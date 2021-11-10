19 действительно годных лайфхаков, которые заметно облегчают быт

День ото дня мы совершаем привычные, доведенные до автоматизма действия, например делаем себе чашку кофе, готовим тосты, ходим за покупками, стираем вещи. И даже не задумываемся, что кто-то на свете знает лайфхаки, которые смогут по щелчку пальцев облегчить ежедневную рутину.

Мы в AdMe.ru, сами того не ожидая, наткнулись на просторах интернета на советы бывалых, мимо которых нельзя пройти просто так, ведь они на самом деле работают. Надеемся, и вам эти хаки окажутся полезными.

Идеальный вариант для тех, кто обожает кукурузные палочки, по ненавидит липкие пальцы

Для регулировки звеньев в браслете часов удобно использовать скрепку для сим-карты

Не выкидывайте пластиковые вешалки из магазина, ведь они могут сослужить неплохую службу

Раз! И не надо покупать никаких гаджетов из интернета, чтобы выдавить пасту из тюбика полностью

С помощью этого можно ограничиться всего одним походом в магазин вместо нескольких

Чтобы приправы и специи оставались рассыпчатыми, можно поместить пластиковую пленку прямо под крышку

Чтобы полотенце не падало с посудомойки, можно использовать магнитный зажим

Чтобы не пропустить срок годности мяса, можно повесить на морозильную камеру небольшую табличку с датами — тогда вы будете точно знать, что нужно съесть в первую очередь

Вы ведь тоже так палочками пользуетесь, да?

«Я только что понял, что мой отец использует чеснокодавку еще и для того, чтобы раскалывать орехи»

Удобнее почистить и обрезать спаржу, если использовать резинки вот так

Честное слово, этому должны всех учить еще в начальной школе

Чтобы поднятые рукава не падали, закрепите их тонкой резиновой лентой

Если вы не любите разделывать на красивой доске курицу или свинину, то просто возьмите упаковку из-под овсянки или молока, разрежьте и используйте как одноразовую доску

Мгновенная разморозка замороженных булочек!

Упаковывая обувь в чемодан, удобно использовать шапочки для душа

«Чтобы мясо или рыба не прилипали к бумаге во время запекания, расположите их вот таким образом: положив снизу палочки для еды»

Так тосты не намокнут, пока будут остывать

«Шторы в гостинице не закрывались до конца, и ребенок не мог уснуть. И вот что мы сделали»