19 человек с неуемной фантазией, которые знают, как поставить других в неловкое положение
Хохмачам, которых хлебом не корми — дай пошутить над близкими, не нужен повод для очередного розыгрыша. Для них каждый день как 1 апреля. Ну а что, ведь смех продлевает жизнь и гарантирует хорошее настроение, если, конечно, не перегнуть палку.
AdMe.ru всегда удивлялся буйству фантазии пользователей сети и в этот раз выбрал для вас самые оригинальные розыгрыши. А в бонусе вы увидите, как домашние животные шутят над своими хозяевами.
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Бонус: наши питомцы тоже те еще шутники
А какие розыгрыши случались с вами? Любите ли вы пощекотать нервишки окружающим, подшучивая над ними?
Фото на превью simptomchick / Pikabu
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