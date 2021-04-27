19 девушек, которые рискнули остричь свои локоны и теперь только комплименты собирают

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Стрижка для девушек — настоящий ритуал, который нельзя совершать «по-быстренькому». Потому что после нее появляется блеск в глазах, а освобождение от длинных волос добавляет ощущения легкости. А в придачу вы получаете еще и уйму восторгов от каждого встречного.

Мы в AdMe.ru залюбовались преображениями девушек, которые рискнули отрезать локоны и теперь нарадоваться не могут. А в бонусе вас ждет доказательство того, что мотивировать на принятие подобного решения может очень благородная причина.

«Долгие годы лелеяла в себе комплексы на тему „я недостаточно женственна“. А теперь вдруг стала самой женственной за всю свою жизнь»

Какой же яркой ты стала! Короткая стрижка точно просто создана для тебя. © Zzilean / Reddit

А брови какие шикарные теперь! © SkyMayFall / Reddit

«Я уже кайфую от ощущения ветерка на своей шее»

Слушай, да ты теперь настоящая рок-звезда! © Whipstich-Pepperpot / Reddit

«Вот на фотке „до“ хорошенькая. Но „после“ — это же просто огонь-пожар!»

Да у меня вообще просто челюсть отвисла. © rubikchic / Reddit

«Мне надоели эти ужасно поврежденные кончики, да и захотелось чего-то, не требующего всяких там укладок»

Ты стала такой свежей, отдохнувшей, молодой и яркой! © CokeMooch / Reddit

«Поняла, что кудряшки начали виться как-то не так. Так что взяла и все обрезала!»

Это однозначно было хорошей идеей, потому что теперь волосы явно выглядят более здоровыми. © mrsjunglebear1 / Reddit

«Просто решила состричь свою „косу до пояса“»

Да это просто лучшая стрижка из тех, что я видела! © haircutter101 / Reddit

«Вообще я сменила множество причесок, но безоговорочно люблю абсолютно каждую»

«А ведь черты лица стали просто нереально привлекательными»

А глаза-то как выделяться стали! © daughterofslaughter / Reddit

«Решилась на скрытую стрижку и теперь просто влюблена в нее»

Вау! Это просто гремучая смесь великолепия и «плохой девочки». © cobra1975 / Reddit

«Первый раз за целых 13 лет мои волосы оказались выше ключиц»

Как же очевидно, что ты в восторге от своей стрижки: просто светишься! © crediblemayonnaise / Reddit

«Немногие могут справиться с таким образом, но тут все получилось»

А как шикарно стали брови выделяться! © Unknown author / Reddit

«Моя первая реакция на фото „после“: „Нет, ну вы только посмотрите на эту стервочку с самыми шикарными волосами, что я видела в своей жизни!“»

У примерно 190 человек была такая же реакция. © kirzzz / Reddit

И еще один пример того, как длина волос идеально сочетается с лицом

«Мне понадобились годы, чтобы наконец набраться смелости и отрезать все лишнее»

Ты даже стала моложе выглядеть! © Rapacious-Baker / Reddit

Эта девушка тоже очень долго решалась на подобную стрижку. А еще она отдала волосы на благотворительность

«Психанула и сама обрезала себе волосы»

Как парикмахер я вот что скажу: это смотрится просто отлично! © igiveyousensation / Reddit

«Еще ни разу в жизни я не была в таком восторге от стрижки»

Так, девушка. Я просто обожаю твои волосы! А вот эта новая прическа просто идеальна. © effy-is-stoned / Reddit

«Рискнула и обрезала все кудряшки»

Вот эти кудряшки сейчас выглядят настолько здоровыми, будто прямо сейчас готовы вскочить и держать удар. Похоже, они питаются исключительно капустой и вообще на спорте. © vanillyl / Reddit

Бонус: «Побрила голову в благотворительных целях. И теперь постоянно трогаю кожу на ней: тащусь от текстуры и ощущений»

Какая же красивая у тебя форма головы! © JstVisitingThsPlanet / Reddit