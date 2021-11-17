19 девушек, которые решили, что волосы должны отображать их яркий внутренний мир
Когда хочется обновить свой образ, самое простое — это изменить прическу и цвет волос. Такое решение дает огромный простор для творчества, и если посмотреть на лица тех, кто отважился покрасить волосы в яркие оттенки, то можно увидеть, как сияют их улыбки и задорно светятся глаза.
Мы в AdMe.ru не можем отвести глаз от таких фотографий и восторгаемся девушками, которые не боятся привносить в свою жизнь нечто яркое и красочное.
«Это заняло неделю, но я вернулась в идеальный синий»
«Я чувствую себя такой красивой!»
- Это потому, что ты королева! © Ven426 / Reddit
Из кудрявой брюнетки в розово-фиолетово-синее сочетание
Когда захотелось выглядеть как единорог
«Просто решила поделиться фото своих новых бледно-лиловых волос. Я ими одержима»
«Я их завила»
«Я определенно меняю цвет волос слишком часто»
Панковский цвет зеленого яблока и немного наращенных волос
«Мои волосы на Хеллоуин в этом году»
«Просто хотела показать вам мои только что окрашенные корни волос»
- Как костер! Так красиво! © Mockingjay_LA / Reddit
«Покрасила волосы в темно-розовый. В этот раз я сама стригла их и обесцвечивала. Сэкономила много денег и очень довольна результатом!»
«Раньше у меня волосы были розовые, с пурпурными корнями и зеленые. А теперь вот такие»
«На днях я покрасила волосы, теперь чувствую себя русалкой»
«После долгих лет с темными волосами я наконец-то перекрасилась!»
«Давно хотела попробовать неоново-розовый, и мне понравилось. Так ярко!»
«Мой стилист старательно добавлял мне блики в волосы, чтобы получить красивый блонд, но я подумала: „Блин, мои 30 лет на подходе, и я упускаю момент“. И перекрасила все в „призрачный“ зеленый»
«Сделала кое-что новенькое со своими волосами»
Кажется, краску для волос подбирали под цвет шапки и оправы очков. Ну или наоборот
«Мои волосы цвета осеннего заката»
- О господи, я бы часами на них смотрела, если бы могла. Это так шикарно! © TidbitAndReaver / Reddit
А вас вдохновили эти фото на то, чтобы попробовать какое-нибудь яркое окрашивание?
Фото на превью kimtheresppldying / Reddit
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