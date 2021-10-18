19 девушек, чьи глаза можно приравнять к произведению искусства
Не зря говорят, что глаза — зеркало души. Потому что по ним можно определить многое: врет человек или нет, какие эмоции испытывает на самом деле. Но иногда глаза насколько притягательны, что хочется просто их разглядывать, позабыв обо всем остальном.
AdMe.ru пригляделся к девушкам из разных стран и рассмотрел всю красоту их глаз, некоторые из которых кажутся просто нереальными.
«Ты безумно хорошенькая! И похожа на Меган Маркл»
«Вот это да! Уверен, в этих глазах все парни тонут»
«Когда люди говорят, что глаза как океан, они имеют в виду именно эти глаза»
Ореховые глаза
«Я никогда не видел такого цвета глаз»
Эти глаза сияют. Просто феноменально
«70 процентов моего лица — это глаза»
«Сапфировые глаза... это действительно мощное оружие, которое у тебя есть»
«Я влюбился в твои глаза»
Кофта идеально подобрана под цвет глаз
«Некоторые не верят, что это мой настоящий цвет глаз»
- Вы точно с этой планеты? © Wormbed / Reddit
«Чувствую себя куклой»
«Меня часто спрашивают, не ношу ли я контактные линзы»
Они зеленые, голубые или серые?
Мексиканская зеленоглазка
«У моих мамы и папы карие глаза, я не знаю, как это произошло»
Дамы и господа, перед вами победитель генетической лотереи самых красивых глаз на Земле
«Великолепное лицо, роскошная улыбка и потрясающие глаза — все это, я уверен, вы часто слышите»
Вам нравятся девушки с глазами разного цвета?
Какой цвет глаз вы считаете невероятно красивым?
Фото на превью SundayMeadows / Reddit
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