19 девушек, чьи глаза можно приравнять к произведению искусства

Не зря говорят, что глаза — зеркало души. Потому что по ним можно определить многое: врет человек или нет, какие эмоции испытывает на самом деле. Но иногда глаза насколько притягательны, что хочется просто их разглядывать, позабыв обо всем остальном.

AdMe.ru пригляделся к девушкам из разных стран и рассмотрел всю красоту их глаз, некоторые из которых кажутся просто нереальными.

«Ты безумно хорошенькая! И похожа на Меган Маркл»

«Вот это да! Уверен, в этих глазах все парни тонут»

«Когда люди говорят, что глаза как океан, они имеют в виду именно эти глаза»

Ореховые глаза

«Я никогда не видел такого цвета глаз»

Эти глаза сияют. Просто феноменально

«70 процентов моего лица — это глаза»

«Сапфировые глаза... это действительно мощное оружие, которое у тебя есть»

«Я влюбился в твои глаза»

Кофта идеально подобрана под цвет глаз

«Некоторые не верят, что это мой настоящий цвет глаз»

Вы точно с этой планеты? © Wormbed / Reddit



«Чувствую себя куклой»

«Меня часто спрашивают, не ношу ли я контактные линзы»

Они зеленые, голубые или серые?

Мексиканская зеленоглазка

«У моих мамы и папы карие глаза, я не знаю, как это произошло»

Дамы и господа, перед вами победитель генетической лотереи самых красивых глаз на Земле

«Великолепное лицо, роскошная улыбка и потрясающие глаза — все это, я уверен, вы часто слышите»

Вам нравятся девушки с глазами разного цвета?