19 доказательств, что некоторые люди пойдут на все, лишь бы потроллить окружающих

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Некоторых людей хлебом не корми — дай привлечь к себе внимание. Именно они делают нашу жизнь нескучной, подкидывая нам в супермаркете «говорящие» бананы, надевая сбивающие с толку футболки и делая сомнительные приписки на вывесках.

AdMe.ru представляет проделки и выходки людей, которым скучно быть приличными.

«Я выцарапываю жуткие слова на банановой кожуре в магазине. Они проявляются через несколько часов, и человек, который купил бананы, думает, что призрак знает его тайну»

«Я знаю, что ты сделал».

«Мой одноклассник одевается так каждую среду и сводит всех вокруг с ума»

«Вторник».

«Парень попросил нас написать на коробке для пиццы что-то, что порадует его девушку. Интересно, как все прошло?»

«Ты выйдешь за меня?»

Эффект этой фотографии особенно хорош, если скроллить ее снизу вверх

«Я бросил колледж 4 года назад, но сегодня я купил шапочку и мантию за $ 38 и пробрался на выпускной колледжа, в котором я никогда не учился. Надеюсь, мама мной гордится»

Ученики пробили стену школы на машине. Все это оказалось инсталляцией в честь окончания учебного года

Кхм, интересный какой пенал

«Оргия для ручек сегодня вечером. Карандаши тоже приглашены».

«Завел с начальником разговор об отпуске: давно не был, запах моря подзабыл. Сказал, что подумает, а после обеда принес это»

Когда в жаркий день оставляешь свою жену в машине, чтобы зайти в хозяйственный магазин

«Пожалуйста, не разбивайте стекло. Кондиционер включен, и у нее есть Coke Zero и Netflix».

«Туалетная комната для родителей с детьми в моем университете»

«Положите жертвоприношение здесь».

Предупреждающий знак в национальном парке в Аризоне

«Предупреждение. Поверните назад, если израсходовали свой запас воды наполовину. Жара в пустыне убивает! Будьте готовы!» «...Умереть».

А вот сейчас обидно было

Когда тролль — твое призвание

«Бойся бога . Бойся Год... зиллы».

Что здесь вообще происходит?

Почему-то стало не по себе

«Комната отдыха для пилотов».

Ожидания vs. Реальность

А вы иногда троллите друзей и знакомых?