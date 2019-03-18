19 человек, у которых что ни день, то понедельник

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У всех нас бывают не очень удачные дни, когда вполне серьезно хочется приучить себя вставать всегда с правой, а не с левой ноги. Но есть люди, которым нужны более радикальные меры, чтобы избавиться от «проклятия понедельника». Змея, вынырнувшая из унитаза, борьба с чайкой, укравшей телефон, и огромный паук, который залез в машину во время поездки, — это лишь часть неприятностей, с которыми столкнулись герои нашей подборки.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем людям, которые вошли в этот хит-парад 19 несчастий, и никому не пожелаем оказаться на их месте.

«Думал, что моя рука установлена правильно, и хотел открыть холодильник»

Тот случай, когда утро начинается не с кофе

— Пап, а почему мы держим мельницу вверх ногами?

— Забей! Главное — это фото со счастливыми лицами.

Пожалуй, пришло время сменить машину

«Попросила моего парня сфотографировать меня на фоне океана с бассейном Бримкетилл, Исландия»

«Сегодня страховщик провалился сквозь потолок моего отца»

Когда заходишь в туалет, а там уже занято

«2 недели шли дожди, а вчера наконец вышло солнце. Я и забыл, что происходит, когда солнце сильно припекает»

«Отличное начало моего дня»

Пожалуй, лучше взять крепеж в другом месте

Когда обычная тренировка превратилась в экшен с погоней и борьбой

Планировались пташки, а получились...

«Сегодня утром упал снег с крыши, сломал трубу старой домовой котельной, и она рухнула на машину»

«Через 2 часа после того, как я купил свой Galaxy S10»

Потерянные и забытые

Когда зима не просто стучится в двери, а сносит их с петель

«Сегодня у меня 3 важные встречи»

Выглядит как постер к фильму «Однажды в баре»

«У меня была расширенная гарантия на телевизор, и компания прислала мне новый, после того как предыдущий оказался неисправен. И цикл продолжается»

А как давно с вами происходил какой-нибудь эпичный случай, который запросто мог бы дополнить эту подборку?