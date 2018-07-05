19 девушек, которые в погоне за удачным фото слегка теряют рассудок

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За каждым снимком в Instagram, под которым вы ставите лайк, может скрываться история на миллион. Готовый отполированный донельзя кадр никогда не передаст того, что на самом деле творится на «бэкстейдже» и какие усилия порой приходится приложить, чтобы получить фото, которым было бы не стыдно поделиться с миром. Даже тогда, когда речь идет всего лишь о селфи.

AdMe.ru нашел 19 девушек, которые не побоялись показать, что или даже кто стоит за их идеальными снимками в соцсетях.

1. «А на что вы готовы пойти ради удачного селфи в Instagram?»

2. Поиски идеального ракурса могут занять время, но оно того определенно стоит

3. Что видят прохожие vs. Что видят подписчики

4. А ведь это всего лишь ее брат, какая же участь уготована ее мужу?

5. Не все всегда так гламурно, как это выглядит в кадре

6. Тип дружбы «Твоя подруга должна выглядеть бомбически на каждой фотке»

7. В погоне за интересным кадром

8. Сколько еще людей должно лечь на землю, чтобы девушки остались довольны снимком?

9. Еще один как минимум

10. Это называется командная работа

11. Главное — найти свет

12. И не забыть бросить в камеру самый сексуальный взгляд из имеющихся в арсенале

13. «Не хочу хвастаться, но мой парень должен удостоиться какой-нибудь премии после такого»

14. А тут, похоже, премию придется вручать целой съемочной бригаде

15. Удачный кадр можно получить не покидая кухни, просто включите воображение

16. Боже, храни таких подруг

17. «Хотите знать, как я добилась такого интересного эффекта? Благодаря моим розовым стрингам»

18. Что бы ни происходило за кадром, не забывайте привнести в это немного драмы

19. Подруга, эффект боке, цветочный магазин — теперь вы знаете, что делать. Действуйте!

А на что похожи ваши попытки сделать удачный кадр?