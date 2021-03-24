19 человек собирались провести приятный вечер в гостях, но все пошло коту под хвост
Вы когда-нибудь замечали, что к одним знакомым люди с удовольствием ходят в гости, а других стараются обходить стороной? Да, искреннее гостеприимство — это ценное и довольно редкое качество. Не все умеют (или, быть может, не хотят) принимать у себя дома гостей.
Мы в AdMe.ru, конечно, были ошарашены тем, как прошел поход в гости у этих людей. Зато теперь будем знать, что посещать застолья следует с особой осторожностью.
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Нас как-то одна родственница в гости пригласила. Причем позвала человек 6, и все из родни. Пришли, на столе вот реально пусто: чай, хлеб и варенье. Ладно, посидели, поболтали. Племянницы ей помыли посуду. А когда уходить собрались, она стала говорить: «А деньги? Почему вы не скинулись мне деньгами, мы машину купили же». Это повод, кстати, был. М-да. Просила она, кстати, по десятке рубчиков. Я обалдела от такой наглости знатно. © aelita98 / Pikabu
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Пару месяцев назад я пошел на вечеринку с друзьями. Примерно через 20 минут после того, как мы приехали, сосед начал стучать вилкой по бокалу. Мы подумали, что он будет говорить тост. Но парень заявил, что «здесь слишком много людей, которых я не знаю», и сказал мне и большинству моих друзей уйти. Он проводил нас до прихожей, но не смог открыть входную дверь, поэтому нам пришлось стоять там 15 минут и ждать, пока сосед по дому не выпустит нас. © ignoramusaurus / Reddit
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Вчера пришли гости, а я просто уснула за разговором. Наутро все проснулись и окрестили друг друга и этот вечер «гости года» и «гостеприимство года». © tefikovaaa / Twitter
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Когда мы с мужем поженились, нас пригласили на праздник в честь дня рождения моего шурина. Когда мы приехали, нам сказали сдать немного денег на напитки на вечеринке. В те времена мы были молоды и зарабатывали мало. Нам и так пришлось потратиться на бензин, чтобы доехать. Мы были совершенно ошарашены. Наш недельный бюджет был потрачен на напитки в честь чужой вечеринки. В следующий раз, когда нас снова позвали на семейный праздник, мы придумали причину, почему не сможем приехать. © Margery Caroline Whittle / Quora
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Я побывала на нескольких свадьбах. И вот мой самый главный совет всем читающим женихам и невестам: больше еды. Люди готовы простить многое: отсутствие музыки, танцев, напитков, плохой торт, негде присесть, очень долгий перерыв между церемонией и банкетом, долгие тосты и т. д. Но самое ужасное для праздника — это если еды будет мало. Вот одна из самых худших свадеб, на которой я была. Все началось с того, что перерыв между церемонией и банкетом был около 4 часов. Мы очень хотели есть, но решили сами ничего не покупать, чтобы не перебивать аппетит, — скоро же будет банкет! Свадьба проходила в парке, идти очень долго, а сотовых телефонов тогда не было, и мы еле нашли то самое место. Внутреннее убранство ресторана больше напоминало бараки, никакого декора не было, внутри стояли длинные пластиковые столы и складные стулья. Музыки тоже не было. Люди сидели и тихо болтали. Никаких напитков, кроме воды, не подразумевалось. А что же с едой? А вот что. Мы ждали банкета весь день, а вместо нормального стола получили сыр, крекеры, овощи и соус. И это все, больше угощений не предполагалось. В конце концов принесли свадебный торт, и это было просто смешно: 8 ярусов в высоту. Я сразу задалась вопросом: зачем такой огромный торт, если гостей всего 70 человек? Представьте мое удивление, когда 3 верхних яруса этого чуда в перьях были сняты и оказалось, что остальные ярусы — это просто круглые пластиковые формы, покрытые глазурью! Мы сбежали с этой свадьбы при первой же возможности прямиком в ближайший ресторан. © Tracie Noel / Quora
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Обожаю такие моменты: приехал в гости на несколько дней и такой, мол, ну оставьте мне ключи — пока вы на работе, я съезжу погуляю, посмотрю город. Что вы думаете? Идет 6-й час домашнего заточения. Ну, друзья, спасибо за гостеприимство. © Yellow_Eyed_Fox / Twitter
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Как добрая половина детей 90-х, я ходила в гости к другу детства, чтобы смотреть мультики. Потому что у него был видеомагнитофон. Его родители обычно были на работе, и за нами присматривала его бабушка. Она была старых порядков и недолюбливала мою маму, потому что та вышла замуж второй раз. А по мнению бабули моего друга, это был ужас-ужас. Ну и ко мне заодно она тоже относилась с подозрением. За просмотром мультиков порой мы с Толей (так друга звали) ели что-нибудь из того, что нам оставляла его мама, — то суп, то салат. В общем, однажды бабушке Толика показалось, что я съедаю все мясо из его супа. На самом деле, конечно же, это было не так, я вообще не знаю, что на нее нашло. Она стала на меня наезжать, а потом высказала мне все, что думает про нашу семью. С тех пор я старалась не посещать дом Толика, когда там была его бабуля.
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Однажды меня и мою знакомую пригласили в дом к ее подруге. Мы приезжаем, там уже собралось человек 6–7, включая ее папу. Вскоре хозяйка дома отошла ненадолго. Итак, ситуация: я сижу с незнакомыми мне людьми, расслабленно болтаем о чем-то. И вдруг эта девушка появляется из ниоткуда, смотрит на нас и кричит: «Кто вы такие? Что вы делаете в моем доме? Убирайтесь отсюда!» Мы все просто встаем и уходим. Понятия не имею, что произошло (она ведь всех, кто там был, знала). И в итоге мы еще несколько часов стояли на улице в поисках возможности уехать домой. © StoplightLoosejaw / Reddit
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Мне родители запрещали ходить в гости к подругам, даже на порог ступать. К нам домой тоже никого нельзя было приглашать. У родителей было 3 «пунктика»:
1. Нечего смотреть на нашу нищету, чтобы потом не рассказывали всем, как мы живем.
2. Вдруг что украдут?
3. Вдруг ты придешь к ним, а потом скажут, что ты что-нибудь украла?
За 1-й пункт мне и самой было стыдно: жили мы совсем небогато. 2-й был непонятен, потому что и так обстановка нищенская — что можно украсть? 3-й пункт я игнорировала до одного случая... Было мне лет 10. Одноклассница позвала в гости. На улице была мерзкая погода — дождь и холодина, и я приняла предложение. Полдня мы бесились в их комнате, пока соседей не было дома. Потом хозяйка пошла чаю нам налить. Попили чайку, пора бы и домой мне. Тут пришла соседка. Мы тем временем уже почти оделись, чтобы выйти на улицу. Буквально за рукав нас ловит злая тетка и кричит на одноклассницу: «Ты зачем мои котлеты сожрала? Кто разрешил?!» Тут девчонка поворачивается и тычет в меня пальцем: «Это она пришла и съела! Это не я!» Сказать, что я обалдела, — это ничего не сказать! Естественно, начала оправдываться, потому что реально их не ела. Даже на кухню не заходила. Так вот, тетка поверила этой девчонке, сказав: «Нечего тут нищих многодетных в квартиру приводить! Они втихомолку все сожрут!» Долго в гости я не ходила. Пока не выросла. © elenkiv / Pikabu
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Если гости приехали ко мне раньше оговоренного времени, я их оставляю ждать урочного часа. Комнату зову рендерной. © loft_is / Twitter
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День рождения моей сестры приходится на середину школьных каникул. Когда ей исполнилось 7, у нее была вечеринка, на которую никто не пришел. Оказалось, что наша мама указала неправильную дату в приглашениях, поэтому гости приехали накануне, но нас не было дома. © Emily_Starke / Reddit
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Были у меня друзья. Живем в 170 км друг от друга. Друг работает 2 дня в неделю. Приезжает в наш большой город, загружается, на следующий день догружается и уезжает. Сначала он 1 раз попросил остаться у нас ночевать, потом второй, потом раз в месяц, потом 2, потом каждую неделю. Живем небогато, но встречали как могли. Он продукты покупал, только с вопросом: «А что, вы сегодня опять в магазин не пойдете?» У меня на карте оставалось примерно $ 15, жить нам на них неделю вчетвером. А у них свой огород. Несколько раз звали помочь копать картошку. Первый раз мы отказались, так как не было бензина, и нам ответили: «Приезжайте, нальем». В итоге за него потом пришлось заплатить. Опять пригласили в гости. Мы приехали с полными сумками. Друг, увидев, что у нас бампер поцарапан, предложил покрасить. После завершения работы выставил счет в $ 30. В итоге за 2 года были у них 2 раза, а у нас для них была еженедельная гостиница. Когда мое терпение лопнуло и я все это озвучила, меня назвали некультурным человеком и сказали, что очень разочаровались в нас как в людях. Больше не общаемся. © «Подслушано» / Ideer
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Рассказала коллега. Пришла она на день рождения к брату. Его жена, назовем ее Катя, очень любит готовить, всех пытается накормить и обижается, если люди не хотят пробовать ее блюда либо съедают их не полностью. Наготовила она кучу всего для праздника. Один гость спросил, есть ли на столе салаты без яиц, так как у него сильная аллергия на них. Указав на салат, Катя ушла на кухню. Гость заболтался с другими людьми, сидящими за столом, и не успел попробовать салат, когда Катя вернулась. Пришла и спрашивает: «Ну как салат, вкусный?» Зная Катино увлечение кулинарией и ее отношение к похвале блюд, он соврал, что попробовал, мол, очень вкусно. Катя хитро улыбнулась и говорит: «Вот видишь, вкусно же. И аллергия не появилась у тебя, а там яичко было мелко-мелко покрошено, ты сам себе все придумал». На этой фразе муж Кати заорал на нее. Другие гости тоже сказали, что так никогда нельзя поступать, гость побледнел и не мог оправиться от шока, видимо, не веря своему счастью, что он отвлекся и не съел тот салат. © ZzZzzz11 / Pikabu
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Однажды мы поехали в гости к друзьям. Ехали 5 часов по снегопаду. С собой мы взяли 2 салата, так, на всякий случай, чтобы на столе больше еды было. С друзьями договорились за месяц, они нас ждали. Типа. В итоге мы приехали, дома у них было все так, как будто они никого и не ждут. Бардак, личные вещи на виду. Мы после долгой дороги думали, что сядем за накрытый стол, как это обычно бывает. А в итоге все вместе съели наши салаты, они только чаю нам налили. Потом мы вместе ездили в магазин за продуктами и готовили еду. В общем, больше мы к ним в такую даль не поедем.
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Помню, как в детстве пригласили к школьной подруге на день рождения. Там были бутерброды с икрой, никто их не ел, а я очень их любил, в итоге все один и съел. Мама той девочки все еще вспоминает, хотя уже лет 20 прошло. © Hellboy474 / Pikabu
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Были с мужем на новоселье у одной пары. Хозяйка сначала рассказывала долго, что у них диван за € 1 600, потом про то, что они дорогущую свадьбу отпраздновали, и т. д. А как за стол садиться, так бутерброды с красной рыбой (из полкусочка батона) по 2 штуки в руки. Муж забыл сказать заранее, что я мясо не ем, и мне положили курицу, я ее просто переложила в тарелку супругу. Начались выяснения, что да как. Я сказала, что все отлично, поем картошки с салатом. И тут хозяйка не моргнув глазом говорит: «А у меня еще красная рыба есть, хочешь?» И достает пачку из холодильника. Я отказалась. © Konopataja / Pikabu
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Один странный эпизод я как-то наблюдал в квартире моих знакомых, супружеской пары. Они позвали 6 гостей, включая меня, но при этом приготовили всего 4 жюльена в горшочке. Объяснили это тем, что у них есть всего 4 формы и поэтому сделать больше порций не удалось. Но вместо того чтобы отказаться от жюльена в пользу гостей, они съели 2 блюда прямо у них на глазах. Затем посреди ужина помыли горшочки, наполнили их заранее заготовленным содержимым и поставили в духовку. Жена радостно сообщила: «Ну вот, скоро и вы сможете попробовать». До чего же это было странно. © KokoshnikFM / Pikabu
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Неделю назад коллега позвал в гости. После застолья я предложил помыть посуду. Во время мытья хозяин постоянно напоминал мне о счетчиках на воду. Последней каплей стало его замечание в конце. На уровне крика он попросил убавить напор струи до уровня «кап-кап», чтобы смыть пену с чистой посуды. Ведь у него счетчики на воду. Меня это знатно разозлило. Я сходил за кошельком и принес ему ₽ 500. Надеялся, что он одумается и совесть проснется. Я ошибся. Не моргнув глазом он взял купюру и убрал в карман. Мы сразу засобирались домой. Уже в такси жена хохотала почти до слез: «Ну ты чума! Где ты еще сможешь помыть гору посуды за свои же деньги? Цени меня, дорогой. Ведь я дома позволяю тебе делать это бесплатно!» И опять залилась смехом. © WitchGiggles / Pikabu
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Когда я училась в младших классах, у меня была подруга, назовем ее Марина. Ее родители были весьма состоятельными, а жила семья за городом в коттедже, похожем на замок. Несколько раз я была у нее в гостях, и вроде бы все было хорошо. Замечу, что не просиживала у них все дни, а приезжала где-то раз в месяц. Привозил и увозил меня дед Марины или ее мама, потому что у них была машина, а у нас нет. Да и других способов туда добраться особо и не было, ведь это был 96-й год, такси не развито. Ехать туда недалеко, всего километра 3 от кольцевой городской дороги — когда я шла в школу, видела ее дом. Однажды родители Марины сказали ей прямо при мне, что устают после работы и возить меня туда-сюда больше не будут. И что лучше пусть мой дедушка меня отвозит и привозит, если я так хочу продолжать бывать у них дома. «Хорошая история, — подумала я. — Значит, моему деду пройти 6 км за день — это ок, а им на машине преодолеть то же расстояние очень тяжело». Меня это все немного обидело, и бывать у них в гостях я перестала.
Любите ли вы принимать гостей у себя дома или вам больше нравится самим ходить в гости?