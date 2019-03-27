18 доказательств того, что детская логика — это смертельное оружие в борьбе с плохим настроением

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Детское мышление, не обремененное взрослыми предрассудками и стереотипами, гениально по своей сути. В высказываниях и действиях детей всегда есть своя простодушная логика. Записывайте «великие» мысли вашего малыша, фотографируйте забавные моменты, которые он создает. В будущем вы вместе посмеетесь и еще раз удивитесь тому, на что способна детская фантазия.

Мы в AdMe.ru от души посмеялись над шутками и фотографиями, которыми любящие родители поделились в сети. Ничто так не поднимает настроение, как ребяческая мудрость и непосредственность.

Когда увидел цены на Lego

Жестокая правда жизни

Сын, которого не проведешь

Время обеда, говорю сыну: — Кушать будешь? — Да. Буду. С кетчупом. Кетчуп кончился, как назло, но есть майонез. — Кетчупа нет, но есть майонез. Будешь с майонезом? — Нет, майонез не хочу. Ну ок. Доедает, говорит: — Налей мне чаю с молоком и сахаром. Наливаю, открываю холодильник и вижу, что молока нет. — Будет просто чай с сахаром, молока нет. Сын внимательно на меня смотрит и говорит: — Мне кажется, ты начал на мне экономить. Good154 / Pikabu

Так выглядят 5 минут тишины

Поздно, слишком поздно

Мальчик, который уберег себя от роковой ошибки

Когда ребенок оказался креативнее тебя

На днях жена занималась с детьми 4,5 лет (тройняшки). В одном из заданий нужно было из четырех картинок (грузовик-мусоровоз, такси, автобус и самолет) убрать лишнюю и объяснить, почему она лишняя. Двое из детей, а также и я с женой убрали самолет, так как он летает а машины — нет. А один ребенок убрал грузовик, так как он перевозит мусор, а остальные — пассажиров. Вот оно, стандартное / нестандартное мышление. MAPEMAH / Pikabu

«Мой четырехлетка думает, что он ниндзя и невидим на черном фоне»

Щекотливая правда о девочках

«У тебя есть мозг» — звучит обидно

«Кажется, моя дочь кайфует оттого, что разбудила нас в 2 ночи»

Устами младенца глаголет истина

Неожиданный ход мысли

«Моя дочь любит устраивать себе постель в неожиданных местах. Сегодня я нашел ее в контейнере»

Детское простодушие vs. Взрослая искушенность

Дети знают, как важно иметь семью

Любовь с первого взгляда

Жесткий отказ

У меня есть очень обеспеченные друзья. Их дочь, воспитанная в доброте и ласке, не знающая обмана и подвоха, пришла в 1-й класс. Так как у нее всегда есть деньги, вокруг нее сколотилась компания девочек, которые постоянно зовут в столовую, чтобы Катя купила им в буфете сладостей. Мама с бабушкой объяснили Кате, что девчонки ее используют и нужно дать им жесткий отказ, сказать: «С вами я не пойду и ничего покупать не буду!» На следующий день мама позвала дочь и попросила рассказать, как все было. На что первоклассница ответила: «Я с ними жестко поговорила, вот прям ЖЕСТКО! Я им сказала: „Все, никуда я с вами не пойду и покупать ничего не буду! Вот вам деньги и идите покупайте сами!“» nikita1294 / Pikabu

Бонус: «У моего друга трое сыновей. Вот что я обнаружил на их унитазе»

«Будь как джедай, а не как бомбардировщик».

А вы сами или ваши дети смешили окружающих своей логикой? Делитесь в комментариях.