19 доказательств, что некоторые люди пойдут на все, лишь бы потроллить окружающих
Некоторых людей хлебом не корми — дай привлечь к себе внимание. Именно они делают нашу жизнь нескучной, подкидывая нам в супермаркете «говорящие» бананы, надевая сбивающие с толку футболки и делая сомнительные приписки на вывесках.
AdMe.ru представляет проделки и выходки людей, которым скучно быть приличными.
«Я выцарапываю жуткие слова на банановой кожуре в магазине. Они проявляются через несколько часов, и человек, который купил бананы, думает, что призрак знает его тайну»
«Я знаю, что ты сделал».
«Мой одноклассник одевается так каждую среду и сводит всех вокруг с ума»
«Вторник».
«Парень попросил нас написать на коробке для пиццы что-то, что порадует его девушку. Интересно, как все прошло?»
«Ты выйдешь за меня?»
Эффект этой фотографии особенно хорош, если скроллить ее снизу вверх
«Я бросил колледж 4 года назад, но сегодня я купил шапочку и мантию за $ 38 и пробрался на выпускной колледжа, в котором я никогда не учился. Надеюсь, мама мной гордится»
Ученики пробили стену школы на машине. Все это оказалось инсталляцией в честь окончания учебного года
Кхм, интересный какой пенал
«Оргия для ручек сегодня вечером. Карандаши тоже приглашены».
«Завел с начальником разговор об отпуске: давно не был, запах моря подзабыл. Сказал, что подумает, а после обеда принес это»
Когда в жаркий день оставляешь свою жену в машине, чтобы зайти в хозяйственный магазин
«Пожалуйста, не разбивайте стекло. Кондиционер включен, и у нее есть Coke Zero и Netflix».
«Туалетная комната для родителей с детьми в моем университете»
«Положите жертвоприношение здесь».
Предупреждающий знак в национальном парке в Аризоне
«Предупреждение. Поверните назад, если израсходовали свой запас воды наполовину. Жара в пустыне убивает! Будьте готовы!» «...Умереть».
А вот сейчас обидно было
Когда тролль — твое призвание
«Бойся бога. Бойся Год... зиллы».
Что здесь вообще происходит?
Почему-то стало не по себе
«Комната отдыха для пилотов».
Ожидания vs. Реальность
А вы иногда троллите друзей и знакомых?
Фото на превью kbiegel/Twitter