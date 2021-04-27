19 девушек, которые рискнули остричь свои локоны и теперь только комплименты собирают
Стрижка для девушек — настоящий ритуал, который нельзя совершать «по-быстренькому». Потому что после нее появляется блеск в глазах, а освобождение от длинных волос добавляет ощущения легкости. А в придачу вы получаете еще и уйму восторгов от каждого встречного.
Мы в AdMe.ru залюбовались преображениями девушек, которые рискнули отрезать локоны и теперь нарадоваться не могут. А в бонусе вас ждет доказательство того, что мотивировать на принятие подобного решения может очень благородная причина.
«Долгие годы лелеяла в себе комплексы на тему „я недостаточно женственна“. А теперь вдруг стала самой женственной за всю свою жизнь»
- Какой же яркой ты стала! Короткая стрижка точно просто создана для тебя. © Zzilean / Reddit
- А брови какие шикарные теперь! © SkyMayFall / Reddit
«Я уже кайфую от ощущения ветерка на своей шее»
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Слушай, да ты теперь настоящая рок-звезда! © Whipstich-Pepperpot / Reddit
«Вот на фотке „до“ хорошенькая. Но „после“ — это же просто огонь-пожар!»
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Да у меня вообще просто челюсть отвисла. © rubikchic / Reddit
«Мне надоели эти ужасно поврежденные кончики, да и захотелось чего-то, не требующего всяких там укладок»
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Ты стала такой свежей, отдохнувшей, молодой и яркой! © CokeMooch / Reddit
«Поняла, что кудряшки начали виться как-то не так. Так что взяла и все обрезала!»
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Это однозначно было хорошей идеей, потому что теперь волосы явно выглядят более здоровыми. © mrsjunglebear1 / Reddit
«Просто решила состричь свою „косу до пояса“»
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Да это просто лучшая стрижка из тех, что я видела! © haircutter101 / Reddit
«Вообще я сменила множество причесок, но безоговорочно люблю абсолютно каждую»
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Выглядишь как настоящая актриса! © Keep_a_Little_Soul / Reddit
«А ведь черты лица стали просто нереально привлекательными»
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А глаза-то как выделяться стали! © daughterofslaughter / Reddit
«Решилась на скрытую стрижку и теперь просто влюблена в нее»
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Вау! Это просто гремучая смесь великолепия и «плохой девочки». © cobra1975 / Reddit
«Первый раз за целых 13 лет мои волосы оказались выше ключиц»
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Как же очевидно, что ты в восторге от своей стрижки: просто светишься! © crediblemayonnaise / Reddit
«Немногие могут справиться с таким образом, но тут все получилось»
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А как шикарно стали брови выделяться! © Unknown author / Reddit
«Моя первая реакция на фото „после“: „Нет, ну вы только посмотрите на эту стервочку с самыми шикарными волосами, что я видела в своей жизни!“»
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У примерно 190 человек была такая же реакция. © kirzzz / Reddit
И еще один пример того, как длина волос идеально сочетается с лицом
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Просто сногсшибательно! © dumbdotcom / Reddit
«Мне понадобились годы, чтобы наконец набраться смелости и отрезать все лишнее»
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Ты даже стала моложе выглядеть! © Rapacious-Baker / Reddit
Эта девушка тоже очень долго решалась на подобную стрижку. А еще она отдала волосы на благотворительность
- Джоди Фостер, это ты? © SassinmaPants / Reddit
- Дана Скалли же! © pistol_polly / Reddit
«Психанула и сама обрезала себе волосы»
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Как парикмахер я вот что скажу: это смотрится просто отлично! © igiveyousensation / Reddit
«Еще ни разу в жизни я не была в таком восторге от стрижки»
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Так, девушка. Я просто обожаю твои волосы! А вот эта новая прическа просто идеальна. © effy-is-stoned / Reddit
«Рискнула и обрезала все кудряшки»
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Вот эти кудряшки сейчас выглядят настолько здоровыми, будто прямо сейчас готовы вскочить и держать удар. Похоже, они питаются исключительно капустой и вообще на спорте. © vanillyl / Reddit
Бонус: «Побрила голову в благотворительных целях. И теперь постоянно трогаю кожу на ней: тащусь от текстуры и ощущений»
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Какая же красивая у тебя форма головы! © JstVisitingThsPlanet / Reddit
А вы когда-нибудь бесстрашно отрезали свои локоны? Какая длина вам больше нравится?