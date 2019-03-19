19 цитат из девичьих дневников, которые бьют наповал

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Тот, кто никогда не видел цитат из девичьих дневников и анкет, даже не догадывается, какой накал страстей, эмоций и переживаний может твориться на свете. Вряд ли мы могли подумать, что спустя годы эти искренние строки смогут окунуть в ностальгию и дать огромный заряд положительных эмоций.

AdMe.ru и паблик «Мам, ну не читай» собрали самые сногсшитабельные цитаты авторов, которые уже в юном возрасте познали всю тяжесть суровых будней.

1. Хорошо, что уточнила

2. День хуже некуда

3. А вы любите деньги так же сильно, как Саша?

4. Когда с детства нет проблем с самооценкой

5. Не в духе и немного волнуюсь

6. Секрет стройности раскрыт

7. Юная покорительница сердец

8. Записки гуманитария

9. Когда ты очень опасна в гневе

10. Девочка с добрым сердцем

11. Степан в танцах!

12. Все просто!

13. Шах и мат

14. Так умирает любовь

15. С профессией почти определилась

16. «— Ваша сильная сторона?

— Анти-интуиция!»

17. «Питса» — это то, ради чего стоило ходить в школу

18. Неожиданно

19. У всех бывают такие дни

А у вас остались детские дневники? Поделитесь находками в комментариях — давайте посмеемся вместе.