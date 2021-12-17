19 человек вспомнили, как им предложили прогуляться в ЗАГС. И заурядностью тут даже не пахнет
Все мы смотрели голливудские фильмы с идеальными предложениями руки и сердца: там и охапка роз, и жених, галантно преклоняющий колено. Вот только в реальной жизни этот момент может оказаться как очень романтическим, так и совершенно провальным, когда все вдруг идет не по плану. Хотя однозначно запоминается он на всю жизнь.
Мы в AdMe.ru уверены, что для каждого заветный вопрос «Ты выйдешь за меня?» — это не просто фраза, а действительно волнительное событие. И неважно, где и когда оно случилось: хоть во время полета на воздушном шаре, хоть дома под просмотр фильма про Бриджит Джонс.
- Рассказал эту историю мой друг Василий. Ухаживал он за женщиной по имени Наташа. Ну как ухаживал — они уже жили вместе 5 месяцев. И вот как-то они лежат в кровати в субботу, ленятся, каждый залипает в своем смартфоне, и тут у Васи появляется мысль, что с этой женщиной он готов прожить всю свою жизнь. Он тогда обращается к ней: «Наташ, а давай тебе кольцо купим. Обручальное!» Наташа через пару минут ему на своем смартфоне показывает кольцо и говорит: «Вот это». Через пару дней пошли в ювелирный и купили понравившееся ей кольцо, а заодно и Васе кольцо. И подали заявление в ЗАГС. Вася по прошествии нескольких лет совместной жизни с Наташей сказал: «Помимо прочих ее достоинств, очень мне одна ее черта нравится — знает, чего хочет». © PolAnd1962 / Pikabu
- А мне муж сделал предложение на воздушном шаре, который летает на буксире над морем. Он спросил: «В первый раз летишь?» Я ответила, что да, а он сказал: «Загадывай желание». Я загадала, что хочу ему сына родить. Потом он говорит: «А знаешь, что я загадал?» И кольцо из трусов достает. Было мило. © sialia / Pikabu
- Мой будущий муж дрых в кровати, я от скуки смотрела «Бриджит Джонс». В тот самый момент, когда мистер Дарси делал Бриджит предложение, муженек проснулся, похлопал глазами и выдал: «Ну ладно, если тебе это надо — давай поженимся». Мне кажется, его никто не переплюнет. © Наталья Дубровская / Facebook
- Я в 1993 году веселый такой свалился зимой в ледяную яму. Выбраться не могу. Она предложила руку. Я пошутил еще по этому поводу. С тех пор вместе... © hellopoint / Pikabu
- Маме понадобился собственный ящик для инструментов. Ну и папа в шутку притащил старую страшную ржавую коробку. А внутрь кольцо положил. Естественно, мама была в бешенстве. Но ровно до того момента, пока эту самую коробку не открыла. Вот только папа не собирался делать предложение — просто посчитал кольцо милым подарком. А мама уже все решила, и папе не хватило духу рассказать, как оно на самом деле. Счастливы в браке уже 31 год. © Ariel_62390 / Reddit
- Свадьба лучшей подруги. Я в роли подружки, естественно. Беготня, конкурсы, помощь с платьем... Но это все мелочи. Наступил кульминационный момент — бросание букета. Уже выстроились все, а я с радостью, что сейчас можно отдохнуть, сажусь за стол, скидываю туфли и начинаю уплетать мороженку. Подруга бросает букет, и тот прилетает прямо мне в мороженое! Я вся в брызгах. И тут подбегает мой парень, встает на колено и делает мне предложение. Подруге на свадьбе отомщу, да. © Подслушано / Ideer
- Как-то мы с парнем сидели в машине, и он меня спрашивает: «Ты хочешь выйти замуж?» Я радостно визжу, мол, да! А он с минуту раздумывал и затем выдал: «Ну, я имею в виду, за меня». Он действительно подумал, что я могу решить, будто он спросил о свадьбе не с ним конкретно, а вообще в целом. Прошло 50 лет, а я все еще считаю это очень милым. © Sarah Hendricks / Quora
- Я не пошла на свидание с парнем, по которому сохла, потому что денег не было заплатить за себя. Чтобы он обратил на меня внимание, я дала ему обидную кличку в институте — Пудель. А чтобы закрепить результат знакомства, я стащила его очки, облизала и вернула. Это реально сработало, я его просто бесила. В общем, 4 года уже замужем. Предложение он мне сделал со словами: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой, чтобы отомстить за годы института». © SGorochkoy / Pikabu
- Имела неосторожность ляпнуть своему парню, что выйду за него, только если сделает предложение о-о-очень необычным способом. Вот в один погожий месяц я, как обычно, разворачиваю упаковку с прокладкой, а там — внимание! — кольцо. Ну я просто была покорена. © Подслушано / Ideer
- У нас дома накопилось большое количество коробок из-под пиццы. В мусоропровод они не помещаются, поэтому держали их до лучших времен на балконе. Говорю парню: «Пошли выкинем». А он мне: «Давай вечером, часов в 11. Я тебе обещаю, что мы сходим». Надо сказать, что он жуткий домосед, поэтому я не очень-то ему и поверила. Приходит ночь, а он мне: «Ну так что, пошли на мусорку?» Коробки в руки — и потопали. У меня видок, конечно, тот еще: домашние спортивные штанишки, волосы в хвостике... На обратном пути к дому он мне говорит: «Давай в машину сядем, прикрутим держатель для телефона?» У нас он действительно на днях отклеился. Сели. Он говорит: «Достань из бардачка отвертку, я прикручу его». Держатель на присоске, а он у меня отвертку просит! Ну я ж истинная женщина — поверила, полезла. Открываю бардачок, а там лепестки роз и колечко. © tatafas / Pikabu
- Мой брат сделал предложение во время подводного плавания. Да-да, прямо под водой. Двоюродный брат сделал предложение, когда они с девушкой взбирались по горам. И уронил кольцо за $ 10 тысяч! Чтобы его найти, пришлось нанять парочку скалолазов. Но сейчас будет просто лучшая история. Мой папа был совсем бедным и бросил маме на колени пригоршню арахиса со словами: «Я хотел бы, чтобы это были бриллианты». А 20 лет спустя он бросил ей на колени парочку бриллиантов со словами: «Я хотел бы, чтобы это был арахис». © Evan Cummings / Quora
- Мне сделали предложение очень неожиданно. Мы тогда поссорились, я пригласила подругу. Трещали всю ночь, уже даже мой парень вернулся домой. Ну а утром я закрыла за подругой дверь и легла спать. Он тем временем поднялся, сходил за кольцом, встал на колено и сделал предложение. А я проснулась и выдала: «Ладно». Натянула кольцо, ну и дальше давай спать. Просыпаюсь, ничего не помню... Пришлось ему повторять всю процедуру. © Подслушано / Ideer
- Мы были знакомы 2 года и за это время виделись 3 раза. Жили в разных городах, но он приехал и сделал предложение в парке. Ни колена, ни кольца. Просто во время разговора резко замолчал, набрал воздуха и... «Ты согласна стать моей женой?» Я растерялась и сказала, что мне нужно подумать пару дней. Только после этого он продолжил дышать. В тот вечер он вернулся в свой город, а через 25 дней забрал замуж. 9 лет вместе. Он все делает для семьи, всегда и везде вместе. Именно о таком браке я всегда мечтала. © Noiz_e / AdMe
- Я купил несколько обручальных колец и разложил их по всем карманам. Она сидела и играла в компьютерную игру, я дождался перерыва в рейде и попросил выбрать карман. Она выбрала, а я опустился на колено и попросил стать моей женой. И она, естественно, сразу же сообщила всем соратникам по игре, что обручилась со своим парнем! © Fapinthehat / Reddit
- Мой муж сделал предложение по телефону за 45 секунд. Он: «Давай поженимся?» Я: «Давай!» Он: «Ну ладно, все, позвоню позже!» © Evgeniya Ivanova / Facebook
- Как-то я прыгал с парашютом и до самого прыжка наблюдал за тем, как мужчина в самолете делал предложение. Двигатель шумел нереально громко, им приходилось просто кричать друг на друга. Но это все равно было самым милым, что я когда-либо видел. © unknown author / Reddit
- Друг моего сына собрался сделать своей девушке предложение. Все друзья были приглашены. Нашли тихое местечко возле моря, спрятали в кустах конфетки, фрукты и затаились с камерой. Сюрприз! В первый раз она устала и отказалась от прогулки. Во второй раз они поругались. В третий раз его задержали на работе и было уже слишком темно. Короче, с четвертого раза (всем уже поднадоело, конечно), но предложение было сделано и принято. Ждем свадьбу! © Irina Yakovchuk / Facebook
- Я сделал 7 подарочных коробок, в каждой из которых были буквы, составляющие фразу: «Выходи за меня». А уже в восьмой было кольцо. Кстати, потом из тех букв я сделал такой сувенир с нашей фотографией. © Lovelynuts / Reddit
- Мы жили вместе до свадьбы. Просыпаюсь однажды и понимаю, что не могу пошевелиться. Замотана в одеяло, будто куколка, а его рука и нога лежат сверху. Услышал мою возню и спрашивает: «Выйдешь за меня или встретишь старость в этом одеяле?» © Анна / AdMe
А как, на ваш взгляд, выглядит идеальное предложение руки и сердца?
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