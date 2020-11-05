19 дерзких трендов, которые миллионы людей во всем мире мечтают забыть как страшный сон

Мода известна своими странными тенденциями, которые у одних вызывают восторг, а у других приступ раздражения. Рваные джинсы, угги, кроссовки на платформе — тренды сменяли друг друга, и от былой популярности вещей не оставалось и следа. Но мода циклична и есть риск, что все эти штучки вернутся.

Мы в AdMe.ru хоть и уважаем тренды, но порой впадаем от них в легкий ступор. И, как выяснилось, не мы одни — интернет-пользователи создали форум, где каждый выпустил пар и высказался на тему «Какую модную тенденцию вы надеетесь никогда больше не увидеть?»

Рваные джинсы. «У всего есть предел, и я отказываюсь носить экстремально рваные джинсы. И не хочу видеть их на других. И не потому, что я какая-то ханжа. Меня вполне устраивают небольшие потертости и разрезы, но не разорванные в хлам штаны. Хотела бы я заснуть и проснуться в мире без потрепанного денима. Вроде как Дороти в „Волшебнике страны Оз“». © Julia Reece / quora

Джинсы с имитацией пятен краски. «Все критикуют рваные джинсы. Соглашусь, они не очень практичны. Бесит, что, когда я надеваю их, мои ноги всегда застревают в прорезях и только увеличивают зияющую дыру в ткани. Но есть вариант и похуже — рваные джинсы с пятнами краски. Ты не просто выглядишь как бездомный, а как бездомный художник, которого ограбили. Для чего нужны эти джинсы? Что-то типа: „У вас нет талантов, но мы даем вам возможность выглядеть как творческий человек“?» © Reece-Ansaa / quora

Рваная одежда. «Многим нравится эта модная тенденция, а крупные бренды и рады — продают эту „дырочную“ моду по завышенным ценам. Одумайтесь! Порой нижнее белье сделано из большего количества материала! Да и вообще этот тренд заставляет человека выглядеть неопрятно и неприлично». © Rashmi-270 / quora

Прозрачная пластиковая одежда и обувь. «Круто попробовать надеть то, что носили такие знаменитости, как Ариана Гранде и Ким Кардашьян. Но недостаточная воздухопроницаемость такой обуви пугает. Почему некоторые девушки охотно надевают пластиковые вещи, зная, что происходит конденсация? Наряд принцессы из ПВХ отлично подойдет для фотосессии или коктейльного часа, но не для танцев всю ночь или прогулки по городу. Одним словом, здесь важна умеренность». © Michelle Kiisa / Quora

Угги. «На мой взгляд, угги были и останутся одним из самых некрасивых модных трендов. Носить их на публике не только безвкусно, но и неуместно». © Sneha-Sinha-339 / quora

Легинсы с принтом. «Как будто носить обычные легинсы в качестве штанов было недостаточно. Кто-то поднял тренд на новый уровень и породил одну из худших модных тенденций — сумасшедшие легинсы с принтом. Они уместны только на костюмированной вечеринке, в остальных случаях это идеальный модный провал». © Sunakshi-Sinha / quora

Начес. «Извините, но я нахожу прическу „Ваше высочество“ действительно отвратительной. Сначала нужно долго взбивать волосы, потом вылить на них полбутылки лака, чтобы зафиксировать. А зачем? Чтобы волосы выглядели как улей прямо на вашей макушке?» © Sunakshi-Sinha / quora

Имитация карманов на джинсах. «В тот день я ходила по магазинам и нашла действительно крутые джинсы. Я примерила их, они были крайне удобными. Я привычным движением хотела засунуть руки в карманы, но не тут-то было. „Где эти долбаные карманы?“ Оказалось, карманы на этих джинсах были поддельными. У меня только один вопрос: зачем? Кто придумал, что избавиться от карманов — хорошая идея? Знаете, иногда мне не хочется таскать сумку с вещами и я считаю, что заслуживаю хоть какой-то карман». © Amy-Smith-1572 / quora

Эти поддельные карманы зашли настолько далеко, что у них есть настоящая молния! © Wunderield / reddit

Любите внешний вид карманов, но ненавидите их практичность? Мы вам поможем! © bostero2 / reddit

Штаны MC Hammer. «Для тех, кто не знает: они были очень популярны как у мужчин, так и у женщин в конце 80-х и самом начале 90-х. Оглядываясь назад, я понимаю, что они были супернелепыми — стянуты на талии, потом раздувались и свободно свисали примерно до колен. Я сохранил пару своих брюк, и, когда мои дети наткнулись на них, они не могли поверить, что это на самом деле было в моде. В то время они были крутыми, но я бы не хотел, чтобы они вернулись». © Michelle-Luna-68 / quora

Поднятый воротник футболки поло. «Впервые я увидел в колледже чувака, который задирал так воротник. Привет, я Дракула!» © Andy-Si-2 / quora

Комбинезон. «Самая непрактичная модная тенденция, которую я знаю, — это комбинезоны. Всякий раз, когда тебе нужно в туалет, будь добра, сиди голой». © Jyoti-Gupta-315 / quora

Серебристый цвет волос. «Там, где я живу, в последние 2 или 3 года стало обычным делом красить волосы „в серебро“. Оттенок придает человеку нездоровый вид и накидывает лет 15. К счастью, эта тенденция проходит». © Erick-Freitas / quora

Украшения на зубах. «Может быть, эта одержимость началась с хип-хоп-культуры, но я не могу понять ее популярности. Зубы выглядят отвратительно. И я уверена, что людям неудобно. Странная жертва моде. Я надеюсь, что никогда больше не увижу эту тенденцию в будущем». © Spoorti-Sadarjoshi-1 / qoura

Легинсы телесного цвета. «Я не раз, не два, а бесчисленное количество раз ошибочно думала, что девушки забыли надеть штаны. И все благодаря моде на бежевые легинсы. На первый взгляд ноги голые, и нужно присмотреться, чтобы увидеть ткань». © Sneha-Sinha-339 / quora

Топ-бандана. «Что это вообще такое? На мой взгляд, это просто некрасиво и никак не подчеркивает достоинства. Конечно, некоторым нравится этот тренд, но это просто не для меня». © Cadence Michelle / Quora

Кроссовки на платформе. «Когда я была подростком, я так сильно хотела кроссовки на платформе. Я была фанатом Spice Girls, а они всегда их носили. Но эта обувь — настоящая катастрофа. Какой в них смысл? Кроссовки должны быть удобными». © Ali-Emtiaz-1 / quora

Сабо с деревянной подошвой. «Вот ужас 1970-х, который я никогда больше не хочу видеть (то есть слышать). Женские деревянные сабо. О боги, я помню, как шел по торговому центру и там было так шумно оттого, что десятки ног топали в этой обуви в разные стороны. Просто ужасно!» © Douglas-Dea / quora

Микс рваных джинсов и колготок в сетку. «Даже по раздельности обе эти детали одежды слишком странные. Джинсы иногда бывают настолько рваными, что от самих джинсов почти ничего не остается. Что касается колготок в сетку, для меня они нелепы, ведь весь смысл колготок в том, чтобы согреться. Но эти две вещи, о чудо, они родили младенца и создали невыразимое. Я определенно останусь при своих джинсах и футболке». © Rose-Wilder-6 / quora

Эффект зацелованных губ. «Именно так любят называть этот тренд в модной среде. Но кажется, что это просто неумело сделанный макияж!» Марина Харламова / peopletalk