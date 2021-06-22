19 человек рассказали о нелепых причинах ревности своих партнеров
Одним из условий хороших отношений в паре является доверие друг другу. Но когда этот пункт напрочь отсутствует в голове одного из партнеров, жизнь второго превращается в настоящий кошмар. Постоянные проверки, раздутые на ровном месте ссоры — это далеко не весь список неприятностей, которые могут разрушить гармонию.
Мы в AdMe.ru наткнулись на твиты, в которых люди поделились историями о том, как они столкнулись со странными, а порой и вовсе абсурдными поводами для ревности.
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А у вас был опыт подобных отношений?
Фото на превью lesnova_ / Twitter
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