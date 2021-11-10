19 действительно годных лайфхаков, которые заметно облегчают быт
День ото дня мы совершаем привычные, доведенные до автоматизма действия, например делаем себе чашку кофе, готовим тосты, ходим за покупками, стираем вещи. И даже не задумываемся, что кто-то на свете знает лайфхаки, которые смогут по щелчку пальцев облегчить ежедневную рутину.
Мы в AdMe.ru, сами того не ожидая, наткнулись на просторах интернета на советы бывалых, мимо которых нельзя пройти просто так, ведь они на самом деле работают. Надеемся, и вам эти хаки окажутся полезными.
Идеальный вариант для тех, кто обожает кукурузные палочки, по ненавидит липкие пальцы
Для регулировки звеньев в браслете часов удобно использовать скрепку для сим-карты
Не выкидывайте пластиковые вешалки из магазина, ведь они могут сослужить неплохую службу
Раз! И не надо покупать никаких гаджетов из интернета, чтобы выдавить пасту из тюбика полностью
С помощью этого можно ограничиться всего одним походом в магазин вместо нескольких
Чтобы приправы и специи оставались рассыпчатыми, можно поместить пластиковую пленку прямо под крышку
Чтобы полотенце не падало с посудомойки, можно использовать магнитный зажим
Чтобы не пропустить срок годности мяса, можно повесить на морозильную камеру небольшую табличку с датами — тогда вы будете точно знать, что нужно съесть в первую очередь
Вы ведь тоже так палочками пользуетесь, да?
«Я только что понял, что мой отец использует чеснокодавку еще и для того, чтобы раскалывать орехи»
Удобнее почистить и обрезать спаржу, если использовать резинки вот так
Честное слово, этому должны всех учить еще в начальной школе
Чтобы поднятые рукава не падали, закрепите их тонкой резиновой лентой
Если вы не любите разделывать на красивой доске курицу или свинину, то просто возьмите упаковку из-под овсянки или молока, разрежьте и используйте как одноразовую доску
Мгновенная разморозка замороженных булочек!
Упаковывая обувь в чемодан, удобно использовать шапочки для душа
«Чтобы мясо или рыба не прилипали к бумаге во время запекания, расположите их вот таким образом: положив снизу палочки для еды»
Так тосты не намокнут, пока будут остывать
«Шторы в гостинице не закрывались до конца, и ребенок не мог уснуть. И вот что мы сделали»
А у вас есть свои бытовые хаки, которыми не грех и поделиться?
Фото на превью Sardzoski / Reddit
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