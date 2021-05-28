19 человек рассказали о своих особенностях, и это лишний раз показывает, насколько мы все разные

Герои сегодняшней подборки живут с особенностями, которые или имеют необычные побочные эффекты в быту, или просто раздражают своих владельцев. Так, кто-то слишком высокий, чтобы мыть голову в душе, а кто-то, наоборот, не может достать из стиральной машины носки, потому что роста не хватает. Есть и «счастливчики» с 6 зубами мудрости или же волосами, которые вдруг решили отрастать торчком.

AdMe.ru разузнал о том, что пользователи сети думают про свои изюминки и как им живется с нестандартностью.

1. «Душ в спортивном зале моего колледжа. Если вы думали, что он приспособлен для высоких людей, вы ошибались»

2. «Самая удобная ванна из всех, что мне доводилось принимать»

3. «Сломала ноготь 30 лет назад, он до сих пор не восстановился»

4. «Моему другу 30 лет, и он только что осознал, что на одном из его мизинцев всего 2 фаланги»

5. «Кожа скоро станет такой же красной, как и волосы. Сильного солнцезащитного крема мне недостаточно»

6. «Вот как выглядит самый светлый оттенок лосьона на моей коже»

7. «В дýше мне не хватает уединения»

8. «У моего друга очень плоские ступни»

9. «На сканировании врач обнаружил вену пуповины у меня в мозгу. Она должна была исчезнуть до рождения. Теперь у меня есть оправдание, когда я веду себя по-детски»

10. Вот что происходит, когда рыжий человек ненадолго отправляется на пляж

11. «Да, я выше этой двери»

12. Ежедневная борьба

13. «Разница в размере моих икр после 3 месяцев без ходьбы»

14. «Наконец-то сделала татуировку мечты. Через несколько дней стало понятно, что у меня аллергия на специальный пластырь для татуировок»

15. Проблема невысоких людей: козырек от солнца не спасает

16. «Пытаюсь вытащить из стиральной машины последнюю пару носков»

17. «Целых 3 секунды Ларри не пытался отгрызть мою бионическую руку»

18. «Завтра мне будут удалять 6 зубов мудрости»

19. «Надеялась, что отросшие кудри после химиотерапии станут утешительным призом. Вместо этого я превращаюсь в ежика»