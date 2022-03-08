19 девушек, которые не побоялись перемен и превратились в совершенно других женщин

Порой нам нужен небольшой толчок, чтобы решиться на преображение, о котором мы давно мечтали, даже если это какая-то мелочь. Для того чтобы попробовать что-то новое, будь то цвет волос или стрижка, нужна смелость — ведь мы совсем не уверены в результате. Пользователям интернета знакомо это чувство, поэтому они решили выложить фотографии удачных экспериментов со своей внешностью.

Мы в AdMe.ru хотим показать вам, каким волшебством может стать даже небольшое изменение вроде новой стрижки или неожиданного цвета волос.

1. «„Я перепробую все цвета, кроме черного“, — говорила я. Что же, я изменила свое мнение»

2. «Наконец обрила голову!»

3. «С челкой или без?»

4. «Перешла от отрощенной стрижки пикси к короткому ежику»

5. «Решила сделать стрижку боб до плеч с более короткой челкой»

6. «До и после. Обожаю свою новую стрижку!»

7. «Я решила покрасить волосы в яркий красно-рыжий цвет»

8. «Я уже несколько месяцев переживала из-за выпадения волос... Наконец набралась смелости их сбрить! Приятные ощущения»

9. «Сегодня отрезала волосы, которые отращивала 7 лет. Чувствую свежесть!»

10. «Я покрасила волосы»

11. «После нескольких месяцев споров я наконец решилась на лохматую стрижку и челку»

12. «Стала сегодня брюнеткой спустя 6 лет. Так непривычно...»

13. «Чувствую себя здорово, избавившись от такого количества волос. У меня лучший стилист на свете!»

14. «Отрезала волосы»

15. «Мне нравится новый цвет волос. До и после! Спасибо, ребята, за вашу помощь!»

16. «Мои волосы стали короче на 30 см»

17. «Подстриглась. Так классно себя чувствую!»

18. «Я всегда знала, что у меня слишком пухлое лицо для короткой стрижки, но мне очень понравилась одна фотография с короткими волосами, и я не могла выкинуть ее из головы»

«Но я принесла ее стилисту, и вот что произошло!»

19. «Последовала совету с Reddit, немного подстригла волосы и покрасилась в темный цвет»