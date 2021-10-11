19 человек рассказали, с какими двойными стандартами они столкнулись в повседневной жизни
Двойные стандарты давно уже всем портят жизнь, но людям сложно от них отказаться. А некоторые стереотипы настолько засели в головах, что мы живем с ними и даже не замечаем. Но, кажется, сейчас люди стали шире смотреть на мир.
Мы в AdMe.ru за добро, и нас задевают несправедливые ситуации. Надеемся, что наши читатели тоже разделяют эти ценности.
- Есть у меня бывший — 10 лет как разошлись, как раз потому, что поймала его на измене. Так вышло, что у нас общие друзья и мы иногда пересекаемся. Так вот, недавно он публично отчитал меня, мол, я оскорбляю его чувства тем, что не верна ему. Ведь у меня были другие молодые люди после него. Дополняет весь сей абсурд факт того, что этот человек после наших отношений был официально женат. © Juliapo / Pikabu
- Быть домохозяйкой — это хорошо, но когда мужчина занимается домом, многим это кажется отвратительным. © Chaavii CP / Quora
- Я занимаюсь восточными танцами. Мама моего друга, глядя на фото: «Ах, какая красота!» Она же: «Моя внучка никогда не будут ходить на эти развратные танцы». © JumpyPumpkin9526 / Reddit
- Родителей ничего не смущает, когда они сравнивают своего ребенка с другими детьми. Но что будет, если ребенок сравнит своих родителей с другими? Они же придут в ярость. Отвратительный двойной стандарт. © Jeya Suriya L / Quora
- У меня есть племяха. Вот уже месяцев 8 встречается с парнем. Парень хороший, воспитанный, с племяхи пылинки сдувает. Бомбить нас с ней начало давно, когда моя свекровь — ее бабуля — начала этого парня припахивать. То это отнеси туда, не знаю куда, потом принеси обратно. Последний раз я выхожу, а малый уже потный весь, лопатой в мешки опилки пихает и на 3-й этаж таранит. Говорю: «Вот наша девочка тоже к ним в гости ходит. Они там фильмы смотрят, в комп играют. А представьте, его бабушка такая: „О-ой, Саня пришла! Ну-ка, иди борщ варить“». И знаете, что мне ответили? «Ну ты не путай божий дар с яичницей». © Illusia / Pikabu
- Я стерва. Так считает моя приятельница, которая подругой-то мне не была никогда и у которой я увела не мужа, а одного из ее любовников. Я как-то с ними пересеклась в кино, посидели в кафе втроем, мужчина начал мне писать, и мы, в общем, закрутили роман. Но приятельница такую драму сделала, хотя сути претензии я не поняла. У нее таких любовников штук 5. Она их всех, что ли, хочет своими считать?! Тоже мне султанша нашлась. © «Подслушано» / VK
- Перед свадьбой ездили в родную деревню мужа знакомиться с родственниками. Там я с удивлением узнала, что у меня есть 5-летний сын, а будущий муж, умничка, решил взять меня в жены вместе «с прицепом». Вроде бы разубедила всех в этом, но впоследствии оказалось, что я дура, потому что в свои 23 года без детей вообще. Да и муж тоже так себе: на обычной бабе женится. Ведь до разрушения мифа и я была решительная мать-одиночка, и муж был самоотверженный герой, который решил взять в семью чужого ребенка. © lariki / Pikabu
- Я принесла из школы четверку. Моя мама: «Ужас-кошмар, тебя только в дворники возьмут». Четверку принес мой брат. Мама: «Ах ты мое золотце!» © JumpyPumpkin9526 / Reddit
- Незабываемый разговор произошел у меня в супермаркете примерно в конце 2000-х. У входа работали две сотрудницы: одна принимала на хранение большие сумки, вторая запаивала в полиэтилен сумки поменьше, тогда покупатели могли их взять с собой в торговый зал. Зачем они это делали, понятно: чтобы покупатели что-нибудь не слямзили. У меня была большая сумка, но я все равно попросила ее запаять. И они спросили, почему не хочу оставить ее на хранение. Я ответила, что оставлять боюсь: у меня там очень ценные вещи. Так обе тетки возмущенно закричали: «Да как вам не стыдно нас подозревать?!» И та, которая сумки в полиэтилен засовывала, назидательным тоном добавила: «Людям надо доверять!» © Ondatrum / AdMe.ru
- Меня мамаша всегда учила, что нельзя мусорить, но через пару метров выкидывала бумажку в траву со словами: «Природа простит». © Hella Astara / AdMe.ru
- В детстве мне было очень одиноко. Я была книжной девочкой, но в 16 лет нашла друзей. Мы пели песни, фехтовали на деревянных мечах, шили костюмы — в общем, друзья-ролевики. Это было самое интеллигентное общество в нашем маленьком городке. Но родители боялись, что я «покачусь по наклонной» (особенно батя лютовал). И вообще, учеба на первом месте! Устраивали мне дикие скандалы. Прошло лет 10, и вдруг папа заявляет: «У тебя нет детей. Почему ты там, среди этих ваших ролевиков никого себе не нашла?»
- Я видел много ситуаций, когда женщин ставили на такие должности, где им приходилось быть и уборщицей, и администратором, а за это не доплачивали. И это несправедливо. Но что до мужчин, нас часто пытаются припахать как бесплатных электриков, механиков и плотников, как будто чинить что-то — это наш врожденный навык. Словно мы только и мечтаем куда-то прийти и что-то бесплатно починить. © Fattonyisgod / Reddit
- Увидел, что у магазина припарковался мужик на грузовике. И все бы ничего, но сделал он это на стоянке для беременных и мам с детьми. Я подумал: «Вот бывают же типы!» Все на парковке были возмущены, одна бабулька даже крикнула ему: «Ты что, беременный?» Я специально прошел мимо этого парня — поискать еще поводы для возмущения. И тут вижу, что он достает из машины ребенка. Вот это поворот! Мне стало очень стыдно за себя. © Jacob Hood / Quora
- Никогда не понимала, почему дети обязаны любить своих родителей независимо от их поступков. Отец меня бросил, когда мне было 6 лет. Мать постоянно пыталась устроить свою жизнь, забивая на меня. Да, она меня кормила и одевала, но любви не было от нее. Постоянные гулянки, друзья, только к 50 годам угомонилась. И я понимаю, что не люблю ее. Вот совсем. © «Подслушано» / VK
- Здорово, что сейчас женщинам говорят: хочешь — делай карьеру, хочешь — будь домохозяйкой, ты вольна прожить свою жизнь, как хочешь ты. Я парень, мне 29. Сейчас у меня выбор: пойти на интересную работу, но непонятно, что с там заработком, или на денежную, но скучную. Подруга сказала: «Конечно, иди деньги зарабатывай». То есть мужчинам пока выбора не дают. Добавлю, что я обеспечиваю себя сам и ни у кого на шее не сижу.
- Многие родители хотят, чтобы их дети добились успеха, но не позволяют им следовать мечтам и развиваться в тех направлениях, где они талантливы. © Chaavii CP / Quora
- Есть у меня приятельница, которая бежит в поликлинику, едва чихнув. Как-то раз она очень жестко прошлась по нашему общему знакомому. Возмутилась, что у него температура 37,3 °С, а он сидит дома. Говорю: «Но у тебя за полгода было 4 больничных». А она ответила: «Я девушка, я тяжелее это переношу, а он мужик, шкаф здоровый, ему стыдно должно быть из-за соплей брать больничный». © Anastomus / AdMe.ru
- Сначала родители такие: «Хм-м-м, воспитывать ребенка за счет манипуляций, использовать двойные стандарты в выигрышных для себя ситуациях — звучит круто». А потом такие: «Хм, почему ребенок отдалился и стал холодным?» © moon_walkway / Twitter
- Встретились с девчонками, давно не виделись. Обсуждаем, что друг расстался с девушкой, а Люда ищет парня. Я и говорю: «Так давайте их познакомим!» Подруга: «Ни в коем случае! Она же с ребенком! А баба „с прицепом“ будет из мужика деньги тянуть на своего детеныша». Мы сидим все в шоке. Я просто уточню, что Люда нормально зарабатывает, у нее хорошая должность. Просто девушка, что так сказала, раньше всегда заступалась за девчонок. Но сейчас она встречается с парнем, который считает, что место женщины на кухне и вот это вот все. © KeraTamara / Pikabu
Приходилось ли вам сталкиваться с двойными стандартами? Что это были за случаи?
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