19 девушек, которые сделали нетривиальный дизайн ногтей и попали в десяточку

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Для многих современных дам маникюр — это не просто уход за ногтями и покрытие их лаком того или иного цвета, а целая философия. Девушки осваивают новые техники, продумывают каждую деталь, часами кропотливо выводят узоры для того, чтобы выразить таким образом свою индивидуальность.

Мы в AdMe.ru рассмотрели сотни вариантов маникюра пользователей сети и поняли, что нам тоже хочется изобразить на ногтях нечто эдакое, ведь фантазия мастериц безгранична. А в конце вас ждет бонус о том, что желание наводить красоту свойственно даже маленьким детям.

«Мой мастер сделала мне маникюр мечты по мотивам „Игры престолов“. Она все расписала вручную!»

«Мои ногти выглядят так, будто они из розового кварца»

«Моя девушка впервые попробовала градиент в маникюре. Просто не могу не поделиться»

«Ярко-красные ногти, на которых можно разглядеть снежинки»

«Я художник, я так вижу „Ведьмака“. Решили с подругой нарисовать на ногтях Геральта и его женщин»

«Маникюр в стиле шоколадного трюфеля»

«„Ногти выглядят нормально, если не присматриваться“, — говорю я себе, очень внимательно изучаю их и придираюсь к каждой детали»

«Даже мой муж гордится тем, как я расписала ногти»

«Сделала себе маникюр с матрешками»

«Делала вчера ноготочки, сказала мастеру, что она может изобразить все что захочет. Я в восторге»

«Если вы не можете позволить себе купить красивые драгоценные камни, то сделайте их сами»

«Одна женщина сказала, что я не смогу сделать симпатичный маникюр с такими короткими ногтями. Это фото для нее»

«Я в шоке, что у меня получилось! Они великолепны»

«Маникюр в стиле „мой третий муж исчез при загадочных обстоятельствах“»

«Туманные горы и лес»

«Мне всегда нравилось играть в „Монополию“, когда у нас во Флориде отключали свет, поэтому я решила сделать тематический маникюр»

Маникюр в стиле камня «кошачий глаз»

«Мой парень специально попросил меня сделать маникюр в фиолетово-серебристых тонах. Я и не знала, что он задумал. Оказывается, серебро отлично сочетается с моим обручальным кольцом!»

«Я нечаянно покрасила ногти в цвет одеяла!»

Бонус: «Я дала своей 2-летней племяннице лак для ногтей и полную свободу творчества»