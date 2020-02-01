19 доказательств того, что к накрашенной женщине окружающие относятся иначе

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Согласно исследованию, 84 % женщин вовсе не любят краситься, но считают декоративную косметику средством достижения каких-либо целей. Неудивительно, что каждая 2-я наносит макияж каждый день. Если верить другой статистике, то многие женщины красятся даже перед посещением спортзала: так делает каждая 6-я респондентка.

AdMe.ru выяснил, как меняется отношение людей к женщинам в зависимости от того, используют те косметику или нет. Сотрудницы редакции тоже высказались: их истории мы поместили в бонус.

1. «Когда я без косметики, меня никто не замечает. Но, если я накрашусь, женщины в возрасте смотрят на меня презрительно, а мужчины — плотоядно»

2. «Без макияжа мужчины и женщины хотят со мной дружить. Стоит накраситься, как девчонки ревнуют, а мужики норовят сделать недвусмысленное предложение»

3. «За всю жизнь хорошо если 10 раз красилась. Изредка тушью пользуюсь. Лень, и не умею, и муж против. Мне 40, и мужу не нравится „маска“ на лице»

4. «Когда я при полном параде, люди очень милы со мной. Мужчины подходят чаще (их даже не смущает, что муж рядом). Без косметики у меня бровей не видно и комплиментов по поводу внешности не получаю»

5. «Не заметила, чтобы отношение людей ко мне менялось из-за макияжа. А вот стоит надеть что-то откровенное (декольте или облегающее) — женщины на меня осуждающе смотрят, а иногда критикуют вслух»

«Однажды в Лиме (это в Перу) я вечером шла по улице. Была в коротком платье и губы накрасила помадой. Незнакомая женщина оглядела меня, цокнула, а потом взяла и перекрестилась».

6. «Не люблю яркий макияж. Все ресницы и прочее не для меня. Если я не крашусь, то я „невидимка“. В противном случае парни нагло пялятся, а женщины косятся»

7. «Без макияжа я похожа на 16-летнюю девочку. Меня даже в бар иногда не пускают. Крашусь очень ярко, когда хочу, чтобы меня воспринимали как взрослую женщину»

8. «Многие считают меня стервозной. Иногда спрашивают, что я вколола в губы. А если я не крашусь, то относятся как к ребенку и интересуются, не заболела ли я»

9. «Как-то я пришла в офис без помады. Знакомые реагировали так: „Ты заболела? С тобой все окей?“ Подружки — так: „Фу! Ты ужасно выглядишь! Скорее иди и накрась губы“»

10. «Всегда прихожу покупать косметику без мейкапа, чтобы потестить что-то на чистой коже. Раздражает, что консультанты в магазине спрашивают: „Вы действительно все это будете использовать?“»

11. «Стоит выйти с чистым лицом, как сразу же: „Ты что, пила вчера?“ Еще бесят двойные стандарты: красишься — лицемерка, не красишься — наплевательски к себе относишься»

12. «Крашусь только на работе (я бармен) или по случаю каких-то праздников. Муж и дети говорят, что с макияжем я смешная, а друзья делают комплименты»

13. «Заметила только одно различие: когда я накрашена — люди думают, что мне больше 20 лет, а когда лицо чистое — воспринимают как подростка. Мне 16»

14. «Когда я при полном параде, то женщины ко мне тянутся, а мужчины, похоже, считают меня глупой и вообще не слушают, что я говорю. Без косметики я могу быть уверена, что меня услышат»

15. «Я не вижу разницы. Когда я не крашусь, некоторые знакомые все равно подходят и хвалят мой „макияж“. Так что мне постоянно приходится говорить, накрашена ли я»

16. «На фото справа я на вечеринке, где многие знакомые парни утверждали, что не знают меня. А они знают! Просто без косметики ни разу не видели»

17. «Замечаю, как по-разному относятся ко мне девушки, в основном незнакомки. Это очень обидно, ведь мы должны поддерживать друг друга»

«Если иду в магазин при полном параде, девушки-продавцы буквально летят мне навстречу. А если не крашусь, то они даже не здороваются».

18. «Я не нравлюсь мужу, когда накрашена. Стоит мне сделать макияж, как он восклицает: „Это не ты!“»

19. «Я не пользуюсь косметикой. Когда собственная мать убеждает меня: „Крась глаза хоть тушью! Ты с ней такая красивая!“ — мне становится некомфортно»

Бонус: сотрудницы AdMe.ru тоже высказались 1.

«Редко наношу заметный макияж, так как мне лень. Разница с „боевой раскраской“ и без нее, конечно, есть, но она не очень существенная. Тем не менее на моей памяти были случаи, когда знакомые не сразу узнавали меня с макияжем, ведь они привыкли к моему ненакрашенному лицу. Обычно реакция окружающих на мой макияж либо нейтральная, либо позитивная. Забавно, что часто хвалят брови, которые у меня и без подкрашивания „на месте“. Негатива в свой адрес в духе: „Что ты раскрасилась как клоун?!“ или „Девушка должна быть натурально красивой, а не вот это вот все“ я не слышала никогда».

2.

«Я обычно скрываю свое уставшее лицо под очками. Чувствую себя комфортнее: кажется, что за черной оправой не так заметны мои синяки под глазами. Заметила, что когда я с макияжем, то женщины разглядывают меня с ног до головы, причем презрительно. Муж говорит: „Это потому что не может молодая мама быть такой счастливой и стройной, как ты, — вот все и смотрят“. Когда я накрашена, то выгляжу счастливой, потому что в этот момент я наконец-то куда-то выбираюсь из дома».

3.

«Когда не накрашена, говорят, что я мышь серая и могу банки грабить: все равно никто меня не запомнит и описать не сможет».

4.

«Каждый раз, когда я говорю, что мне надоело краситься, коллеги поддерживают, мол, бросай, ты и так прекрасна. А когда я через месяц все же решаюсь прийти без косметики, они смотрят на меня и говорят, что так я смешно выгляжу. На следующий день мне снова приходится краситься, а потом все повторяется».