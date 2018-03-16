19 чисто женских штучек, о которых парням лучше никогда и не знать

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В каждой женщине должно быть немного загадки, разгадать которую мужчины, впрочем, попросту не в силах. Тонны девичьих хитростей так и остаются неизведанными тайнами, и лишь малая их часть представлена в этой подборке.

AdMe.ru предлагает взглянуть на мир глазами женщин прямо сейчас. Девушки, а вам знакомы эти ситуации?

1. Смайлики не так просты, как может показаться

2. Полезный лайфхак

3.

— Дорогая, я подъехал, выходи!

— Я почти готова:

4. Разоблачение века

5. Что я имею в виду, когда прошу сфотографировать меня

6. Потому что во всем должна быть система

7. Когда решила обойтись только бровками

8. «Прихожу домой, а там моя девушка спит вот так. Она точно человек?»

9. Когда все идет не по-твоему, но тут он говорит: «Хорошо, детка, как скажешь, так и сделаем»

10. Когда осознаешь весь риск покупок через интернет, но продолжаешь ходить по этому тонкому льду

11. Женская дружба — она такая

12. Просто мужчины ни-че-го не понимают в стиле

13. Когда накрасила ресницы и вдруг захотелось чихнуть

14. Похудею в другой раз

15. Когда двигаешь головой и фильтр исчезает

16. Вот почему я больше не отращиваю ногти

17. Когда гуглишь слова песни и понимаешь, что до этого полгода пела какую-то дичь

18. А вот и спалился

19.

Подружки: «Пойдем сегодня тусить?»

Я: «Ох, я бы с радостью, но дел по горло!»