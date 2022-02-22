19 диковинных растений, над опознанием которых ломали голову всем интернетом

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У сообщества «Что за растение?» на сайте Reddit почти 800 тыс. подписчиков. Эти люди делятся фотографиями непривычных цветов, деревьев, кустов и пытаются понять, что изображено на снимках.

Признаемся, мы в AdMe.ru некоторые из этих растений увидели впервые.

1. «В общем-то мне все равно, что это такое. Просто я увидел это растение во время похода и подумал, что оно выглядит круто»

Ответ: Название этого растения звучит как заклятие из фильмов о Гарри Поттере — диоскорея виллоза. А по-русски — диоскорея мохнатая. Ее можно увидеть в тропических регионах нашей планеты.

2. «Я, конечно, не профессионал. Но на тюльпан, как написано на упаковке, это не похоже»

Ответ: На фото бокарнея, или, как ее еще называют, пальма «конский хвост». Родина этого растения — Мексика.

3. «Выручите меня! Что это за листок? Я сейчас нахожусь в Германии, если это поможет»

Ответ: Это скумпия кожевенная, или дымовой куст. Ареал ее обитания — Европа и Азия.

4. «Ярко-фиолетовые ягоды, которые я увидела у кого-то во дворе»

Ответ: Это красивоплодник. Его можно увидеть в Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии, на Мадагаскаре, юго-востоке Северной Америки и в Южной Америке.

5. «Буду признательна, если поможете идентифицировать эти цветы»

Ответ: Котик спрятался в камнеломке. Кстати, камнеломки бывают 450 видов. В России растет камнеломка зернистая и камнеломка дернистая. Они занесены в Красную книгу.

6. «Нашел сегодня утром на юге Онтарио, Канада»

Ответ: Это физалис обыкновенный, его еще называют «китайские фонарики».

7. «Цветы, которые выросли в моем саду. Раньше их не видел»

Ответ: В вашем саду теперь есть шафран.

8. «Цветок, который я забрал из дома своего прадедушки после того, как его не стало, только что снова зацвел»

Ответ: Это гладиолус, или шпажник. Он растет в Европе, Азии, а также в южной и тропической частях Африки.

9. «Это Роберт, гордость моего отца. Таким большим он вырос за 3 года»

Ответ: На фото диффенбахия, разновидность «тропический снег». При покупке этого растения советуют учитывать то, что его высота может достигать 2–3 метров.

10. Дерево в Южной Калифорнии выглядит так, будто его разрисовали

Ответ: Это один из видов эвкалипта — эвкалипт радужный. Его родина — Филиппины, Индонезия и Новая Гвинея.

11. «Что это за растение?»

Ответ: Пуйя альпийская, которая растет в Чили.

12. «Самый большой лист из тех, что я когда-либо видел! Найден в Пенсильвании, США»

Ответ: Это лист павловнии войлочной, или императорского дерева. Оно растет в Китае, США, а также в Западной и Центральной Европе.

13. Полевой цветок на сельской тропе в Дейлсфорде, Австралия

Ответ: Вы нашли незабудку.

14. «У матери моего партнера есть вот такое растение, но она не знает, как оно называется. Можете помочь?»

Ответ: Это фикус лировидный. При хорошем уходе он очень быстро растет.

15. «Увидел эти цветы во время прогулки по Нью-Йорку»

Ответ: Ранункулюсы (лютики) выглядят восхитительно.

16. «Что это за причудливая лоза?»

Ответ: Виноградовник короткоцветоножковый. Встречается в Северо-Восточном Китае, Корее, Сибири и Японии. В 1870 году был завезен в США.

17. «Какой-то гриб? Размером примерно с теннисный мяч. Оставался в таком состоянии около дня, прежде чем сморщиться. Найден на северном побережье Нового Южного Уэльса, Австралия»

Ответ: Решеточник красный. Он, кстати, ужасно пахнет и растет на всех континентах, кроме Антарктиды.

18. «Вот что выросло в нашем саду. Сфотографировала это растение рядом с мужем, чтобы можно было понять масштаб»

Ответ: На фото лагенария обыкновенная. Также ее называют тыква горлянка, огурец индийский и кабачок вьетнамский. Этот овощ распространен в Америке, Азии и Европе. По вкусу лагенария напоминает кабачок.

19. «Это комнатное растение стоит в моем доме больше 40 лет. Что это?»

Ответ: У него наконец-то появилась собственная комната? Это филодендрон двоякоперистый.