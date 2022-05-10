19 девушек, которые отыскали платья своей мечты на распродажах и в комиссионках

В воздухе определенно начинает пахнуть весной, а значит, совсем скоро придет время легких платьев. И не имеет значения, красуется ли на них лейбл модного дома или над ними колдовала мастерица из соседнего подъезда. Главное — то, как они сидят на своей владелице.

Мы в AdMe.ru составили эту статью из фотографий девушек, которые дополнили свой гардероб настоящим бриллиантом.

«Нашла это платье в магазине за копейки»

«Работаю в комиссионке, где и нашла это причудливое свадебное платье как раз моего размера. Просто влюбилась в эти рукава!»

«Куда я его надену? Да хотя бы на свою собственную свадьбу!»

То чувство, когда платье, купленное через соцсети, сидит на тебе лучше, чем на манекене

«Волновалась, что не смогу найти платье в пределах своего бюджета. Но обнаружила его на распродаже за полцены»

«Просто не могу описать, как я была рада найти это платье от известного дизайнера в отличном состоянии, моего размера и за смешные деньги»

«Нашла это платье ручной работы в комиссионке, и оно сидит на мне как влитое»

«Подруга случайно заметила это платье в комиссионном магазине. Поисковик говорит, что оно стоит минимум в 10 раз дороже, чем я за него отдала»

«Выиграла это платье на аукционе. Винтаж моего размера попадается редко, поэтому это стало приятным сюрпризом»

«Иду на свадьбу в своем любимом и недорогом платье»

«Нашла это великолепное платье буквально за 3 копейки»

«Искала маленькое черное платье для официального мероприятия, а нашла три по цене одного»

«Меня пригласили на свадьбу, куда все должны прийти в вечерних платьях. Я была в восторге, когда нашла это в местном комиссионном магазине!»

«Это милое и недорогое платье очень подходит к моему животику»

«Обнаружила это невероятное платье ручной работы в комиссионном магазине»

«Купила себе это свадебное платье за бесценок, хотя я даже не помолвлена. Сожалею ли я об этом? Нет!»

«Вчера нашла в комиссионке это платье с блестками»

Да это платье было сшито именно для вас! © gator0213 / Reddit

«Девочки, не бойтесь торговаться в свадебных салонах: я выбила скидку 20 % от первоначальной цены»

«Даже и не знаю, куда его надеть, но не смогла оставить его в секонд-хенде. Оно звало меня!»

Носите его везде: в прачечную, в магазин. Вот просто — везде! © babycat111 / Reddit

«Начинаю покупать летние платья. Ухватила это по дешевке в интернете и просто не могу дождаться, когда смогу его носить»