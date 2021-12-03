19 детских поделок, которые авторам не стыдно и в интернете показать

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Поделки в садик или школу далеко не всегда означают милые занятия с ребенком, сбор осенних листьев и каштанов и гордость за выполненную работу. Часто это титанические усилия и ребенка, и родителей (а иногда и вовсе только родителей).

Но важно ли это, когда результат получается пусть неидеальным, но точно впечатляющим? Мы в AdMe.ru считаем, что нет, и герои, попавшие в эту подборку, тоже.

«Поделка в детский сад. Тут использованы только листья и трава. Как раз можно успеть за вечер склеить»

«Мальчику 12 лет задали домашнее задание по труду. Папа и сосед уже второй час делают...»

«Поделка в школу. Губы — это тоже листочек, да»

«После ужина только вспомнили, что младшему сыну нужна поделка в школу. Делали всей семьей»

«Поделка в школу. Ребенок сам делал. Он во 2-м классе»

«Наша с Толей новогодняя поделка ребенку в сад. Гордимся»

«Поделка для детского сада. Алеша, 39 годиков»

«Совместная поделка родителей и детей (сделано из сахара)»

«Поделка дочери в детский сад»

«Сделали с ребенком на конкурс в детском саду. Группа „Дети Дубов“»

«Шкатулка на День святого Валентина в школу для сына. Моя жена просто гениальный начальник творческого отдела в этом доме»

«Осенняя поделка в садик. Это должен был быть Чиполлино»

«Нашел одну из своих школьных поделок. Нужно было сделать часы на любую тему, которую мы изучали»

«Картина маслом, которую я нарисовала в школу»

«Усатый слон, которого я напечатал на 3D-принтере для школьного проекта»

«Моя жена каждый год выставляет эту мою школьную поделку, когда мы украшаем дом к праздникам»

«Я сделала набросок и выкройки и сшила это платье в качестве школьного проекта»

«Начались соревнования между родителями в детских садах»

«Папа сделал сыну поделку в школу из картошки»