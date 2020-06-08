19 человек с золотыми руками сотворили шедевры, которым самое место в музее

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Раньше многие талантливые люди не получали должной известности, поскольку не могли показать свои умения людям. Сегодня благодаря интернету любой может поделиться своими творениями, и если они действительно хороши, то у мастера есть все шансы получить признание.

AdMe.ru рад, что на нашей планете так много талантливых людей — и они не против показать свои шедевры другим пользователям.

«Теща работала в магазине мягкой мебели, и ей стало жалко выбрасывать образцы ткани. Долго думали, что с ними делать, и тут понеслось»

В основе пенопласт, вырезаем контуры канцелярским ножом и вставляем вырезанные кусочки ткани. Жена занимается подбором ткани, а я — вставкой. © scoff / Pikabu

«Наконец закончил этот рисунок углем и хотел поделиться им с вами. Полтора месяца, 120 часов, и я безумно доволен этой работой»

«Мои первые бумажные скульптуры, которые я повесил в детской»

«Похвастаться хочу. Итак: 6 км пряжи, месяц неспешного вязания — и это чудо готово. Оцените!»

«Очки, которые я сделал для кабинета оптометрии моей жены»

Просто страница из скетча художника, который любит природу

«Торты, которые я хочу сделать, никто не закажет, поэтому пришлось делать себе к чаю»

Чтобы никто не писал: «Фу, что тут есть? Одна мастика!» — сразу скажу, что торт безмастичный. Тут только сахарная картинка на боку, а грибок — из воздушного сладкого риса. © ShRee / Pikabu

«Ходил с дочкой в детский магазин, и на глаза попался пластилин. Купил — и тут понеслось»

Такие шедевры девушка из Москвы вышивает на тюле

«Моей собаке было больно вставать на лапки, и я сделал ей ортопедические туфли»

«Каменные подушки — отличный способ утилизации обрезков. Лоскутки любой формы и синтепон»

«Мой безымянный проект. Цифровой дизайн, лазерная резка на 10 слоев фанеры, окрашенная в коричневый цвет»

«С приближением Дня матери я подумал, что самое время сделать жене кольцо ручной работы! Да, я Саурон»

«Это оригами-дракон из одного большого листа бумаги. Без единого разреза»

«Моя вышивка, вдохновленная природой»

«В 13 я обещала маме, что больше не буду рисовать, но в декрете решила попробовать себя в пряничном искусстве. Вот чему я научилась за год»

«Вырезал это из листа бумаги за 3 дня. Использовал только нож»

«Испек пирог на День благодарения»

«Недаром этот контраст используют на предупреждающих дорожных знаках. Я взял его, чтобы проиллюстрировать борьбу за выживание»

Может, у вас или ваших близких тоже есть таланты, которые мы должны увидеть?