19 человек заглянули внутрь обычных предметов и увидели там совсем не то, что ожидали
Кажется, современного человека все сложнее и сложнее чем-то удивить. Мы ведь даже за отправлением ракеты на Марс в прямом эфире следили. И вот как после этого поверить, что суперклей, джинсы или помидор с грядки могут преподнести сюрприз? Но еще как могут.
AdMe.ru походил с лупой по интернету, нашел самые интересные кадры и теперь делится с вами странностями, которые нашлись внутри обычных вещей.
Любители халявы vs. Русские промоутеры: противостояние
«Внутри моих джинсов есть таблица Менделеева»
В початке начала расти еще одна кукуруза
Внутри лопатки, которая была в комплекте с тортом, оказались спички. А на задней ее стороне — то, обо что их можно зажечь
Привидение изо льда в бутылке
Маленький мандарин в большом мандарине
Внутри ручки отвертки оказалась еще одна ручка
Смайлик внутри яблока
В собачьей игрушке оказалась пластиковая бутылка
«Разрезал пластиковую упаковку американского суперклея и нашел там русский вариант»
Мини-буханка хлеба внутри обычной буханки
«Я вырастила помидор, внутри которого одна мякоть и никакого сока»
Яйцо внутри яйца
Этот шар раскололся, а в нем обнаружился еще один
Лимон оказался разделенным всего на 3 дольки
«Получил материнскую плату с застрявшей в ней картой»
«Обнаружила резинку в туалетной бумаге»
«Нашел крошечную тортилью в упаковке больших»
«В моем киви оказалась только одна семечка»
А что интересного вам удавалось найти внутри обычных вещей?
Фото на превью magnum1923 / Pikabu