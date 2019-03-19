19 цитат из девичьих дневников, которые бьют наповал
Тот, кто никогда не видел цитат из девичьих дневников и анкет, даже не догадывается, какой накал страстей, эмоций и переживаний может твориться на свете. Вряд ли мы могли подумать, что спустя годы эти искренние строки смогут окунуть в ностальгию и дать огромный заряд положительных эмоций.
AdMe.ru и паблик «Мам, ну не читай» собрали самые сногсшитабельные цитаты авторов, которые уже в юном возрасте познали всю тяжесть суровых будней.
1. Хорошо, что уточнила
2. День хуже некуда
3. А вы любите деньги так же сильно, как Саша?
4. Когда с детства нет проблем с самооценкой
5. Не в духе и немного волнуюсь
6. Секрет стройности раскрыт
7. Юная покорительница сердец
8. Записки гуманитария
9. Когда ты очень опасна в гневе
10. Девочка с добрым сердцем
11. Степан в танцах!
12. Все просто!
13. Шах и мат
14. Так умирает любовь
15. С профессией почти определилась
16. «— Ваша сильная сторона?
— Анти-интуиция!»
17. «Питса» — это то, ради чего стоило ходить в школу
18. Неожиданно
19. У всех бывают такие дни
А у вас остались детские дневники? Поделитесь находками в комментариях — давайте посмеемся вместе.
Фото на превью vk.com