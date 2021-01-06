19 девушек, которые радикально преобразились после 30, выдали нам все свои секреты

После 30 для женской кожи вовсе не наступает конец света. Наоборот, к этому времени подростковые проблемы вроде прыщей и воспалений уже успели кануть в Лету, а средств по уходу перепробовано столько, что понятно, какие из них работают лучше всего. К тому же, если вам 30+, за эксперименты с ботоксом, мезонитями и прочие косметические манипуляции больше никто не осуждает. Более того, в кабинете косметолога иногда происходят такие трансформации, что ими грех не поделиться в интернете.

AdMe.ru искренне восхищается результатами преображения 19 героинь нашей подборки, которым удается после 30 выглядеть минимум на 10 лет моложе. Мы уже взяли на вооружение парочку их советов и отложили несколько косметических средств в свой вишлист.

«Ботокс: до и спустя 2 недели»

«Подарила себе первую процедуру ботокса на 41-й день рождения. Я хотела удалить морщины на лбу, но дерматолог посоветовал начать консервативно и сделать несколько инъекций, чтобы разгладить складки между бровями, приподнять их и „открыть“ глаза. По словам моего дерматолога, потребуется еще немного времени, чтобы увидеть окончательные результаты. Но я уже довольна. Я по-прежнему экспрессивна в выражении эмоций, но хмурюсь значительно меньше. Муж даже сказал, что ботокс сделал мое лицо добрее».

«Решила тоже поделиться результатами уколов ботокса. Сверху фото до инъекций, снизу — через 2 недели»

«Мне 29 лет, и я начала реально ненавидеть свои гусиные лапки и сморщенные веки. После того как я узнала, что нескольким моим подругам сделали ботокс, процедура стала казаться менее страшной и я решила просто сделать ее. Мне вкололи около 15 единиц: 3 инъекции вокруг каждого глаза и еще по одной под каждой бровью, чтобы приподнять их. Мне нравится результат!»

«Разница между фото — 5 с половиной лет, и я в шоке! В 30 лет моя кожа наконец засияла»

«Раньше я ненавидела уход за кожей. Но теперь, когда понимаю, какие продукты мне лучше всего подходят, я обожаю это делать! Я трачу буквально 15 минут на то, чтобы расслабиться и с любовью поухаживать за лицом, вместо того чтобы стирать кожу до костей. Я все еще страдаю от высыпаний, постакне, розацеа и лопающихся капилляров. Но сейчас проблем значительно меньше, и, несмотря на остальные недостатки, я никогда не была так довольна состоянием своей кожи».

«Сделала несколько инъекций, чтобы убрать носогубные складки»

«Мне только что исполнилось 40, и носогубные морщины меня очень беспокоили. Поэтому в прошлый четверг я решилась на филлеры. Мне сделали инъекции в носогубные складки, а также в уголки рта. Я очень довольна результатом, хотя думаю, что придется сделать дополнительные уколы с правой стороны, чтобы она выглядела так же, как левая. Врач, к которому я обратилась, также посоветовал мне прийти в следующий раз, если я захочу убрать слезные бороздки. Я думаю, что сделаю это, но сначала хочу увидеть окончательные результаты этой процедуры».

«43 года, 6 недель на третиноине. Никакой косметики, кроме как на губах»

«Третиноин может нанести ущерб, особенно в первые несколько недель. Поэтому его можно применять только под контролем врача. Я наношу на ночь легкий увлажняющий крем, затем третиноин, потом более густой увлажняющий крем, чтобы не допустить сухости».

«Прогресс за 4 месяца лечения кожи специальными средствами»

«Обе фотографии сделаны утром после нанесения увлажняющего крема. Теперь моя кожа выглядит менее блестящей, потому что лучше впитывает крем. А еще я полюбила алоэ в уходе за кожей».

«Причина, почему стоит пользоваться солнцезащитным кремом. Моя кожа спустя 6 месяцев»

«Мне 37, я живу во Флориде и люблю солнце. Я все еще борюсь с гормональными прыщами в нижней части щек, на подбородке и шее. Делаю ботокс 2 раза в год и использую корректор с гидрохиноном, чтобы значительно уменьшить пигментные пятна от солнца. Продукты часто меняются, но мой уход всегда включает очищающее средство, SPF, витамин C, ретинол и увлажняющий крем».

«Между фотографиями прошел примерно час»

«С возрастом начала сталкиваться с отечностью под глазами. Чтобы бороться с мешками и темными кругами, я использую сыворотку для ухода за кожей вокруг глаз Caffeine Solution 5 % + EGCG от The Ordinary».

«После полугода тестирования различных средств я наконец довольна своей кожей»

«Я сходила на профессиональный уход за кожей и узнала, что именно помогает моей сухой, тусклой коже. Теперь могу выкладывать эти фото без макияжа (лишь восстанавливающий бальзам для губ с SPF 20, который я настоятельно рекомендую) и без фильтров».

«33 года (сейчас) против 21»

«Сегодня мне пришло уведомление о фотографии, сделанной 12 лет назад. Было интересно сравнить, как изменилось лицо с возрастом. У меня всегда было довольно пухлое лицо, и я счастлива, что оно наконец похудело за эти годы. Хотя на самом деле сейчас я вешу на 7–9 кг больше. И слава богу, что чрезмерно выщипанные брови больше не в моде!»

«Результат 3-недельного микронидлинга»

«Я решила убрать шрамы постакне и избавиться от мелких морщинок у рта, которые вернулись после того, как я похудела. Делала процедуру у дерматолога, она использовала новый аппарат SkinPen».

«Мне 56, и мой уход за кожей окупился. Фото без макияжа»

«Мой совет: ешьте овощи и защищайтесь от солнца. Мой уход за кожей все время меняется: я не думаю, что какой-то один продукт является святым Граалем. Стоит пробовать разные средства и смотреть, какие подходят лучше. В целом я использую следующие продукты: очень нежное очищающее средство, тоник, эссенцию, ретинол так часто, как переносит моя кожа (иногда всего 2 раза в неделю), витамин A для сияния. Я чередую увлажняющие средства в зависимости от того, насколько кожа сухая, жирная или обезвоженная в конкретный день. В прошлом году я сделала лазерную шлифовку. Результаты мне понравились, но как минимум через неделю после процедуры я выглядела ужасно».

«Гликолевая кислота — мой чудо-продукт»

«У меня были глубокие морщинки в области губ, а также повреждения, вызванные солнцем (да, эти красные пятна на первом фото от солнца, это не прыщики). Я начала использовать гликолевую кислоту около 2–3 лет назад. Мне кажется, это лучший способ избавиться и от морщинок, и от повреждений, вызванных солнечными лучами. Разница между фотографиями — примерно год, в течение которого я регулярно использовала домашние пилинги и маски разных производителей».

«Я решила сосредоточиться на своей коже, и это лучшее, что я когда-либо для себя делала»

«У меня было много пигментных пятен, сухая, тусклая и одновременно склонная к акне кожа. Я сделала 12 единиц ботокса и планирую повторить процедуру через пару месяцев. Также я начала использовать много увлажняющих средств, продуктов с SPF и ретинолом. А ночной крем CeraVe стал моим любимым продуктом. Он густой, но быстро впитывается. В нем есть никацинамид. Мое лицо по утрам от этого крема просто светится!»

«Я экспериментировала всего с одним средством — маской из свежего алоэ на ночь. Уже через неделю я заметила суперрезультат в плане уменьшения гиперпигментации»

«Через несколько месяцев мне исполнится 30 лет. До этого я никогда не использовала свежее алоэ, особенно на ночь. Теперь я применяю его как один из последних шагов в повседневном уходе за кожей. После умывания и нанесения тонера я просто отрезаю кусочек, растираю и наношу как можно больше на лицо. Иногда смываю, иногда даю высохнуть и ложусь спать. Постоянное использование алоэ, честно говоря, стало для меня самой полезной процедурой».

«Я практически отказалась от макияжа и начала следовать корейской 10-ступенчатой системе ухода за кожей. И это стоило того!»

«Я заметила, что правильное наслоение продуктов усиливает эффект увлажнения. А хорошо увлажненная кожа равно меньше морщин. Лучший способ наслоить средства — переходить от продукта с самой легкой консистенцией к самому густому средству: тоник, затем легкая сыворотка, густая сыворотка, увлажняющий крем. Благодаря такому подходу каждый следующий, более тяжелый продукт хорошо впитывается в кожу. Буду честной: когда я тороплюсь по утрам, я не даю слоям достаточно времени, чтобы впитаться. Но результаты от этого не очень меняются, поэтому я не переживаю».

«Мне 39, и я пытаюсь свести на нет годы пренебрежения уходом за кожей. 2 месяца прогресса»

«Я ежемесячно делаю микродермабразию или глубокую чистку лица с точечным лазерным лечением веснушек и пигментных пятен. Еще мне сделали инъекции ботокса для удаления морщин между бровями. Постараюсь поддерживать эффект, но это довольно дорого. Также рассказываю всем о Skinceuticals CE Ferulic: все, кто пробовал это средство, добились впечатляющих результатов и получили массу комплиментов. Я не знаю, что в нем — наверное, волшебство».

«Год может иметь значение: я наконец-то чувствую себя комфортно в собственной коже»

«Эти фотографии сделаны с разницей в год: в августе 2019-го и в августе 2020 года. Я почти 15 лет страдала от угрей, но благодаря хорошему дерматологу наконец получила чистую кожу. Мой уход довольно прост, надеюсь, он поможет и другим. Утром: сбрызнуть лицо водой;

нанести увлажняющий лосьон для лица с SPF 30. Вечером: снять макияж с помощью мицеллярной воды;

умыть лицо увлажняющим очищающим средством;

нанести гель-крем;

нанести гель от прыщей. Моя кожа действительно начала улучшаться, когда я отказалась от старого сложного ухода и перешла на более щадящий режим».

«Я стала по-другому красить глаза, но на лице теперь никакого макияжа, кроме румян»

«Я использую третиноин и несколько других активных веществ в сыворотках и тониках. Но главное — больше воды и солнцезащитный крем, даже если я не выхожу из дома».