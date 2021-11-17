19 девушек, которые решили, что волосы должны отображать их яркий внутренний мир

Когда хочется обновить свой образ, самое простое — это изменить прическу и цвет волос. Такое решение дает огромный простор для творчества, и если посмотреть на лица тех, кто отважился покрасить волосы в яркие оттенки, то можно увидеть, как сияют их улыбки и задорно светятся глаза.

Мы в AdMe.ru не можем отвести глаз от таких фотографий и восторгаемся девушками, которые не боятся привносить в свою жизнь нечто яркое и красочное.

«Это заняло неделю, но я вернулась в идеальный синий»

«Я чувствую себя такой красивой!»

Это потому, что ты королева! © Ven426 / Reddit

Из кудрявой брюнетки в розово-фиолетово-синее сочетание

Когда захотелось выглядеть как единорог

«Просто решила поделиться фото своих новых бледно-лиловых волос. Я ими одержима»

«Я их завила»



«Я определенно меняю цвет волос слишком часто»



Панковский цвет зеленого яблока и немного наращенных волос

«Мои волосы на Хеллоуин в этом году»



«Просто хотела показать вам мои только что окрашенные корни волос»

«Покрасила волосы в темно-розовый. В этот раз я сама стригла их и обесцвечивала. Сэкономила много денег и очень довольна результатом!»

«Раньше у меня волосы были розовые, с пурпурными корнями и зеленые. А теперь вот такие»

«На днях я покрасила волосы, теперь чувствую себя русалкой»

«После долгих лет с темными волосами я наконец-то перекрасилась!»

«Давно хотела попробовать неоново-розовый, и мне понравилось. Так ярко!»

«Мой стилист старательно добавлял мне блики в волосы, чтобы получить красивый блонд, но я подумала: „Блин, мои 30 лет на подходе, и я упускаю момент“. И перекрасила все в „призрачный“ зеленый»

«Сделала кое-что новенькое со своими волосами»

Кажется, краску для волос подбирали под цвет шапки и оправы очков. Ну или наоборот

«Мои волосы цвета осеннего заката»

О господи, я бы часами на них смотрела, если бы могла. Это так шикарно! © TidbitAndReaver / Reddit