что к ним в садик в первый день учебного года папа по ошибке ребенка привел. Высадил и умчался по делам. А они потом пытались разобраться, что это за дитя и откуда оно взялось. В регистрации никаких данных не было. © arwenmh / Twitter

Моим детям 29 и 30 лет. И они до сих пор помнят, что от воспитательницы в детском саду всегда пахло свежеиспеченной сдобой. Вот бы обо всех учителях вспоминали с такой нежностью. © EMarieLambert1 / Twitter

Я как-то в садике залез на широкую полку, спрятался за всякой всячиной и заснул. А воспитатели меня потом еще битый час везде искали. © Tink2013 / Reddit

В садике я была жутко стеснительной. Дружила только с одной знакомой девочкой. Мама все время рассказывала, как я могу с другими ребятами познакомиться. Например, надо просто хлопнуть дите по плечу и спросить, как его зовут. На следующий день захожу я в класс и сразу направляюсь к своей приятельнице. Хлопаю ее по плечу и говорю: «А как твое имя?» Она долго таращилась, прежде чем ответила: «Меня зовут София. Но вообще-то я думала, что ты в курсе». © Alexis Cedargren / Quora

Наша воспитательница всегда выстраивала нас по окончании занятий в линейку и каждому ребенку прикалывала к одежде записочку с важной информацией для родителей. Она смекнула, что у детишек внимания столько же, сколько у бабочек. И надежнее будет передать сообщение так. © Southern_Snowshoe / Reddit

Я с детства обожала учить детей. Так что при каждой возможности выбегала на середину класса, начинала что-то рассказывать и просила детей поднять руки. Надо сказать, воспитательнице это не слишком нравилось. Мама до сих пор рассказывает, как она ей на это жаловалась. © Missa_Beet / Reddit

Нам в садике поручали всякие важные задания. Мне больше всего нравилось раздавать пакетики с молоком. Мало того что я чувствовала себя очень важной, так еще и могла наказать нахальных мальчишек. Их молоко я заранее ставила в морозилку, а не в холодильник, и в результате они получали ледяную кашу. Но никто так и не пожаловался. © Annalise Schulman / Quora

В садик я пошла в 3 или 4 года. И первый год у меня не задался. Дело в том, что я была крошечной девчушкой с длинными волосами, и воспитанницы старших групп постоянно возились со мной, как с куклой: таскали меня повсюду с собой, а с другой малышней играть не давали. Одна девица даже умудрялась возить меня в игрушечной детской коляске. © Janne Pohl / Quora

У знакомой 4-летний племянник аппетитом не блещет. Каждый вечер забирают его родители из детского садика и спрашивают, почему он все это вкусное есть не стал. Видимо, ребенок в какой-то момент утомился отвечать честно. И выдал с тяжелым вздохом: «А мне не хватило ничего». © jus2jus / Pikabu

Как-то воспитательница решила посадить меня за один стол с мальчишкой, потому что он много болтал, а я была молчаливой девочкой. Как же она ошибалась. Через пару дней парень меня разговорил, и мы постоянно шушукались и шутили. © Beth Goldowitz / Quora