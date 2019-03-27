18 доказательств того, что детская логика — это смертельное оружие в борьбе с плохим настроением
Детское мышление, не обремененное взрослыми предрассудками и стереотипами, гениально по своей сути. В высказываниях и действиях детей всегда есть своя простодушная логика. Записывайте «великие» мысли вашего малыша, фотографируйте забавные моменты, которые он создает. В будущем вы вместе посмеетесь и еще раз удивитесь тому, на что способна детская фантазия.
Мы в AdMe.ru от души посмеялись над шутками и фотографиями, которыми любящие родители поделились в сети. Ничто так не поднимает настроение, как ребяческая мудрость и непосредственность.
Когда увидел цены на Lego
Жестокая правда жизни
Сын, которого не проведешь
Время обеда, говорю сыну:
— Кушать будешь?
— Да. Буду. С кетчупом.
Кетчуп кончился, как назло, но есть майонез.
— Кетчупа нет, но есть майонез. Будешь с майонезом?
— Нет, майонез не хочу.
Ну ок. Доедает, говорит:
— Налей мне чаю с молоком и сахаром.
Наливаю, открываю холодильник и вижу, что молока нет.
— Будет просто чай с сахаром, молока нет.
Сын внимательно на меня смотрит и говорит:
— Мне кажется, ты начал на мне экономить. Good154 / Pikabu
Так выглядят 5 минут тишины
Поздно, слишком поздно
Мальчик, который уберег себя от роковой ошибки
Когда ребенок оказался креативнее тебя
На днях жена занималась с детьми 4,5 лет (тройняшки). В одном из заданий нужно было из четырех картинок (грузовик-мусоровоз, такси, автобус и самолет) убрать лишнюю и объяснить, почему она лишняя.
Двое из детей, а также и я с женой убрали самолет, так как он летает а машины — нет. А один ребенок убрал грузовик, так как он перевозит мусор, а остальные — пассажиров.
Вот оно, стандартное / нестандартное мышление. MAPEMAH / Pikabu
«Мой четырехлетка думает, что он ниндзя и невидим на черном фоне»
Щекотливая правда о девочках
«У тебя есть мозг» — звучит обидно
«Кажется, моя дочь кайфует оттого, что разбудила нас в 2 ночи»
Устами младенца глаголет истина
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Детское простодушие vs. Взрослая искушенность
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Любовь с первого взгляда
Жесткий отказ
У меня есть очень обеспеченные друзья. Их дочь, воспитанная в доброте и ласке, не знающая обмана и подвоха, пришла в 1-й класс. Так как у нее всегда есть деньги, вокруг нее сколотилась компания девочек, которые постоянно зовут в столовую, чтобы Катя купила им в буфете сладостей. Мама с бабушкой объяснили Кате, что девчонки ее используют и нужно дать им жесткий отказ, сказать: «С вами я не пойду и ничего покупать не буду!»
На следующий день мама позвала дочь и попросила рассказать, как все было. На что первоклассница ответила: «Я с ними жестко поговорила, вот прям ЖЕСТКО! Я им сказала: „Все, никуда я с вами не пойду и покупать ничего не буду! Вот вам деньги и идите покупайте сами!“» nikita1294 / Pikabu
Бонус: «У моего друга трое сыновей. Вот что я обнаружил на их унитазе»
«Будь как джедай, а не как бомбардировщик».
А вы сами или ваши дети смешили окружающих своей логикой? Делитесь в комментариях.
Фото на превью Stepan020715 / pikabu