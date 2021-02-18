19 человек, в заботливых руках которых и палка зацветет

Герои нашей статьи точно знают, что растения порой нуждаются в заботе не меньше, чем домашние животные. И, кажется, все, к чему бы они ни прикоснулись, тут же начинает цвести. Даже чахлые безжизненные листочки, попадая к ним в руки, превращаются со временем в роскошные кусты.

Мы в AdMe.ru теперь уверены в том, что при должном уходе можно вернуть к жизни даже, казалось бы, безнадежно увядшие растения.

«Подобрал этого парня у магазина пару недель назад. Смотрите, какой он теперь сочный и блестящий»

«Вытащил это растение из помойки 2,5 года назад. Теперь оно еле помещается в моей квартире»

«Эта печальная толстянка досталась мне от одного коллеги. Вот какой она теперь стала»

«Забрал его из папиного дома»

«Друг отказался от этой юкки и подарил ее мне. Ее листья со временем стали такими большими и острыми, что мне пришлось вынести ее из гостиной»

«Год назад я спас этого малыша, и сейчас с ним все отлично»

«Нашла его под столом с товарами по скидке. Кассир спросил, почему я покупаю мертвое растение. Вот каким оно стало через 15 часов»

«Вернул этого парня с того света»

«Сначала я подумала, что его уже не спасти. Сейчас это мое любимое растение»

«Сосед выбросил этот декабрист, а я его выходил. Разница между фотографиями — чуть больше полугода»

« Заказала этот седум в местной теплице, а он приехал какой-то грустный. Вот как он изменился за 3 месяца»

«Год прогресса»

«„До“ и „после“ с разницей в 2 года»

«Год назад нашла этот лировидный фикус в плачевном состоянии на обочине дороги»

«Я пересадила его в подходящий горшок, поставила на балкон и поливаю раз в неделю, вот и все. Мне было все равно, выживет он или нет. И, похоже, это сработало».

«Эти цветы продавали с 70%-й скидкой. Как я могла не спасти их?»

«Разница примерно в 1 год. Нашла это растение на куче бетона, камней и хлама»

«Обнаружил его рядом с мусорным баком у дома. Пересадил здоровые части, но даже тогда некоторые из них продолжали сохнуть»

«В какой-то момент от растения остался только один лист, но затем он начал расти как сумасшедший».

«Воскрешение. Просто обрежьте все мертвые листья и стебли, и через несколько недель растение будет выглядеть фантастически»

«Вот как преобразили это грустное алоэ 5 месяцев любви. Раньше цветок жил у моей мамы. Я забрала его и теперь постоянно балую»