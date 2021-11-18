19 девушек, у которых настолько завораживающие глаза, что они могут свести с ума одним взглядом

Говорят, что в глазах можно утонуть. Яркий и необычный взгляд, и правда, нередко приковывает внимание. Когда мы общаемся с кем-то, то смотрим ему в глаза, а иногда от них оторваться будто невозможно. Словно в них есть какая-то магия.

AdMe.ru пригляделся к пользовательницам сети из разных уголков нашей планеты и увидел множество манящих глаз.

«У меня центральная гетерохромия, не совсем уверена, какой именно цвет у моих глаз»

Ты похожа на принцессу Мериду. © JoeyToeTags / Reddit

«Ты восхитительна. Твои глаза словно наэлектризованы»

«Всем привет от моих ореховых глаз»

Вау, это новый уровень красоты. © man4theoccasins / Reddit

Просто невероятные глаза

Чтобы влюбить в себя, тебе не нужны этот пирсинг, тату и даже так прикушенная губа. У тебя для этого есть глаза

«Мне сказали, что у меня красивые глаза, как ты думаешь, так ли это?»

«Вам нравятся мои глаза?»

«Вот так мои серые глаза иногда меняют цвет»

Некоторые красятся, чтобы стать привлекательными. А ты просто родилась такой

«Ух ты, я никогда не видела таких светло-голубых глаз, как у тебя»

«Мои глаза — моя отличительная черта»

«Твои глаза только усиливают твою невероятную красоту»

«Наконец нашла подходящий свет, чтобы показать центральную гетерохромию»

«Выглядит странно, но определенно великолепно»

«Мои глаза двух разных цветов»

«У вас удивительные зеленые глаза и красивый темный макияж»

«Иногда я даже не знаю, какого цвета мои глаза»

«Клянусь! Твои глаза заставили мое сердце замереть»