19 человек собирались провести приятный вечер в гостях, но все пошло коту под хвост

Я побывала на нескольких свадьбах. И вот мой самый главный совет всем читающим женихам и невестам: больше еды. Люди готовы простить многое: отсутствие музыки, танцев, напитков, плохой торт, негде присесть, очень долгий перерыв между церемонией и банкетом, долгие тосты и т. д. Но самое ужасное для праздника — это если еды будет мало. Вот одна из самых худших свадеб, на которой я была. Все началось с того, что перерыв между церемонией и банкетом был около 4 часов. Мы очень хотели есть, но решили сами ничего не покупать, чтобы не перебивать аппетит, — скоро же будет банкет! Свадьба проходила в парке, идти очень долго, а сотовых телефонов тогда не было, и мы еле нашли то самое место. Внутреннее убранство ресторана больше напоминало бараки, никакого декора не было, внутри стояли длинные пластиковые столы и складные стулья. Музыки тоже не было. Люди сидели и тихо болтали. Никаких напитков, кроме воды, не подразумевалось. А что же с едой? А вот что. Мы ждали банкета весь день, а вместо нормального стола получили сыр, крекеры, овощи и соус. И это все, больше угощений не предполагалось. В конце концов принесли свадебный торт, и это было просто смешно: 8 ярусов в высоту. Я сразу задалась вопросом: зачем такой огромный торт, если гостей всего 70 человек? Представьте мое удивление, когда 3 верхних яруса этого чуда в перьях были сняты и оказалось, что остальные ярусы — это просто круглые пластиковые формы, покрытые глазурью! Мы сбежали с этой свадьбы при первой же возможности прямиком в ближайший ресторан. © Tracie Noel / Quora

Обожаю такие моменты: приехал в гости на несколько дней и такой, мол, ну оставьте мне ключи — пока вы на работе, я съезжу погуляю, посмотрю город. Что вы думаете? Идет 6-й час домашнего заточения. Ну, друзья, спасибо за гостеприимство. © Yellow_Eyed_Fox / Twitter

Как добрая половина детей 90-х, я ходила в гости к другу детства, чтобы смотреть мультики. Потому что у него был видеомагнитофон. Его родители обычно были на работе, и за нами присматривала его бабушка. Она была старых порядков и недолюбливала мою маму, потому что та вышла замуж второй раз. А по мнению бабули моего друга, это был ужас-ужас. Ну и ко мне заодно она тоже относилась с подозрением. За просмотром мультиков порой мы с Толей (так друга звали) ели что-нибудь из того, что нам оставляла его мама, — то суп, то салат. В общем, однажды бабушке Толика показалось, что я съедаю все мясо из его супа. На самом деле, конечно же, это было не так, я вообще не знаю, что на нее нашло. Она стала на меня наезжать, а потом высказала мне все, что думает про нашу семью. С тех пор я старалась не посещать дом Толика, когда там была его бабуля.

Однажды меня и мою знакомую пригласили в дом к ее подруге. Мы приезжаем, там уже собралось человек 6–7, включая ее папу. Вскоре хозяйка дома отошла ненадолго. Итак, ситуация: я сижу с незнакомыми мне людьми, расслабленно болтаем о чем-то. И вдруг эта девушка появляется из ниоткуда, смотрит на нас и кричит: «Кто вы такие? Что вы делаете в моем доме? Убирайтесь отсюда!» Мы все просто встаем и уходим. Понятия не имею, что произошло (она ведь всех, кто там был, знала). И в итоге мы еще несколько часов стояли на улице в поисках возможности уехать домой. © StoplightLoosejaw / Reddit

Мне родители запрещали ходить в гости к подругам, даже на порог ступать. К нам домой тоже никого нельзя было приглашать. У родителей было 3 «пунктика»:

1. Нечего смотреть на нашу нищету, чтобы потом не рассказывали всем, как мы живем.

2. Вдруг что украдут?

3. Вдруг ты придешь к ним, а потом скажут, что ты что-нибудь украла?

За 1-й пункт мне и самой было стыдно: жили мы совсем небогато. 2-й был непонятен, потому что и так обстановка нищенская — что можно украсть? 3-й пункт я игнорировала до одного случая... Было мне лет 10. Одноклассница позвала в гости. На улице была мерзкая погода — дождь и холодина, и я приняла предложение. Полдня мы бесились в их комнате, пока соседей не было дома. Потом хозяйка пошла чаю нам налить. Попили чайку, пора бы и домой мне. Тут пришла соседка. Мы тем временем уже почти оделись, чтобы выйти на улицу. Буквально за рукав нас ловит злая тетка и кричит на одноклассницу: «Ты зачем мои котлеты сожрала? Кто разрешил?!» Тут девчонка поворачивается и тычет в меня пальцем: «Это она пришла и съела! Это не я!» Сказать, что я обалдела, — это ничего не сказать! Естественно, начала оправдываться, потому что реально их не ела. Даже на кухню не заходила. Так вот, тетка поверила этой девчонке, сказав: «Нечего тут нищих многодетных в квартиру приводить! Они втихомолку все сожрут!» Долго в гости я не ходила. Пока не выросла. © elenkiv / Pikabu