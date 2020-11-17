19 человек рассказали о продуктах, которые терпеть не могут, несмотря на то, что от них без ума весь мир

Фаршированная рыба. Я отказываюсь верить, что кому-то в возрасте до 80 лет нравится это блюдо. Это ненормально. © ElamHamishistheMan / Reddit

Творог. Как, черт возьми, это можно есть? Это выше моего понимания. Запах, вкус и текстура просто ужасны. © WarningGipsyDanger / Reddit

Кондитерская присыпка! Вы все делаете вид, что любите ее, потому что это мило. Но на самом деле она портит все, на чем появляется. Оставь мой кекс в покое, не надо этой блестящей и хрустящей ерунды. © Lifeisjust20 / Reddit