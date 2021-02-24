19 человек с неуемной фантазией, которые знают, как поставить других в неловкое положение

Хохмачам, которых хлебом не корми — дай пошутить над близкими, не нужен повод для очередного розыгрыша. Для них каждый день как 1 апреля. Ну а что, ведь смех продлевает жизнь и гарантирует хорошее настроение, если, конечно, не перегнуть палку.

AdMe.ru всегда удивлялся буйству фантазии пользователей сети и в этот раз выбрал для вас самые оригинальные розыгрыши. А в бонусе вы увидите, как домашние животные шутят над своими хозяевами.

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Бонус: наши питомцы тоже те еще шутники