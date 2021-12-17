19 человек вспомнили, как им предложили прогуляться в ЗАГС. И заурядностью тут даже не пахнет

Все мы смотрели голливудские фильмы с идеальными предложениями руки и сердца: там и охапка роз, и жених, галантно преклоняющий колено. Вот только в реальной жизни этот момент может оказаться как очень романтическим, так и совершенно провальным, когда все вдруг идет не по плану. Хотя однозначно запоминается он на всю жизнь.

Мы в AdMe.ru уверены, что для каждого заветный вопрос «Ты выйдешь за меня?» — это не просто фраза, а действительно волнительное событие. И неважно, где и когда оно случилось: хоть во время полета на воздушном шаре, хоть дома под просмотр фильма про Бриджит Джонс.

Рассказал эту историю мой друг Василий. Ухаживал он за женщиной по имени Наташа. Ну как ухаживал — они уже жили вместе 5 месяцев. И вот как-то они лежат в кровати в субботу, ленятся, каждый залипает в своем смартфоне, и тут у Васи появляется мысль, что с этой женщиной он готов прожить всю свою жизнь. Он тогда обращается к ней: «Наташ, а давай тебе кольцо купим. Обручальное!» Наташа через пару минут ему на своем смартфоне показывает кольцо и говорит: «Вот это». Через пару дней пошли в ювелирный и купили понравившееся ей кольцо, а заодно и Васе кольцо. И подали заявление в ЗАГС. Вася по прошествии нескольких лет совместной жизни с Наташей сказал: «Помимо прочих ее достоинств, очень мне одна ее черта нравится — знает, чего хочет». © PolAnd1962 / Pikabu

А мне муж сделал предложение на воздушном шаре, который летает на буксире над морем. Он спросил: «В первый раз летишь?» Я ответила, что да, а он сказал: «Загадывай желание». Я загадала, что хочу ему сына родить. Потом он говорит: «А знаешь, что я загадал?» И кольцо из трусов достает. Было мило. © sialia / Pikabu

Мой будущий муж дрых в кровати, я от скуки смотрела «Бриджит Джонс». В тот самый момент, когда мистер Дарси делал Бриджит предложение, муженек проснулся, похлопал глазами и выдал: «Ну ладно, если тебе это надо — давай поженимся». Мне кажется, его никто не переплюнет. © Наталья Дубровская / Facebook

Наталья Дубровская / Facebook Я в 1993 году веселый такой свалился зимой в ледяную яму. Выбраться не могу. Она предложила руку. Я пошутил еще по этому поводу. С тех пор вместе... © hellopoint / Pikabu

Маме понадобился собственный ящик для инструментов. Ну и папа в шутку притащил старую страшную ржавую коробку. А внутрь кольцо положил. Естественно, мама была в бешенстве. Но ровно до того момента, пока эту самую коробку не открыла. Вот только папа не собирался делать предложение — просто посчитал кольцо милым подарком. А мама уже все решила, и папе не хватило духу рассказать, как оно на самом деле. Счастливы в браке уже 31 год. © Ariel_62390 / Reddit

Свадьба лучшей подруги. Я в роли подружки, естественно. Беготня, конкурсы, помощь с платьем... Но это все мелочи. Наступил кульминационный момент — бросание букета. Уже выстроились все, а я с радостью, что сейчас можно отдохнуть, сажусь за стол, скидываю туфли и начинаю уплетать мороженку. Подруга бросает букет, и тот прилетает прямо мне в мороженое! Я вся в брызгах. И тут подбегает мой парень, встает на колено и делает мне предложение. Подруге на свадьбе отомщу, да. © Подслушано / Ideer

Как-то мы с парнем сидели в машине, и он меня спрашивает: «Ты хочешь выйти замуж?» Я радостно визжу, мол, да! А он с минуту раздумывал и затем выдал: «Ну, я имею в виду, за меня». Он действительно подумал, что я могу решить, будто он спросил о свадьбе не с ним конкретно, а вообще в целом. Прошло 50 лет, а я все еще считаю это очень милым. © Sarah Hendricks / Quora

Я не пошла на свидание с парнем, по которому сохла, потому что денег не было заплатить за себя. Чтобы он обратил на меня внимание, я дала ему обидную кличку в институте — Пудель. А чтобы закрепить результат знакомства, я стащила его очки, облизала и вернула. Это реально сработало, я его просто бесила. В общем, 4 года уже замужем. Предложение он мне сделал со словами: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой, чтобы отомстить за годы института». © SGorochkoy / Pikabu

Имела неосторожность ляпнуть своему парню, что выйду за него, только если сделает предложение о-о-очень необычным способом. Вот в один погожий месяц я, как обычно, разворачиваю упаковку с прокладкой, а там — внимание! — кольцо. Ну я просто была покорена. © Подслушано / Ideer

У нас дома накопилось большое количество коробок из-под пиццы. В мусоропровод они не помещаются, поэтому держали их до лучших времен на балконе. Говорю парню: «Пошли выкинем». А он мне: «Давай вечером, часов в 11. Я тебе обещаю, что мы сходим». Надо сказать, что он жуткий домосед, поэтому я не очень-то ему и поверила. Приходит ночь, а он мне: «Ну так что, пошли на мусорку?» Коробки в руки — и потопали. У меня видок, конечно, тот еще: домашние спортивные штанишки, волосы в хвостике... На обратном пути к дому он мне говорит: «Давай в машину сядем, прикрутим держатель для телефона?» У нас он действительно на днях отклеился. Сели. Он говорит: «Достань из бардачка отвертку, я прикручу его». Держатель на присоске, а он у меня отвертку просит! Ну я ж истинная женщина — поверила, полезла. Открываю бардачок, а там лепестки роз и колечко. © tatafas / Pikabu

Мой брат сделал предложение во время подводного плавания. Да-да, прямо под водой. Двоюродный брат сделал предложение, когда они с девушкой взбирались по горам. И уронил кольцо за $ 10 тысяч! Чтобы его найти, пришлось нанять парочку скалолазов. Но сейчас будет просто лучшая история. Мой папа был совсем бедным и бросил маме на колени пригоршню арахиса со словами: «Я хотел бы, чтобы это были бриллианты». А 20 лет спустя он бросил ей на колени парочку бриллиантов со словами: «Я хотел бы, чтобы это был арахис». © Evan Cummings / Quora

Мне сделали предложение очень неожиданно. Мы тогда поссорились, я пригласила подругу. Трещали всю ночь, уже даже мой парень вернулся домой. Ну а утром я закрыла за подругой дверь и легла спать. Он тем временем поднялся, сходил за кольцом, встал на колено и сделал предложение. А я проснулась и выдала: «Ладно». Натянула кольцо, ну и дальше давай спать. Просыпаюсь, ничего не помню... Пришлось ему повторять всю процедуру. © Подслушано / Ideer

Мы были знакомы 2 года и за это время виделись 3 раза. Жили в разных городах, но он приехал и сделал предложение в парке. Ни колена, ни кольца. Просто во время разговора резко замолчал, набрал воздуха и... «Ты согласна стать моей женой?» Я растерялась и сказала, что мне нужно подумать пару дней. Только после этого он продолжил дышать. В тот вечер он вернулся в свой город, а через 25 дней забрал замуж. 9 лет вместе. Он все делает для семьи, всегда и везде вместе. Именно о таком браке я всегда мечтала. © Noiz_e / AdMe

Я купил несколько обручальных колец и разложил их по всем карманам. Она сидела и играла в компьютерную игру, я дождался перерыва в рейде и попросил выбрать карман. Она выбрала, а я опустился на колено и попросил стать моей женой. И она, естественно, сразу же сообщила всем соратникам по игре, что обручилась со своим парнем! © Fapinthehat / Reddit

Мой муж сделал предложение по телефону за 45 секунд. Он: «Давай поженимся?» Я: «Давай!» Он: «Ну ладно, все, позвоню позже!» © Evgeniya Ivanova / Facebook

Как-то я прыгал с парашютом и до самого прыжка наблюдал за тем, как мужчина в самолете делал предложение. Двигатель шумел нереально громко, им приходилось просто кричать друг на друга. Но это все равно было самым милым, что я когда-либо видел. © unknown author / Reddit

Друг моего сына собрался сделать своей девушке предложение. Все друзья были приглашены. Нашли тихое местечко возле моря, спрятали в кустах конфетки, фрукты и затаились с камерой. Сюрприз! В первый раз она устала и отказалась от прогулки. Во второй раз они поругались. В третий раз его задержали на работе и было уже слишком темно. Короче, с четвертого раза (всем уже поднадоело, конечно), но предложение было сделано и принято. Ждем свадьбу! © Irina Yakovchuk / Facebook

Я сделал 7 подарочных коробок, в каждой из которых были буквы, составляющие фразу: «Выходи за меня». А уже в восьмой было кольцо. Кстати, потом из тех букв я сделал такой сувенир с нашей фотографией. © Lovelynuts / Reddit

Мы жили вместе до свадьбы. Просыпаюсь однажды и понимаю, что не могу пошевелиться. Замотана в одеяло, будто куколка, а его рука и нога лежат сверху. Услышал мою возню и спрашивает: «Выйдешь за меня или встретишь старость в этом одеяле?» © Анна / AdMe