19 детей, чья фантазия заткнет за пояс мудрость любого взрослого

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Жизнь семьи, в которой есть маленькие дети, нельзя назвать скучной или однообразной. Дети — это постоянные катализаторы маленьких катастроф, новых идей и задумок. Раньше родители записывали в блокноты перлы и игры юных исследователей мира, а сейчас им на помощь пришли фото, видео и социальные сети.

Мы в AdMe.ru не смогли удержаться от новой фотоподборки с маленькими гениями.

«Мы не можем войти в дом, пока она сама не откроет дверь, иначе она устроит истерику»

«Рюкзак 10-летней сестры моей девушки был очень тяжелым. Открыв его, мы обнаружили „красивые кубические камни“. Она подобрала их, потому что они были уникальными»

«Мой сын плачет, потому что он сломал ногу пряничному человечку»

Он хотел быть бабочкой

«Мой 6-летний сын почистил горошек, потому что ему не нравится шкурка»

«Моя маленькая сестренка сделала девочку из ложки»

Немного кунжутного масла сделает папины ботинки лучше, ведь так?

Похоже, ему так комфортно

«Моя младшая сестренка „сделала больше денег“»

«Я попросил своего младшего брата запереть за мной дверь. Он схватил маленький замочек и сделал так, потому что тот оказался слишком мал для дверной ручки»

Он добавил немного глазури в этот торт

«Работать дома вместе с ребенком казалось хорошей идеей»

Каждый видел машины, которые работают на электричестве. А на сосисках?

«Мой ребенок протягивает мне это и говорит: „Это похоже на наш задний двор“»

Клининг-сервис. Начало

«Результат того, что моему 12-летнему брату на 1 день запретили играть на PS4»

«Мне было 7 лет. На уроке рисования, когда я сделал уже половину работы, учитель сказал, что картинка должна быть на весь лист. Вот мое решение»

Он приготовил мороженое для собак

Никогда не рано научиться читать этикетки