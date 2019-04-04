19 человек, у которых с самоиронией все более чем в порядке

44 0

35

17.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В эпоху расцвета Instagram люди в большинстве своем стали слишком серьезно относиться к собственной персоне. Если они выкладывают фото, то только после тщательной обработки; если пишут комментарий, то обязательно пытаются блеснуть умом. Во всем этом круговороте тщеславия совсем не осталось места для самоиронии. А ведь именно умение посмеяться над собой и своими недостатками помогает преодолевать самые разные жизненные невзгоды, будь то нехватка денег, острая аллергическая реакция на амброзию или потеря конечности.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 19 человек, которые не забывают время от времени отпускать едкие шуточки в свой адрес.

1. «В целом автоподбор уловил мою модель поведения»

2. «Никогда, слышите, никогда не позволяйте листьям ядовитого плюща попасть вам в глаза»

3. За зиму было грех этого не сделать

4. Счет как бы намекает

5. «Я называю это „набор молодого отца“»

6. Вот что бывает, когда навещаешь бабушку

7. Ключ к успеху найден

8. «Выяснила, почему мой телефон не заряжался прошлой ночью»

9. Эффект бумеранга в действии

10. Это ли не показатель?

«Все настолько плохо, что даже интроверты здесь».

11. «Я просто хотела с утра немного расслабиться у бассейна»

12. Диспетчер задач тут не поможет

13. В жизни всегда есть место для юмора

14. Все познается в сравнении

15. «Мама во время уборки нашла несколько моих старых снимков. 2002 год, первый курс университета»

16. Из некоторых ситуаций выхода не предусмотрено

17. Иллюстрация к слову «почти»

18. Это и есть успех

19. «Я, может быть, и лишилась ноги, зато теперь мое колено поворачивается на 360 градусов»

Бонус: «Мне продолжают присылать „похожих“ на меня людей с завидным постоянством. Обычно это просто полные люди в очках, но иногда бывают уникальные экземпляры. Вот один из них. Заранее прошу прощения у этой женщины, но это невероятно»

«Посвящаю эту фотку той самой женщине из предыдущего поста»

«Едем с „сестрой“ на работу»

Насколько хорошо у вас развита самоирония? В каких случаях, на ваш взгляд, она вообще уместна, а в каких нет?