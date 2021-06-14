19 доказательств того, что сервис может быть таким же душевным, как посиделки на кухне у мамы

К сожалению, с плохим сервисом мы сталкиваемся куда чаще, чем с качественным обслуживанием. Испортившимися продуктами, неуважением и хамством со стороны сотрудников компании или обманчивой рекламой уже никого не поразишь. Поэтому немудрено, что нам кажется чем-то из ряда вон выходящим вежливый персонал или компания, которая проявляет внимание к своему клиенту.

Мы в AdMe.ru надеемся, что примеров рачительного и душевного сервиса со временем будет становиться все больше. Например, таких, как в нашей подборке.

«Разбилась крышка у термокружки. Такой же крышки в продаже не нашла и написала производителю без надежды на успех. Думала, отправят крышку, а они прислали это»

«У этого лака к колпачку прикреплен пробник, чтобы сразу было понятно, как будет смотреться этот цвет на ногтях»

Честно говоря, это же гениально. Цвет любой краски может довольно сильно отличаться от того, как он выглядит во флаконе. © samanime / Reddit

«На пакете у этой закуски есть 2 насечки, чтобы можно было открыть его так, как удобно вам»

«Кокосовая вода продается в самом кокосе и с кольцом для его открывания»

«А тут в упаковке вяленой говядины еще и зубная нить есть»

«К свечам прилагаются полоски пчелиного воска, чтобы легко установить их в подсвечник, если вдруг размеры не совпадут»

«Таксист всю дорогу: „Не переживай, кошка, скоро приедем, вот уже всего 20 минут осталось, да уже дома, считай, ну не плачь“»

«А мне привезли китайские пельмешки в индивидуальных баночках»

«Местная пиццерия сделала пиццу и для моего кота»

«Мой новый шеф-поварской нож был упакован вместе с пластырем»

«В местном универмаге корзины для покупок разного цвета в зависимости от того, нужна ли вам помощь при шопинге»

«Я могу сделать покупки сам». «Мне нужна консультация».

«А мне попалось дополнительное печенье»

«Вместо стаканчиков этот сорбет продается во фруктовой кожуре»

«Моя чашка полая, и поэтому я могу спокойно держать ее в руках, даже если в ней горячий напиток»

«Цвет средней кнопки на детском боди отличается. А все для того, чтобы застегивать штанишки без ошибок»

«В этой пиццерии вместо маленьких подставок-упоров для пиццы используют съедобные чесночные крендельки»

«В Японии упаковки со спагетти продаются вот так. Порции завернуты отдельно, и написано, сколько времени нужно варить каждую из них»

«В моей школе есть бесплатный набор для месячных, если вдруг не оказалось с собой нужных принадлежностей»

«Мне дали чай с собой вот в таком крутом стакане»