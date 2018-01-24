19 детей, которые заткнут за пояс любого взрослого по части мудрости
Детям с их непосредственностью позволительно говорить ту правду, которую мы, взрослые, не можем произнести. И пусть их высказывания звучат забавно, но в них зачастую спрятано рациональное зерно.
AdMe.ru собрал детские перлы, которые доказывают: маленькие мудрецы просто неподражаемы.
Наверняка у каждого родителя найдется в запасе с десяток таких перлов своего чада. Делитесь лучшими из них в комментариях.
Фото на превью PivBear/pikabu