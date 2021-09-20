19 чудесных вещичек, которые сразу хочется приобрести хотя бы из-за их дизайна

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Приятно, когда дизайнеры придумывают не просто крутую вещь, но еще добавляют ей милые детали, вызывающие непреодолимое желание улыбнуться. Эти мелочи иногда могут так вскружить нам голову, что не возникает ни единого сомнения в необходимости приобретения данного предмета.

Мы в AdMe.ru очень любим проявления яркого креатива в самых разных его вариантах и хотим показать вам симпатичные вещицы, от вида которых лицо расплывается в улыбке.

«Эти духи мне подарила мама. Просто диво, насколько у них милая упаковка»

Котоподстаканники из войлока

«Я спросила женщину, где она взяла эту сумочку. Она сказала, что сама их шьет, и помчалась домой за сумкой для меня»

Держатель для колец «Счастливый слоник»

Эти длинноухие зайчики не сочтут за труд подержать ваши вещи

От такой милоты сразу становится теплее

«Я буквально одержима этим ночником — такой он хорошенький»

Деревянные подстаканники в виде пазлов

«Я думала, что моя одержимость этими мини-сумочками уже закончилась, но они супермилые!»

Я купил 5 штук, когда пошел в магазин. У них идеальный размер для хранения карты и моих беспроводных наушников. А еще это безумно очаровательный кошелек для монет! © ASKL / Reddit

Фанаты Гарри Поттера точно захотят себе такую скалку

«Моя мама купила мыло для рук в форме единорога»

Кажется, что если поставить эту вещицу возле мойки, то возня с грязной посудой станет куда приятнее

«Эту пухлую пташку я нашел в магазине»

«Нашли этого парня на дворовой распродаже!»

Эта книга с рецептами шоколада выглядит так, будто ее надкусили

Разве можно придумать более симпатичный фиксатор для двери?

«Нашел ее в комиссионном магазине, и теперь это моя любимая кружка»

Ну и кто не захочет себе такую улитку?

«Матрешка „Покемон“ ручной работы, которую купили мои родители»