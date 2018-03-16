19 чисто женских штучек, о которых парням лучше никогда и не знать
В каждой женщине должно быть немного загадки, разгадать которую мужчины, впрочем, попросту не в силах. Тонны девичьих хитростей так и остаются неизведанными тайнами, и лишь малая их часть представлена в этой подборке.
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1. Смайлики не так просты, как может показаться
2. Полезный лайфхак
3.
— Дорогая, я подъехал, выходи!
— Я почти готова:
4. Разоблачение века
5. Что я имею в виду, когда прошу сфотографировать меня
6. Потому что во всем должна быть система
7. Когда решила обойтись только бровками
8. «Прихожу домой, а там моя девушка спит вот так. Она точно человек?»
9. Когда все идет не по-твоему, но тут он говорит: «Хорошо, детка, как скажешь, так и сделаем»
10. Когда осознаешь весь риск покупок через интернет, но продолжаешь ходить по этому тонкому льду
11. Женская дружба — она такая
12. Просто мужчины ни-че-го не понимают в стиле
13. Когда накрасила ресницы и вдруг захотелось чихнуть
14. Похудею в другой раз
15. Когда двигаешь головой и фильтр исчезает
16. Вот почему я больше не отращиваю ногти
17. Когда гуглишь слова песни и понимаешь, что до этого полгода пела какую-то дичь
18. А вот и спалился
19.
Подружки: «Пойдем сегодня тусить?»
Я: «Ох, я бы с радостью, но дел по горло!»
Фото на превью Crawzie1/twitter.com