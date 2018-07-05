19 девушек, которые в погоне за удачным фото слегка теряют рассудок
За каждым снимком в Instagram, под которым вы ставите лайк, может скрываться история на миллион. Готовый отполированный донельзя кадр никогда не передаст того, что на самом деле творится на «бэкстейдже» и какие усилия порой приходится приложить, чтобы получить фото, которым было бы не стыдно поделиться с миром. Даже тогда, когда речь идет всего лишь о селфи.
AdMe.ru нашел 19 девушек, которые не побоялись показать, что или даже кто стоит за их идеальными снимками в соцсетях.
1. «А на что вы готовы пойти ради удачного селфи в Instagram?»
2. Поиски идеального ракурса могут занять время, но оно того определенно стоит
3. Что видят прохожие vs. Что видят подписчики
4. А ведь это всего лишь ее брат, какая же участь уготована ее мужу?
5. Не все всегда так гламурно, как это выглядит в кадре
6. Тип дружбы «Твоя подруга должна выглядеть бомбически на каждой фотке»
7. В погоне за интересным кадром
8. Сколько еще людей должно лечь на землю, чтобы девушки остались довольны снимком?
9. Еще один как минимум
10. Это называется командная работа
11. Главное — найти свет
12. И не забыть бросить в камеру самый сексуальный взгляд из имеющихся в арсенале
13. «Не хочу хвастаться, но мой парень должен удостоиться какой-нибудь премии после такого»
14. А тут, похоже, премию придется вручать целой съемочной бригаде
15. Удачный кадр можно получить не покидая кухни, просто включите воображение
16. Боже, храни таких подруг
17. «Хотите знать, как я добилась такого интересного эффекта? Благодаря моим розовым стрингам»
18. Что бы ни происходило за кадром, не забывайте привнести в это немного драмы
19. Подруга, эффект боке, цветочный магазин — теперь вы знаете, что делать. Действуйте!
А на что похожи ваши попытки сделать удачный кадр?
Фото на превью JoHerrstedt / twitter