19 человек рассказали о продуктах, которые терпеть не могут, несмотря на то, что от них без ума весь мир
Прослыть среди знакомых гурманом почетно и значимо. Но порой в желании удивить своим вкусом не только отдельные люди, но и целые нации заходят слишком далеко. Именно о таких диковинных кулинарных предпочтениях и рассказали пользователи сайта Reddit.
AdMe.ru всегда выступает за эксперименты с едой. Но в разумных пределах. И поэтому мы решили показать вам, что некоторые люди считают явным выходом за эти пределы.
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Слышали о горячем салате-латуке? Эта гадость пахнет как горящее колесо автомобиля. © Mice_Stole_My_Cookie / Reddit
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Все, что считается местным деликатесом. Обычно всегда есть причина, по которой он остается местным. © Aurora_Fatalis / Reddit
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Печень и свиные копытца. Я ем все. Ем суши, икру, устрицы, говяжье сердце, язык и тому подобное. Но у этих двух продуктов есть специфический вкус, и он не из приятных. © knowses / Reddit
- — Говорю от имени шведов: сюрстремминг. © skxpe / Reddit
— Говорю от имени всего человечества: сюрстремминг. © ToiletOfTheDamned / Reddit
- Сельдерей. Это просто горькая, вязкая, волокнистая вода. Фу. © virtual_me_101 / Reddit
- Горькие листья в некоторых салатах. Это сорняки, а не еда. Если эти листья полезны для здоровья, то это вовсе не означает, что они должны быть на вкус как яд. © Braxton81 / Reddit
- Икра. Дайте, пожалуйста, слегка соленой пасты по сумасшедшей стоимости за крохотную баночку... © Raspberries-Are-Evil / Reddit
- Все что угодно со вкусом розы или цветов в целом. Я просто хотел торт, а не торт, который пахнет цветочками, а на вкус как мыло. © addybbby / Reddit
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Фаршированная рыба. Я отказываюсь верить, что кому-то в возрасте до 80 лет нравится это блюдо. Это ненормально. © ElamHamishistheMan / Reddit
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Творог. Как, черт возьми, это можно есть? Это выше моего понимания. Запах, вкус и текстура просто ужасны. © WarningGipsyDanger / Reddit
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Кондитерская присыпка! Вы все делаете вид, что любите ее, потому что это мило. Но на самом деле она портит все, на чем появляется. Оставь мой кекс в покое, не надо этой блестящей и хрустящей ерунды. © Lifeisjust20 / Reddit
- Хорошо прожаренный стейк. Это разрушает вкус и текстуру мяса. Вы можете просто сэкономить немного денег и купить курицу. © polly_pocket1989 / Reddit
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Кудрявая капуста (кале). Конечно, я всегда хотел салат из наждачной бумаги! © the5thbeagle / Reddit
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Матча. Я пробовал ее сто раз, но она все равно напоминает мне на вкус горький мокрый газон. © johnmcdracula / Reddit
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Я думаю, что большая часть людей, утверждающих, что по-настоящему любят острую пищу, делают это только для того, чтобы показаться крутыми. Ладно когда просто есть элемент остроты, но я не могу поверить, что кому-то реально понравилось бы взять кучку васаби и съесть ее. © raccoonTowel / Reddit
- Горячая кимчи. Не поймите меня неправильно, я обожаю холодную кимчи. Но когда люди кладут ее на гриль или в суп, мне это не по душе. Оставьте ее холодной, и я съем всю порцию. © ndnsoulja / Reddit
- Оливки. Клянусь, они отвратительны. Я не могу представить, чтобы кто-то ел что-то настолько горькое и ему это нравилось. © xExecutive / Reddit
- Черный кофе! Клянусь, люди, которые его пьют, либо мазохисты, либо думают, что они гурманы или что-то в этом роде. На вкус он похож на горькую грязную воду, и я не покупаюсь на фразы типа «о, в нем есть нотка лесного ореха» или другие притворства. Попейте уже обычный чай, черт возьми! © 7heb1rb_ / Reddit
- Почему людям так нравится авокадо? Оно просто мягкое и безвкусное! А я из Австралии, где его подают на тостах буквально на каждом углу. Фу. © jemimagraces / Reddit
А какие любимые большинством блюда или продукты вы на дух не переносите?