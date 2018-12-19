19 правдивых твитов, в которых заключено все, что нужно знать о взрослой жизни

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Если вам кажется, что люди вокруг живут идеальной жизнью, а нарочито шикарные фото в инстаграме вгоняют вас в депрессию, добро пожаловать в твиттер. Здесь пользователи делятся собственными невыдуманными историями, приправляя личный опыт долей сарказма. И от этого жить становится проще, ведь приходит понимание, что наши проблемы состоявшихся взрослых не уникальны.

AdMe.ru собрал твиты, в которых каждый узнает себя, ведь они от тех, кто понял суть взрослой жизни. Но это не точно.

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Если бы вы вернулись в прошлое, чтобы рассказать себе 16-летнему о взрослой жизни, о чем бы вы сказали?