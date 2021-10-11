19 человек смогли разглядеть сокровище в тех вещах, на которые другие и смотреть-то не стали бы

Героев нашей статьи в каком-то смысле можно назвать художниками — ведь они способны увидеть потенциал у таких вещей, которые большинство бы сочло за мусор. И пока одни избавляются от старых комодов и одежды, другие реставрируют их и получают уникальные творения, которые ни у кого больше не встретишь.

Мы в AdMe.ru были поражены тем, как ловко некоторым людям удается подарить старым вещам вторую жизнь. Теперь точно будем более внимательны к тому, что соберемся выкинуть.

«Перекрасила старинный кружевной лифчик, который был весь в пятнах. Получилось обалденно»

Простое превращение придорожного мусора в сокровище

«Кто-то отдавал этот стол бесплатно. Подумала, что его будет легко переделать, и оказалась права»

«Нашла эту старую кожаную куртку. Кожа на ней была очень сухой и потертой, но я решила восстановить ее, а не покупать новую»

«Я отчистил чугунный котел, который обнаружил закопанным в лесу»

«Нашла эти шезлонги в чьей-то мусорной куче. Заменила ткань, покрасила рамы, и они стали как новые»

Высший класс

«Я решила починить свои старые сапоги, вместо того чтобы покупать новые»

Косметическая реставрация винтажного холодильника

«Перекрасил старый комод моего отца, давно уже собирался. Я очень горжусь тем, что получилось, ведь я делал такое впервые»

«Я научилась технике золочения. Теперь нужно узнать, как прекратить золотить вещи»

Полная реставрация антикварного вентилятора 1919 года

«Перешила старую толстовку, которая не подходила мне по размеру»

«Вот как я отреставрировала старый аптекарский шкаф, который нашла на помойке в Шанхае»

«Нашла эти туфли у помойки. Отмыла их, перекрасила, добавила пару деталей и получила уникальную обувь»

«Этот шкафчик я декорировала в технике декупаж с помощью обоев, покрасила его внутри и заменила у него ручку. Это мой первый опыт декупажа, и я очень довольна»

«Моя последняя реставрация кроссовок 1985 года. А ведь, кажется, кто-то сказал мне просто выбросить их в мусор»

«Я переделала старый компьютерный стол моего парня в новый туалетный столик для себя»

«Купила эти джинсы за € 1. Такими дешевыми они были из-за этой прорехи. А я просто вставила в нее молнию»