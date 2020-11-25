19 человек заглянули внутрь обычных предметов и увидели там совсем не то, что ожидали

Кажется, современного человека все сложнее и сложнее чем-то удивить. Мы ведь даже за отправлением ракеты на Марс в прямом эфире следили. И вот как после этого поверить, что суперклей, джинсы или помидор с грядки могут преподнести сюрприз? Но еще как могут.

AdMe.ru походил с лупой по интернету, нашел самые интересные кадры и теперь делится с вами странностями, которые нашлись внутри обычных вещей.

Любители халявы vs. Русские промоутеры: противостояние

«Внутри моих джинсов есть таблица Менделеева»

В початке начала расти еще одна кукуруза

Внутри лопатки, которая была в комплекте с тортом, оказались спички. А на задней ее стороне — то, обо что их можно зажечь

Привидение изо льда в бутылке

Маленький мандарин в большом мандарине

Внутри ручки отвертки оказалась еще одна ручка

Смайлик внутри яблока

В собачьей игрушке оказалась пластиковая бутылка

«Разрезал пластиковую упаковку американского суперклея и нашел там русский вариант»

Мини-буханка хлеба внутри обычной буханки

«Я вырастила помидор, внутри которого одна мякоть и никакого сока»

Яйцо внутри яйца

Этот шар раскололся, а в нем обнаружился еще один

Лимон оказался разделенным всего на 3 дольки

«Получил материнскую плату с застрявшей в ней картой»

«Обнаружила резинку в туалетной бумаге»

«Нашел крошечную тортилью в упаковке больших»

«В моем киви оказалась только одна семечка»